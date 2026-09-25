FIFA ASEAN Cup 2026: FIFA đánh giá cao Đình Bắc và Khoa Ngô

Đình Bắc được xếp vào nhóm 6 cầu thủ đáng xem nhất. Ảnh: TTXVN

Trong đó, Đình Bắc được xếp vào nhóm 6 cầu thủ đáng xem nhất, còn Khoa Ngô góp mặt trong danh sách 5 cầu thủ trẻ đáng chú ý.

FIFA đánh giá Đình Bắc là một trong những niềm hy vọng của đội tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026. Tiền đạo 22 tuổi đang trải qua giai đoạn đáng chú ý trong sự nghiệp khi cùng CLB Công an Hà Nội vô địch V-League, trước khi góp công vào chức vô địch ASEAN Cup 2026 của đội tuyển Việt Nam.

Tại ASEAN Cup 2026, Đình Bắc được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất giải và chia sẻ danh hiệu Vua phá lưới với đồng đội Nguyễn Xuân Son. Những màn trình diễn này giúp tiền đạo sinh năm 2004 tiếp tục được FIFA lựa chọn vào nhóm những cầu thủ đáng xem tại giải đấu năm nay. Trang chủ FIFA nhận định đây là năm thành công của Đình Bắc khi anh lần lượt giành chức vô địch quốc gia cùng CLB Công an Hà Nội và chức vô địch ASEAN Cup cùng đội tuyển Việt Nam, đồng thời nhận các danh hiệu cá nhân tại giải đấu khu vực.

Bên cạnh Đình Bắc, FIFA còn lựa chọn Teerasak Poeiphimai (Thái Lan), Shah Shahiran (Singapore), Hamza Choudhury (Bangladesh), Emil Audero (Indonesia) và Bergson da Silva (Malaysia) vào nhóm 6 cầu thủ đáng xem nhất FIFA ASEAN Cup 2026.

Trong khi đó, Khoa Ngô được FIFA chú ý ở nhóm những cầu thủ trẻ đáng xem. Cầu thủ 20 tuổi có tên trong danh sách 5 gương mặt trẻ đáng chú ý nhất giải, bên cạnh Isaiah Alakiu (Philippines), Pavithran Gunalan (Malaysia), Teerapat Pruetong (Thái Lan) và Luke Vickery (Indonesia). Khoa Ngô sinh ra và lớn lên tại bang Tây Australia trong một gia đình gốc Việt. Cầu thủ này trở về Việt Nam thi đấu tại V-League hồi đầu năm 2026 và sau đó nhập quốc tịch Việt Nam vào tháng 5. FIFA đánh giá Khoa Ngô là cầu thủ chạy cánh có tốc độ và khả năng rê bóng, đồng thời xem anh là một trong những tài năng tấn công trẻ đáng chú ý của bóng đá Đông Nam Á.

Sau khi Thành Chung gặp chấn thương, Khoa Ngô được HLV Kim Sang Sik triệu tập bổ sung vào đội tuyển Việt Nam tham dự FIFA ASEAN Cup 2026. Trước đó, cầu thủ này từng được triệu tập chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026 nhưng không thể tham dự giải do chấn thương sụn chêm.

Việc được FIFA lựa chọn vào nhóm những gương mặt đáng chú ý giúp Đình Bắc và Khoa Ngô nhận thêm sự quan tâm trước khi đội tuyển Việt Nam bước vào trận ra quân FIFA ASEAN Cup 2026. Với Khoa Ngô, giải đấu cũng có thể là dấu mốc đáng chú ý khi anh lần đầu được trao cơ hội trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Philippines ở trận ra quân lúc 19h30 ngày 26/9 trên sân Si Jalak Harupat (Bandung, Indonesia). Sau đó, thầy trò HLV Kim Sang Sik lần lượt gặp Thái Lan ngày 29/9 và Pakistan ngày 2/10.