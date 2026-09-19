FIFA ASEAN Cup 2026: Danh sách tập trung và lịch thi đấu của Đội tuyển Việt Nam

Do quỹ thời gian chuẩn bị trong dịp FIFA Days tháng 9 khá ngắn, chiến lược gia người Hàn Quốc quyết định giữ nguyên phần lớn lực lượng nhằm đảm bảo sự ổn định và xuyên suốt trong cách vận hành chiến thuật.

Sau khi bảo vệ thành công ngôi vô địch Đông Nam Á, đội tuyển Việt Nam tiếp tục hướng tới thử thách mới tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Những trụ cột dạn dày kinh nghiệm tiếp tục góp mặt có thể kể đến như Patrik Lê Giang, Nguyễn Thành Chung, Phạm Xuân Mạnh, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hai Long, Lê Phạm Thành Long, Nguyễn Đình Bắc và Nguyễn Xuân Son. Bên cạnh đó, đợt tập trung này cũng đánh dấu sự trở lại của thủ thành Nguyễn Văn Việt, hậu vệ Lê Ngọc Bảo và cầu thủ Việt kiều Cao Pendant Quang Vinh.

Danh sách chi tiết cầu thủ của tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Dù ưu tiên tính ổn định, Đội tuyển Việt Nam vẫn mang đến sự tươi mới khi Ban huấn luyện trao cơ hội cho hai tân binh lần đầu lên tuyển là Nguyễn Adou Leygley Minh và Williams Minh Hoàng. Đây đều là những cầu thủ mang dòng máu Việt kiều, hứa hẹn tạo ra sức bật mới cho các tuyến.

Nếu như Nguyễn Adou Leygley Minh (sinh năm 1997) là trung vệ mang hai dòng máu Việt - Pháp thuộc biên chế Công An Hà Nội, đã dạn dày kinh nghiệm tại V.League và vừa được FIFA xác nhận đủ điều kiện thi đấu, thì tài năng trẻ Williams Minh Hoàng lại là một viên ngọc thô đầy triển vọng. Cầu thủ 19 tuổi (sinh năm 2007) đang khoác áo Công An TP.HCM mang hai dòng máu Việt - Anh, sở hữu thể hình cực kỳ lý tưởng với chiều cao lên tới 1m90. Việc được gọi lên ĐTQG ngay trong mùa giải V.League đầu tiên sẽ là bước đệm quan trọng giúp Minh Hoàng tích lũy kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao.

Chi tiết lịch trình thi đấu của tuyển Việt Nam.

Theo kế hoạch, FIFA ASEAN Cup 2026 quy tụ 14 đội tuyển trong khu vực và được chia làm hai hạng đấu. Đội tuyển Việt Nam sẽ tranh tài tại Division 1, nằm ở Bảng B cùng các đối thủ gồm Thái Lan, Philippines và Pakistan. Thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ chính thức bước vào giải đấu bằng trận ra quân gặp Đội tuyển Philippines vào lúc 19h30 ngày 26/9 trên sân vận động Si Jalak Harupat (Bandung, Indonesia).

Tiếp đó, toàn đội sẽ lần lượt chạm trán đội tuyển Thái Lan vào ngày 29/9 và khép lại vòng bảng bằng trận đấu với Pakistan vào ngày 2/10. Giải đấu tới đây sẽ là cơ hội để các "Chiến binh Sao vàng" tiếp tục cọ xát với những đối thủ mạnh, qua đó hướng tới các mục tiêu lớn hơn trên bản đồ bóng đá khu vực.