FIFA ASEAN Cup 2026: Nỗi lo tuyến giữa tuyển Việt Nam

Đội tuyển Việt Nam đã tới Indonesia để chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026. Đáng chú ý, trong hành trình lần này, đội đã phải chia tay tiền vệ Quang Hải vì chấn thương. Tiền vệ trung tâm này lỡ hẹn với giải đấu là một tổn thất lớn với tuyển Việt Nam. Ở ASEAN Cup 2026, cầu thủ của Công an Hà Nội được HLV Kim Sang-sik trao băng đội trưởng.

Việc tham dự FIFA ASEAN Cup 2026 mà thiếu vắng tiền vệ trung tâm đang khoác áo Công an Hà Nội này khiến người hâm mộ khá lo lắng cho tuyển Việt Nam, khi một tiền vệ trung tâm khác của tuyển Việt Nam là Hoàng Đức vẫn chưa hoàn toàn bình phục chấn thương.

Thiếu vắng Quang Hải, HLV Kim Sang-sik sẽ phải xây mới tuyến giữa cho tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026. Ảnh: VFF

Trong bối cảnh đội tuyển đang đẩy mạnh xu hướng nhập tịch và gọi về các nhân tố Việt kiều mới, vai trò thủ lĩnh tinh thần của một cầu thủ nội kỳ cựu như Quang Hải lại càng quan trọng hơn bao giờ hết. Tiền vệ này không chỉ mang đến sự điềm tĩnh và đột biến về mặt lối chơi, mà còn là điểm tựa kinh nghiệm dìu dắt lứa cầu thủ trẻ.

Quang Hải và Hoàng Đức là bộ đôi tiền vệ trung tâm quan trọng nhất của HLV Kim Sang-sik tại ASEAN Cup 2026. Ở giải đấu mà Việt Nam đã bảo vệ thành công chức vô địch đó, HLV Kim Sang-sik vẫn cho tuyển Việt Nam đá mà không có tiền vệ trụ. Chiến lược gia người Hàn Quốc này vẫn đặt niềm tin vào Hoàng Đức, Quang Hải và Thành Long, hoặc có thể do ông vẫn chưa tìm thêm được ai ở V-League đủ khả năng và phù hợp với triết lý của mình trên tuyển Việt Nam. Ông vẫn thường luân phiên sử dụng cặp Quang Hải - Hoàng Đức hoặc Quang Hải - Lê Phạm Thành Long.

Việc thiếu vắng Quang Hải, HLV Kim Sang-sik sẽ phải xây mới tuyến giữa cho tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026, đặc biệt là trong bối cảnh Hoàng Đức khó có thể đạt thể trạng tốt nhất sau chấn thương.

Trong tay HLV Kim Sang-sik hiện không có nhiều lựa chọn có thể chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm đúng nghĩa. Trong tay HLV Kim Sang-sik hiện không có nhiều lựa chọn có thể chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm đúng nghĩa. Ngoài Lê Phạm Thành Long và Hoàng Đức, thầy Kim chỉ còn đúng Võ Hoàng Minh Khoa, cầu thủ được triệu tập bổ sung thay Quang Hải trước giờ sang Indonesia.

Minh Khoa từng được HLV Kim Sang-sik lần đầu triệu tập lên đội tuyển Việt Nam hồi tháng 3/2025. Anh đá chính ở tuyến giữa cùng Hoàng Đức trong trận ra quân thắng Lào 5 - 0 trên sân Bình Dương ở bảng F vòng loại cuối ASIAN Cup 2027. Nhưng sau đó tiền vệ này không được triệu tập.

Thành Long và Minh Khoa chưa lần nào đá cặp cùng nhau trên tuyển Quốc gia. Khi Minh Khoa được triệu tập lên tuyển hồi tháng 3/2025, Thành Long lại không có tên. Cả hai chỉ bắt đầu tập luyện cùng nhau vào ngày 23/9 khi đội đến Indonesia.

Trong tay HLV Kim Sang-sik hiện không có nhiều lựa chọn có thể chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm đúng nghĩa. Ảnh: VFF

Vắng Quang Hải, tuyển Việt Nam sẽ mất một phương án có khả năng tạo đột biến. Nhưng nếu Hoàng Đức không thể đá chính hoặc ra sân với thể trạng sung sức nhất, thì đó mới thực sự là bài toán nan giải với tuyển Việt Nam.

HLV Kim Sang-sik có thể sử dụng 2 ngoại binh Brazil nhập tịch Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Tài Lộc để thay Hoàng Đức. Tốc độ, kỹ thuật cá nhân khéo léo của Hoàng Hên hoặc Tài Lộc khi đá cặp cùng Thành Long ở tuyến giữa hứa hẹn sẽ đem đến nét mới trong tấn công cho tuyển Việt Nam ở FIFA ASEAN Cup 2026.

Khi Hoàng Hên, Tài Lộc được bố trí lùi sâu hơn về phía sau để hỗ trợ tuyến giữa, hàng công của tuyển Việt Nam cũng sẽ có sự thay đổi tương ứng. Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Xuân Son nhiều khả năng sẽ sát cánh cùng Williams Minh Hoàng, Ngô Đăng Khoa hoặc Nguyễn Hai Long trên hàng công.

FIFA ASEAN Cup 2026 được đánh giá là nơi các đối thủ sẽ có đội hình mạnh nhất. Họ sẽ thể hiện bộ mặt rất khác so với các kỳ AFF/ASEAN Cup khi có thể triệu tập được những ngôi sao bản địa và các nhân tố gốc gác nước ngoài xuất sắc nhất của mình.

Với việc hàng loạt trụ cột như Văn Vĩ, Hoàng Đức, Thành Chung hay Quang Hải liên tiếp gặp vấn đề sau ASEAN Cup 2026 đang cho thấy thể lực và nguy cơ quá tải đang trở thành bài toán đáng lo với tuyển Việt Nam trước FIFA ASEAN Cup 2026. Chắc chắn sẽ có nhiều thay đổi so với đội hình từng lên ngôi ở ASEAN Cup 2026 ỏ tuyển Việt Nam, đặc biệt là những vị trí tiền vệ.

FIFA ASEAN Cup đến vào thời điểm rất nhạy cảm của bóng đá Việt Nam. Kể từ lúc hội quân chuẩn bị cho ASEAN Cup tới lúc này, các cầu thủ tuyển Việt Nam trải qua gần 3 tháng tập luyện và thi đấu liên tục. Và đây mới sẽ là vấn đề mà HLV Kim Sang-sik phải tính toán. Ông sẽ phải sử dụng con người ra sao hòng giảm thiểu rủi ro chấn thương. Lựa chọn ai, sử dụng thế nào ở giải đấu này sao cho hài hoà và hiệu quả là bài toán không đơn giản với HLV Kim Sang-sik.

Cùng với đó, việc tiếp tục triệu tập phần lớn những gương mặt từng tham dự ASEAN Cup 2026 có thể giúp tuyển Việt Nam giữ được sự ổn định về nhân sự và chiến thuật. Tuy nhiên, phương án này cũng tiềm ẩn rủi ro khi các đối thủ đã có nhiều thông tin để phân tích điểm mạnh, điểm yếu của tuyển Việt Nam.

Tuyển Việt Nam nằm ở bảng B sẽ lần lượt gặp Philippines (ngày 26/9), Thái Lan (29/9) và Pakistan (2/10). Đội dẫn đầu bảng B giành quyền vào chung kết gặp đội nhất bảng A.

FIFA ASEAN Cup là giải đấu lần đầu tiên được tổ chức, là dạng sân chơi nâng cấp của các trận giao hữu tính điểm FIFA Days.