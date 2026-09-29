FIFA ASEAN Cup 2026: Dẫn trước 2 bàn, Philippines vẫn bị Pakistan cầm hòa

Chiều 29/9, Philippines có màn so tài với Pakistan tại lượt trận thứ hai bảng B FIFA ASEAN Cup 2026.

Cùng có mục tiêu 3 điểm, hai đội nhập cuộc với tốc độ khá cao và tạo ra những pha tranh chấp quyết liệt ở khu vực giữa sân. Tuy nhiên, Philippines nhanh chóng cho thấy sự chủ động hơn khi liên tục tổ chức những pha lên bóng về phía khung thành đối thủ.

Philippines đánh rơi chiến thắng trước Pakistan.

Trong những phút đầu, đội bóng Đông Nam Á tạo ra sức ép đáng kể nhưng chưa thể tìm được bàn thắng. Ở chiều ngược lại, Pakistan lựa chọn cách chơi phòng ngự phản công, song những tình huống lên bóng của họ không tạo ra nhiều nguy hiểm.

Phút 12, Philippines có cơ hội khá tốt để mở tỷ số, nhưng cú sút của Leipold lại đi đúng vị trí của thủ môn Pakistan.

Càng về nửa sau hiệp một, Philippines càng cho thấy sự vượt trội trong khả năng kiểm soát thế trận và tấn công.

Phút 26, Tabinas đi bóng từ giữa sân xuống sát vòng cấm đối phương rồi tạt vào trong cho Kristensen đánh đầu cận thành. Hậu vệ Pakistan phá bóng không tốt và để Reyes băng vào đánh đầu bồi, mở tỷ số trận đấu.

Có được bàn thắng, Philippines càng thi đấu tự tin và tiếp tục đẩy cao đội hình tấn công. Trong khi đó, Pakistan lại tỏ ra lúng túng trước cách chơi pressing của đối thủ.

Phút 30, Tabinas thực hiện cú sút trong vòng cấm và bóng chạm tay Fazal. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài quyết định cho Philippines được hưởng phạt đền. Trên chấm 11m, Kristensen dễ dàng nâng tỷ số trận đấu lên 2-0.

Bị dẫn hai bàn, Pakistan cố gắng tổ chức tấn công để tìm bàn rút ngắn cách biệt. Tuy nhiên, lối chơi của họ vẫn thiếu sự đột biến và phần lớn những pha lên bóng đều bị Philippines hóa giải ngay từ giữa sân.

Bước sang hiệp hai, Pakistan bất ngờ tăng tốc tấn công và điều này khiến hàng phòng ngự Philippines gặp nhiều khó khăn.

Pakistan có trận đấu đầy nỗ lực trước Philippines.

Phút 47, từ đường chuyền vượt tuyến của đồng đội, Akbar Khan bứt tốc vượt qua sự đeo bám của một hậu vệ Philippines rồi tung ra cú sút chéo góc ở góc hẹp, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.

Bàn thắng sớm giúp Pakistan thi đấu hưng phấn hơn, trong khi Philippines có phần chững lại và không còn duy trì được thế trận chủ động như hiệp một.

Phút 56, Philippines được hưởng quả đá phạt ngay sát vòng cấm, nhưng cú sút của Schneider lại đi hơi cao so với khung thành Pakistan.

Bên phần sân đối diện, Pakistan càng chơi càng tự tin và liên tục gây ra sóng gió trước khung thành của đại diện Đông Nam Á.

Phút 62, Shahzad cướp được bóng ngay bên phần sân Philippines rồi đột phá thẳng vào trung lộ. Dù bị theo kèm rất rát, anh vẫn bình tĩnh tung ra cú sút về góc gần, đánh bại thủ môn Mendoza, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Nhận liên tiếp hai bàn thua chỉ trong chưa đầy 20 phút, Philippines gần như kéo cả đội hình lên tấn công với hy vọng tìm lại lợi thế.

Phút 67, Kristensen có cơ hội dứt điểm sau pha phá bóng không tốt của hậu vệ Pakistan. Tuy nhiên, cú ra chân của anh lại đi thiếu chính xác và khiến thời cơ trôi qua.

Trong thời gian còn lại, các cầu thủ Philippines vẫn ra sức tấn công nhưng không tìm được bàn thắng và chấp nhận trận hòa 2-2 trước Pakistan.

Đội hình ra sân: Philippines: Mendoza, Paul Tabinas, Jefferson Tabinas, Nyholm Jesper, Aguinaldo, Bailey, Schneider, Kekkonen, Reyes, Leipold, Kristensen. Pakistan: Butt, Fazal, Afridi, Iqbal, Suliman, Shahzad, Ghazi, Akbar Khan, Nawaz, Mahmood, Haris Zeb.