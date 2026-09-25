FIFA ASEAN Cup 2026: Hé lộ Ban cán sự mới của đội tuyển Việt Nam

Đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên Đình Bắc góp mặt trong Ban cán sự đội tuyển quốc gia.

Hoàng Đức và Xuân Son đều là những gương mặt giàu kinh nghiệm của đội tuyển Việt Nam. Cả hai vừa cùng đội tuyển hoàn thành hành trình bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup 2026. Với Hoàng Đức, việc được trao băng đội trưởng diễn ra sau khi Nguyễn Quang Hải, đội trưởng của đội tuyển tại đợt tập trung trước, phải rút lui vì chấn thương. Trong khi đó, Đình Bắc, sinh năm 2004, lần đầu được trao vai trò trong Ban cán sự đội tuyển quốc gia. Tiền đạo này đang có lần thứ hai được triệu tập lên đội tuyển trong năm 2026 và tiếp tục được HLV Kim Sang Sik trao cơ hội tại một giải đấu thuộc hệ thống FIFA.

Sự kết hợp giữa những cầu thủ giàu kinh nghiệm như Hoàng Đức, Xuân Son và một gương mặt trẻ như Đình Bắc tạo nên Ban cán sự mới của đội tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026. Theo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Ban cán sự được kỳ vọng góp phần duy trì sự đoàn kết, gắn kết trong tập thể trong quá trình thi đấu tại giải.

Trước đó, chiều 24/9, đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên tại Bandung (Indonesia) sau khi hoàn tất quá trình di chuyển và ổn định nơi đóng quân. Sân tập cách khách sạn hơn 10 phút di chuyển bằng xe buýt, với mặt cỏ đáp ứng yêu cầu phục vụ giải đấu. Thời tiết tại Bandung tương đối thuận lợi cho việc tập luyện. HLV Kim Sang Sik đẩy cao khối lượng và thời lượng buổi tập nhằm giúp các cầu thủ nhanh chóng giải phóng sức ì sau hành trình di chuyển, đồng thời tiếp tục hoàn thiện các mảng miếng chiến thuật trong bối cảnh đội hình có thêm một số nhân tố mới.

Chia sẻ trước buổi tập, tân đội trưởng Nguyễn Hoàng Đức cho biết toàn đội đang háo hức trước giải đấu mới do Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) tổ chức. Tiền vệ này đánh giá công tác chuẩn bị của nước chủ nhà Indonesia tốt và cho rằng toàn đội đang hướng tới trận đấu đầu tiên với tinh thần tập trung. Hoàng Đức cũng cho biết các cầu thủ trong đội duy trì sự hòa đồng, chia sẻ với nhau về quãng thời gian thi đấu tại CLB và cùng hướng tới mục tiêu chung. Về tình trạng chấn thương, tiền vệ sinh năm 1998 cho biết đã có hơn 3 tuần tập hồi phục cùng bác sĩ và HLV thể lực tại CLB, song chưa thể trở lại tập luyện bình thường cùng toàn đội.

Trong cuộc phỏng vấn với FIFA mới đây, thủ thành Lê Giang Patrik cũng nhấn mạnh yêu cầu giữ sự khiêm tốn và tập trung sau chức vô địch ASEAN Cup 2026. Theo thủ môn này, việc từng giành danh hiệu khiến các cầu thủ muốn tiếp tục có được cảm giác chiến thắng, nhưng toàn đội hiểu rằng mỗi giải đấu quốc tế đều có những thử thách riêng và cần tôn trọng mọi đối thủ.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam sẽ đá trận ra quân gặp Philippines ngày 26/9 trên sân Si Jalak Harupat tại Bandung. Sau đó, thầy trò HLV Kim Sang Sik lần lượt gặp Thái Lan ngày 29/9 và Pakistan ngày 2/10. Chiều 25/9, đội tuyển Việt Nam sẽ có buổi tập cuối cùng trước trận gặp Philippines, hoàn tất những khâu chuẩn bị cho trận mở màn FIFA ASEAN Cup 2026.