FIFA ASEAN Cup 2026: Đội tuyển Việt Nam đặt mục tiêu chiến thắng từng trận

Đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Philippines sẽ gặp nhau lúc 19h30 ngày 26/9 trên sân Si Jalak Harupat, Bandung, trong khuôn khổ bảng B FIFA ASEAN Cup 2026.

Tại họp báo chiều 25/9, HLV Kim Sang Sik cho biết, mục tiêu trước mắt của đội tuyển Việt Nam là chiến thắng trong từng trận đấu và mang lại niềm vui cho người hâm mộ.

HLV Kim Sang Sik và đội trưởng Hoàng Đức tại họp báo. Ảnh: VFF

“Thông qua giải đấu, tôi hy vọng các cầu thủ sẽ tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm thi đấu thực tế, và từ những trải nghiệm đó sẽ trưởng thành, hoàn thiện hơn để trở thành những cầu thủ chuyên nghiệp xuất sắc”, HLV Kim Sang Sik chia sẻ.

Theo HLV Kim Sang Sik, đội tuyển Việt Nam cần bước vào FIFA ASEAN Cup 2026 với tâm thế của những người chinh phục thử thách mới. “Đúng là cho đến nay đội tuyển Việt Nam đã đạt được nhiều thành tích và chức vô địch. Điều này trước hết là nhờ sự ủng hộ nhiệt tình của người hâm mộ Việt Nam, cùng với sự cống hiến, nỗ lực và những giọt mồ hôi của các cầu thủ. Nhưng ở giải đấu lần này, mục tiêu của chúng tôi trước mắt là cố gắng giành chiến thắng trong từng trận đấu. Và khi tích lũy từng chiến thắng đó, chúng tôi mới hướng đến mục tiêu cao hơn là cạnh tranh chức vô địch”.

Đội tuyển Việt Nam bước vào giải đấu với một số sự vắng mặt đáng tiếc do chấn thương, nhưng cũng có thêm những nhân tố mới. HLV Kim Sang Sik cho biết, các cầu thủ được triệu tập bổ sung đều đang có năng lực và phong độ tốt tại giải quốc nội, đồng thời hòa nhập nhanh với tập thể.

Khát khao của các nhân tố mới cùng tinh thần đoàn kết của toàn đội giúp HLV Kim Sang Sik không quá lo lắng về những thay đổi trong lực lượng. “Các cầu thủ Việt Nam mỗi khi gặp hoàn cảnh khó khăn lại càng phát huy được tinh thần đoàn kết, nỗ lực hơn gấp bội để khẳng định mình trên sân cỏ”.

Lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026. Nguồn: VFF

Cùng tham dự họp báo, đội trưởng Nguyễn Hoàng Đức cho biết, quá trình phục hồi chấn thương của anh đang có những tiến triển tích cực. Thời gian vừa qua, anh chưa thể tập luyện bình thường cùng toàn đội, nhưng khẳng định luôn sẵn sàng nếu được đăng ký thi đấu.

“Thực ra khi có mặt ở đây thì tôi đã luôn sẵn sàng cho các trận đấu rồi. Hiện tại mọi thứ đang tiến triển rất tốt. Nếu được xếp vào danh sách thi đấu thì tôi luôn cống hiến hết mình cho đội tuyển quốc gia”, Hoàng Đức nói.

HLV Kim Sang Sik cho biết, việc Hoàng Đức có đá chính ngay từ đầu hay thi đấu ở thời điểm thích hợp sẽ phụ thuộc vào quá trình kiểm tra, đánh giá thể trạng. Ban huấn luyện sẽ theo dõi kỹ lưỡng tình trạng thể lực của từng cầu thủ để đưa ra lựa chọn phù hợp.

Các cầu thủ Việt Nam trong buổi tập chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên. Ảnh: VFF

Về trận đấu với Philippines, Hoàng Đức cho biết toàn đội đã sẵn sàng và háo hức chờ trận ra quân. “Chắc chắn toàn đội sẽ cống hiến hết mình cho trận đấu ngày mai và đem lại kết quả tốt nhất, đó là một chiến thắng”.

Trong khi đó, trả lời phỏng vấn FIFA, thủ thành Lê Giang Patrik nhấn mạnh tinh thần khiêm tốn và tập trung của đội tuyển Việt Nam sau thành công tại ASEAN Championship 2026.

“Một khi đã trải nghiệm cảm giác giành danh hiệu cho đất nước, tất nhiên bạn muốn được trải nghiệm cảm giác đó lần nữa. Nhưng chúng tôi biết việc vô địch một giải đấu quốc tế khó khăn như thế nào. Chúng tôi phải khiêm tốn, tôn trọng mọi đối thủ và tập trung vào những điều có thể kiểm soát”, Lê Giang Patrik chia sẻ.