FIFA ASEAN Cup 2026: Chiến thắng trước Philippines tiếp thêm động lực cho tuyển Việt Nam

HLV đội tuyển Việt Nam Kim Sang Sik tại họp báo. Ảnh: Đỗ Quyên/PV TTXVN tại Indonesia

Phát biểu tại họp báo sau trận, HLV Kim Sang Sik trước hết gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ Việt Nam đã có mặt trên sân và cổ vũ đội tuyển. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cho rằng chiến thắng trước Philippines là kết quả của nỗ lực từ toàn đội. HLV Kim Sang Sik chia sẻ: “Tôi muốn chúc mừng tất cả các cầu thủ. Đồng thời, tôi cũng muốn cảm ơn người hâm mộ Việt Nam đã có mặt trên sân và cổ vũ cho đội tuyển ngày hôm nay”.

HLV Kim Sang Sik cũng đặc biệt nhấn mạnh, vai trò của thủ môn Patrik Lê Giang, người đã có nhiều pha xử lý quan trọng để bảo toàn chiến thắng cho đội tuyển Việt Nam. HLV Kim Sang Sik nói: “Đối với tôi, tất cả 11 cầu thủ đều quan trọng. Tất cả đều đang nỗ lực hết sức. Đó cũng là lý do chúng tôi có thể giữ được kết quả ngày hôm nay. Patrik đã đồng hành cùng đội tuyển từ giải đấu trước và đang thích nghi tốt”. Ông đồng thời khẳng định niềm tin vào thủ môn Việt kiều: “Tôi tin Patrik là thủ môn số một của đội tuyển Việt Nam và hy vọng cậu ấy sẽ tiếp tục duy trì phong độ tốt trong những trận đấu tiếp theo”.

Theo HLV Kim Sang Sik, chiến thắng trước Philippines cũng cho thấy vị thế của bóng đá Việt Nam trong khu vực. Ông nói: “Tôi nghĩ đội tuyển Việt Nam đang cho thấy mình là một nền bóng đá mạnh trong khu vực”.

Cầu thủ Đình Bắc chia sẻ cảm xúc vui mừng trước chiến thắng của đội tuyển. Ảnh: Đỗ Quyên/PV TTXVN tại Indonesia

Cũng tại buổi họp báo, Đình Bắc, cầu thủ ghi bàn duy nhất của trận đấu, cho rằng chiến thắng trong trận ra quân đầu tiên của giải đã mang lại động lực lớn cho toàn đội. Đình Bắc chia sẻ: “Chiến thắng này có ý nghĩa rất lớn với toàn đội. Chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng, hướng tới thêm nhiều chiến thắng và những thành công trong các trận đấu sắp tới”.

Trong khi đó, HLV trưởng đổi tuyển Philippines, ông Carles Cuadrat cho rằng Philippines không đáng thua trận đấu này, và trận đấu đã diễn ra tương đối cân bằng. Theo ông, Việt Nam giành được 3 điểm nhưng có may mắn. HLV Carles Cuadrat nhận xét: “Trận đấu hôm nay khá cân bằng. Việt Nam đã giành chiến thắng, nhưng theo tôi, họ có một chút may mắn để có được 3 điểm”.

Nhà cầm quân này cho biết Philippines sẽ nhanh chóng hướng sự tập trung tới trận đấu tiếp theo. Ông cũng đánh giá trận ra quân luôn là thử thách khó khăn, đặc biệt khi đội bóng chỉ có vài ngày tập trung cùng nhau. HLV Carles Cuadrat bày tỏ: “Trận đấu đầu tiên luôn là trận đấu khó khăn nhất.

Chúng tôi chỉ có vài ngày để tập trung và chuẩn bị, nhưng đội đã có được những kinh nghiệm quan trọng. Bây giờ, chúng tôi cần hướng tới những trận đấu tiếp theo và chuẩn bị tốt hơn để có kết quả tốt hơn”.