FIFA ASEAN Cup 2026: HLV Philippines tuyên bố chơi sòng phẳng trước tuyển Việt Nam

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Philippines diễn ra lúc 19 giờ 30 ngày 26/9 trên sân Si Jalak Harupat (Bandung, Indonesia). Ảnh: TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc họp báo chiều 25/9 ở sân vận động Si Jalak Harupat (thành phố Bandung), HLV Carles Cuadrat cho biết Philippines đã nghiên cứu kỹ ĐT Việt Nam thông qua các video phân tích. Ông Cuadrat nhấn mạnh: “Rõ ràng đội tuyển Việt Nam mạnh hơn Philippines, đứng đầu Đông Nam Á và là ứng cử viên cho chức vô địch. Họ có đội hình chất lượng với nhiều cầu thủ nhập tịch và Việt kiều giỏi. Tuy nhiên, ban huấn luyện Philippines đã nghiên cứu kỹ họ”.

Nhà cầm quân 57 tuổi nhấn mạnh Việt Nam đang là đương kim vô địch khu vực và đứng trên Philippines khoảng 40 bậc trên bảng xếp hạng FIFA. Theo ông, một lợi thế khác của ĐT Việt Nam là nhiều tuyển thủ thi đấu trong nước, giúp ban huấn luyện có điều kiện chủ động hơn trong việc sắp xếp lịch tập trung và chuẩn bị chiến thuật.

HLV Cuadrat lấy ASEAN Cup 2026 làm ví dụ. Do giải đấu khi đó không nằm trong lịch FIFA, các câu lạc bộ không có nghĩa vụ “nhả” cầu thủ, khiến Philippines phải sử dụng nhiều cầu thủ U23, trong khi Việt Nam vẫn có thể tập hợp lực lượng mạnh. Ông cho rằng việc có nhiều thời gian làm việc cùng các cầu thủ tạo ra sự khác biệt trong quá trình chuẩn bị, song khẳng định đây không phải lý do để biện minh cho kết quả.

Ở FIFA ASEAN Cup 2026, Philippines có điều kiện tập hợp lực lượng tốt hơn khi giải đấu diễn ra trong khung lịch thi đấu quốc tế của FIFA. Đội hình của HLV Cuadrat hiện có nhiều cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài, trong đó có những gương mặt thi đấu tại châu Âu, Mỹ và các giải đấu khác ở châu Á. HLV Cuadrat chia sẻ: “Chúng tôi có những cầu thủ chuyên nghiệp hàng đầu, thi đấu tại các giải đấu quan trọng ở châu Á cũng như Mỹ và châu Âu. Dù không có nhiều thời gian tập luyện, các cầu thủ của tôi rất thông minh, nhạy bén và có kinh nghiệm”.

Điểm đáng chú ý là dù đánh giá cao đối thủ, HLV Philippines không muốn đội nhà nhập cuộc với tư tưởng phòng ngự số đông. Ông nói: “Chúng tôi biết Việt Nam được đánh giá cao hơn, nhưng không sợ điều đó. Chúng tôi sẽ không chỉ cố gắng phòng ngự, co cụm để hướng đến tỷ số 0-0. Philippines là đội bóng thích chơi bóng và sẽ cố gắng thi đấu cạnh tranh khi có bóng. Tôi hy vọng chúng ta sẽ được chứng kiến một trận đấu hay”.

Tại cuộc họp báo, thủ môn Kevin Ray Mendoza cũng thể hiện sự tự tin về khả năng của đội nhà. Anh cho biết: “Chúng tôi đang có đội hình rất tốt. Dù vắng một vài cầu thủ, Philippines vẫn mạnh và chúng tôi hoàn toàn tự tin có thể giành kết quả tốt tại giải”.

Theo HLV Cuadrat, FIFA ASEAN Cup 2026 là cơ hội để Philippines thể hiện khả năng cạnh tranh với những đội tuyển hàng đầu khu vực. Đội bóng này nằm ở bảng B Division 1 cùng Việt Nam, Thái Lan và Pakistan. Philippines sẽ lần lượt gặp Việt Nam ngày 26/9, Pakistan ngày 29/9 và Thái Lan ngày 2/10.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Philippines diễn ra lúc 19 giờ 30 ngày 26/9 trên sân Si Jalak Harupat (Bandung, Indonesia).