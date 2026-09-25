FIFA ASEAN CUP 2026: Bài toán vắng Hoàng Đức của thầy Kim

Chia sẻ với truyền thông trước buổi tập, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức cho biết toàn đội đang rất háo hức trước giải đấu mới do FIFA tổ chức.

Hoàng Đức đang tập phục hồi cùng bác sĩ tại Indonesia. Ảnh: ĐĐ.

Tuy nhiên, tiền vệ khoác áo Ninh Bình đã phải tập riêng hơn 3 tuần và khả năng ra sân trận gặp Philippines vẫn bỏ ngỏ.

“Đến lúc này đã hơn 3 tuần, ở CLB tôi đã tập hồi phục với bác sĩ và HLV thể lực. Đến nay tôi vẫn chưa thể tập bình thường cùng cả đội, nhưng mọi thứ đang tốt dần lên”, Hoàng Đức nói.

Nếu Hoàng Đức không thể thi đấu, Võ Hoàng Minh Khoa là một trong những phương án đáng chú ý.

Tiền vệ trẻ được triệu tập bổ sung sau khi Quang Hải rút lui và có khả năng mang đến sức trẻ, khả năng tranh chấp cùng nguồn năng lượng mới cho tuyến giữa.

Khả năng ra sân của Hoàng Đức trận gặp ĐT Philippines còn bỏ ngỏ. Ảnh: ĐĐ.

Bên cạnh đó, những lựa chọn khác như Hai Long, Xuân Mạnh, Thanh Long cũng có thể được tính đến tùy cách HLV Kim Sang Sik bố trí đội hình.

Sự vắng mặt của Hoàng Đức không chỉ là câu chuyện thay một vị trí. Tiền vệ sinh năm 1998 thường đóng vai trò kết nối giữa hàng thủ và hàng công, tham gia điều tiết nhịp độ, thoát pressing và tổ chức các đợt tấn công.

Vì vậy, nếu thiếu anh, ĐT Việt Nam có thể phải chơi trực diện hơn, đồng thời cần sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa các tiền vệ.

Dù vậy, đây cũng là cơ hội để những nhân tố mới chứng minh khả năng.

Việc Hoàng Đức khẳng định toàn đội đang hòa đồng, gắn kết và cùng hướng đến một mục tiêu chung cho thấy ĐT Việt Nam đã chuẩn bị phương án cho những biến động nhân sự.

HLV Kim Sang Sik sẽ tính toán phương án thay thế Hoàng Đức tuyến giữa tại FIFA ASEAN CUP 2026. Ảnh: ĐĐ.

ĐT Việt Nam sẽ gặp Philippines ngày 26/9, sau đó lần lượt đối đầu Thái Lan ngày 29/9 và Pakistan ngày 2/10.

Với lịch thi đấu dày, khả năng xoay tua và chiều sâu tuyến giữa sẽ là yếu tố quan trọng trong hành trình FIFA ASEAN Cup 2026.