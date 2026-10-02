FIFA ASEAN Cup 2026: Cổ động viên Việt Nam gửi trọn niềm tin vào đội tuyển quốc gia

Đội hình xuất phát của đội tuyển Việt Nam. (Ảnh: V.A)

Trận đấu diễn ra lúc 16h ngày 2/10 tại sân GBK, khiến lượng người và phương tiện đổ về khu vực Senayan tăng nhanh từ đầu giờ chiều. Do mật độ di chuyển cao, không ít cổ động viên Việt Nam khá sát giờ thi đấu mới đến được sân.

Từ Hải Phòng sang Jakarta cùng vợ để cổ vũ đội tuyển, anh Đoàn Minh Khiêm cho biết hai vợ chồng luôn theo dõi và đồng hành cùng các cầu thủ Việt Nam. Theo anh, bóng đá cũng như các môn thể thao khác luôn có những bất ngờ, chiến thắng mang lại niềm vui, còn thất bại là những bài học quý giá.

Không khí quanh GBK càng lúc càng sôi động khi các nhóm cổ động viên Việt Nam xuất hiện. Trong màu áo đỏ, nhiều người tranh thủ chụp ảnh, giao lưu trước giờ vào sân; một số gia đình đưa theo trẻ nhỏ và tìm những khu vực thuận tiện để nghỉ ngơi, chờ đến giờ trận đấu bắt đầu.

Từ Hà Nội, Quảng Ngãi và nhiều địa phương khác, các cổ động viên mang theo sắc đỏ của đội tuyển Việt Nam. Dù trải qua hành trình dài để đến Jakarta, nhưng họ vẫn giữ sự hào hứng và bày tỏ niềm tin đội nhà sẽ giành kết quả thuận lợi để tiếp tục hành trình tại giải.

Trong dòng người hướng về sân GBK, bé TiTi, một em nhỏ đã sống cùng bố mẹ tại Jakarta hơn 10 năm, gây chú ý với chiếc áo đấu có chữ ký của các cầu thủ Việt Nam. Nói tiếng Việt khá sõi, TiTi hào hứng chia sẻ tình cảm dành cho đội tuyển và tiếc nuối khi tiền đạo Nguyễn Xuân Son không thể tiếp tục thi đấu do chấn thương. Em đặt niềm tin vào các cầu thủ còn lại, trong đó có Đình Bắc và hy vọng đội tuyển Việt Nam sẽ giành chiến thắng trong trận đấu ngày hôm nay.

Sự hiện diện của các cổ động viên Việt Nam tại Jakarta không chỉ tạo thêm sắc màu cho ngày thi đấu mà còn mang đến nguồn động viên tinh thần cho các cầu thủ. Những lá cờ đỏ sao vàng, những chiếc áo đấu và tiếng hô “Việt Nam! Việt Nam! Việt Nam!” vang lên bên ngoài sân GBK đã tạo nên bầu không khí đầy hứng khởi trước giờ bóng lăn.

Với các cổ động viên có mặt tại Jakarta, chuyến đi không đơn thuần là hành trình đến sân xem một trận đấu, mà còn là dịp được trực tiếp tiếp sức cho đội tuyển Việt Nam trong một giải đấu diễn ra trên đất khách.