FIFA ASEAN Cup 2026: Rõ hơn vị thế của đội tuyển Việt Nam

Khi đôi chân không còn nghe theo ý muốn

Tiền vệ Hoàng Đức và nhiều cầu thủ Việt Nam không đạt thể trạng tốt nhất ở FIFA ASEAN Cup 2026. Ảnh: VFF.

Trận tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup 2026 với Malaysia chiều tối 5-10 có thể xem là hình ảnh thu nhỏ cho những khó khăn mà đội tuyển Việt Nam phải đối mặt trong cả “chiến dịch”. Khi cần tăng cường sức tấn công để tìm bàn gỡ, HLV Kim Sang-sik lại phải tung tiền vệ Võ Hoàng Minh Khoa và trung vệ Phạm Xuân Mạnh vào sân. Điều này cho thấy sự thiếu hụt nhân sự đã ảnh hưởng trực tiếp đến cách vận hành đội tuyển.

Trước đó, đội tuyển Việt Nam bước vào trận đấu với Malaysia chỉ còn 19 cầu thủ sẵn sàng. Trong số đó có hai thủ môn dự bị Trần Trung Kiên và Nguyễn Văn Việt, gần như không thể đảm nhiệm các vị trí khác. Như vậy, HLV Kim Sang-sik chỉ có 17 cầu thủ có thể sử dụng linh hoạt.

Cũng phải kể thêm, từ trước thềm FIFA ASEAN Cup 2026, những chấn thương liên tiếp đặt ra không ít lo ngại về khả năng duy trì lực lượng của đội tại giải. Khi ấy, Nguyễn Thành Chung và Nguyễn Quang Hải phải rút khỏi đội tuyển vào giờ chót vì chấn thương do quá tải sau ASEAN Cup 2026. Sau lượt trận đầu tiên của FIFA ASEAN Cup, Xuân Son chấn thương, Gia Hưng về nước giải quyết việc gia đình. Sau vòng bảng, Hoàng Hên và Tài Lộc tiếp tục không thể thi đấu.

Đáng nói hơn, đây không chỉ là câu chuyện của riêng một trận đấu. Những dấu hiệu quá tải xuất hiện ở nhiều vị trí. Hoàng Đức không thi đấu trận gặp Philippines ngày 26-9 và chỉ vào sân từ hiệp 2 trận gặp Thái Lan ngày 29-9. Đến cuối trận gặp Malaysia, Hoàng Đức, Tiến Anh và một số đồng đội gần như không còn đủ sức để duy trì cường độ vận động.

Trong bóng đá đỉnh cao, thể lực không phải yếu tố duy nhất quyết định kết quả, nhưng khi thể lực đi xuống thì những ý tưởng chiến thuật dù hợp lý đến mấy cũng khó được thực hiện trọn vẹn. Những phút cuối trận với Malaysia cho thấy rõ điều đó.

Thất bại để nhìn rõ mình đang ở đâu

HLV Kim Sang-sik đối diện nhiều bài toán về việc nâng tầm đội tuyển Việt Nam trong thời gian tới. Ảnh: VFF.

Hành trình của đội tuyển Việt Nam ở FIFA ASEAN Cup 2026 chịu tác động rõ rệt mật độ thi đấu. Những cầu thủ thi đấu nhiều nhất của đội tuyển Việt Nam phải trải qua 12 trận tại ASEAN Cup 2026 và FIFA ASEAN Cup 2026 trong khoảng hơn hai tháng, từ ngày 24-7 đến 5-10. Xen giữa là lịch thi đấu ở CLB tại các giải đấu trong hệ thống thi đấu quốc gia và cúp châu Á.

Nếu thi đấu đầy đủ cho đội tuyển và CLB, một cầu thủ có thể phải trải qua khoảng 15-16 trận trong 70 ngày, bình quân chỉ hơn 4 ngày đã phải bước vào một trận đấu mới. Với những cầu thủ thi đấu ít hơn, mật độ vẫn ở mức 13-14 trận trong khoảng thời gian tương tự. Với mật độ thi đấu dày đặc như vậy, việc duy trì phong độ và thể trạng ổn định là thách thức lớn đối với các cầu thủ.

Điều đáng chú ý là các đối thủ Đông Nam Á cũng tham dự cả ASEAN Cup 2026 và FIFA ASEAN Cup 2026, nhưng không phải đội nào cũng chịu sức ép tương tự. Philippines và Indonesia dừng bước sớm ở ASEAN Cup 2026, trong khi Singapore và Malaysia dừng bước ở bán kết. Đội hình của Indonesia, Malaysia và sau đó là Thái Lan tại FIFA ASEAN Cup 2026 cũng có nhiều thay đổi so với giải đấu trước. Những trụ cột của họ vì thế không phải cày ải liên tục từ giải này sang giải khác như nhiều cầu thủ Việt Nam.

Tuy nhiên, cũng không thể chỉ dựa vào yếu tố quá tải để lý giải hoàn toàn việc đội tuyển chỉ về đích ở vị trí thứ tư tại FIFA ASEAN Cup 2026. Rõ ràng, vị trí này cũng giúp Ban huấn luyện nhận diện rõ hơn những khoảng trống về lực lượng và chuyên môn. Đó là chiều sâu đội hình, khả năng duy trì cường độ thi đấu, phương án thay thế khi trụ cột vắng mặt và quan trọng hơn là sự gắn kết, mạch lạc trong lối chơi.

Đội trưởng Nguyễn Hoàng Đức cho rằng đội tuyển cần gắn kết, mạch lạc hơn và xây dựng một lối chơi rõ ràng hơn để có sự trở lại mạnh mẽ. Đó cũng là mong muốn cho chặng đường phía trước.

Sau trận thua Malaysia, HLV Kim Sang-sik đã xin lỗi người hâm mộ và nhận trách nhiệm về kết quả của đội tuyển. Nhà cầm quân người Hàn Quốc đồng thời xác định Asian Cup 2027 là mục tiêu quan trọng tiếp theo. Ông nhấn mạnh nhiệm vụ tìm kiếm những cầu thủ chất lượng, tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ thi đấu, trưởng thành và hướng tới sự kết hợp tốt hơn giữa các thế hệ.

FIFA ASEAN Cup 2026 cho thấy đội tuyển Việt Nam không chỉ cần những cầu thủ tốt nhất ở từng thời điểm, mà cần một chiều sâu lực lượng đủ để duy trì sức cạnh tranh trong cả một chu kỳ thi đấu. Khi một vài trụ cột vắng mặt, đội tuyển vẫn phải giữ được cách chơi, nhịp độ và khả năng tạo ra khác biệt. FIFA ASEAN Cup 2026 vì thế trở thành một cột mốc để đội tuyển Việt Nam nhìn rõ hơn vị trí của mình tại Đông Nam Á và quan trọng hơn, biết phải chuẩn bị như thế nào để bước ra sân chơi lớn ở châu Á với một diện mạo khác.

Đội tuyển Việt Nam tập trung trở lại vào tháng 11-2026 Trưa 6-10, các cầu thủ đã từ Indonesia về nước và chuẩn bị thi đấu tại câu lạc bộ. Đến FIFA Days tháng 11 tới, khi các giải đấu cấp câu lạc bộ tạm nghỉ để nhường chỗ cho đội tuyển quốc gia, đội tuyển sẽ hội quân trở lại và dự giải đấu quốc tế do VFF tổ chức, với hai đội khách mời là Đài Loan (Trung Quốc) và Kyrgyzstan. Đó sẽ là cơ hội để HLV Kim Sang-sik tiếp tục rà soát lực lượng, thử nghiệm những nhân tố mới và từng bước định hình đội hình cho Asian Cup 2027.