FIFA ASEAN Cup 2026: HLV Kim Sang Sik tiếc nuối

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cho rằng các cầu thủ đã chiến đấu đến cùng, song những phương án chiến thuật chưa mang lại kết quả như kỳ vọng.

HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Kim Sang Sik trả lời báo giới sau trận đấu giữa Việt Nam - Thái Lan. Ảnh: Minh Thái/PV TTXVN tại Indonesia

Theo HLV Kim Sang Sik, ban huấn luyện đã xây dựng những phương án khác nhau cho từng hiệp đấu. Tuy nhiên, bàn thua sớm khiến kế hoạch của đội bị xáo trộn. Ở hiệp 2, ban huấn luyện nhận định thể lực của Thái Lan sẽ suy giảm nên tăng cường các cầu thủ tấn công. Những điều chỉnh này giúp Việt Nam tạo ra thế trận tốt hơn, nhưng lại không thể tận dụng cơ hội để ghi bàn. HLV Kim Sang Sik thừa nhận đây là điều rất đáng tiếc.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết ĐT Việt Nam đã có những thử nghiệm và thay đổi về đội hình, trong khi sự chuẩn bị chiến thuật vẫn còn những thiếu sót. Ban huấn luyện sẽ phân tích băng hình, điều chỉnh các chi tiết và khắc phục những hạn chế trước trận đấu tiếp theo.

Đề cập đến chấn thương của Xuân Son, HLV Kim Sang Sik đánh giá đây là tổn thất lớn. Ông cho rằng nếu Xuân Son có mặt, khả năng ĐT Việt Nam ghi bàn có thể cao hơn. HLV Kim Sang Sik cũng nhấn mạnh giải đấu chưa kết thúc. Toàn đội sẽ tiếp tục nỗ lực, chuẩn bị tốt nhất và hướng tới mục tiêu giành chiến thắng ở lượt trận cuối.

Quang cảnh buổi họp báo sau trận đấu giữa Việt Nam - Thái Lan. Ảnh: Minh Thái/PV TTXVN tại Indonesia

Trong khi đó, HLV ĐT Thái Lan Anthony Hudson đánh giá các học trò của ông đã thể hiện bản lĩnh, cá tính và sự kiên cường để có chiến thắng 2-0. Ông bày tỏ sự tự hào về các cầu thủ, đồng thời cho rằng việc giành quyền vào chung kết khi vẫn còn một trận đấu chưa diễn ra cho thấy Thái Lan đã hoàn thành mục tiêu đề ra.