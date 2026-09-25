FIFA ASEAN Cup 2026: Đội tuyển Việt Nam hướng tới chiến thắng trong từng trận

Mở đầu họp báo, chiến lược gia người Hàn Quốc bày tỏ: “Thông qua giải đấu, tôi hy vọng các cầu thủ sẽ tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm thi đấu thực tế và từ những trải nghiệm đó sẽ trưởng thành, hoàn thiện hơn để trở thành những cầu thủ chuyên nghiệp xuất sắc”.

HLV Kim Sang-sik và Nguyễn Hoàng Đức tại họp báo. Ảnh: VFF

Chia sẻ về mục tiêu của đội tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026, HLV Kim Sang-sik nhấn mạnh: “Đúng là cho đến nay đội tuyển Việt Nam đã đạt được nhiều thành tích và chức vô địch. Điều này trước hết là nhờ sự ủng hộ nhiệt tình của người hâm mộ Việt Nam, cùng với sự cống hiến, nỗ lực và những giọt mồ hôi của các cầu thủ. Ở giải đấu lần này, mục tiêu của chúng tôi trước mắt là cố gắng giành chiến thắng trong từng trận đấu một. Và khi tích lũy từng chiến thắng đó, chúng tôi mới hướng đến mục tiêu cao hơn là cạnh tranh chức vô địch”.

“Các cầu thủ hiện nay đang trong mùa giải thi đấu liên tục nên thể lực có phần mệt mỏi và một số cầu thủ trụ cột cũng không may gặp chấn thương, dẫn đến việc không thể tham gia đợt tập trung lần này. Tuy nhiên, các cầu thủ được triệu tập bổ sung đều là những người có năng lực, tố chất tốt và đang thể hiện phong độ cao ở giải quốc nội”, HLV Kim Sang-sik đánh giá về lực lượng của đội tuyển Việt Nam.

Theo HLV Kim Sang-sik, sự khát khao của các nhân tố mới cùng tinh thần đoàn kết của toàn đội giúp ông không quá lo lắng về những thay đổi trong lực lượng. Ông nói: “Các cầu thủ của chúng ta mỗi khi gặp hoàn cảnh khó khăn lại càng phát huy được tinh thần đoàn kết, nỗ lực hơn gấp bội để khẳng định mình trên sân cỏ”.

Chia sẻ lý do chọn Đình Bắc làm đội phó của đội tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026, HLV Kim Sang-sik nói: “Tôi tin Đình Bắc sẽ là cầu nối giúp các cầu thủ trẻ giao tiếp, gắn kết tự nhiên hơn với các đàn anh lớn tuổi trong đội. Để xây dựng một tập thể vững mạnh thành một khối thống nhất, tất cả các thành viên đều phải chia sẻ và cống hiến cùng nhau”.

Chia sẻ về quá trình hồi phục chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức cho biết: “Thực ra khi có mặt ở đây thì tôi đã luôn sẵn sàng cho các trận đấu rồi. Còn về mặt thể trạng thì khoảng thời gian vừa rồi tôi cũng chưa thể tập luyện cùng với đội. Nhưng hiện tại mọi thứ đang tiến triển rất tốt. Nếu được xếp vào danh sách thi đấu thì tôi luôn cống hiến hết mình cho đội tuyển Việt Nam. Chắc chắn toàn đội sẽ cống hiến hết mình cho trận đấu với Philippines và đem lại kết quả tốt nhất, đó là một chiến thắng”.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Philippines sẽ diễn ra lúc 19 giờ 30 phút ngày 26-9 trên sân Si Jalak Harupat, Bandung, Indonesia.