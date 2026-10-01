FIFA ASEAN Cup 2016: HLV Kim Sang Sik đặt mục tiêu thắng Pakistan

HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Kim Sang Sik trả lời báo giới sau trận đấu giữa Việt Nam - Thái Lan. Ảnh: Minh Thái/PV TTXVN tại Indonesia

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu trước buổi tập chiều 1/10 tại Jakarta, nhà cầm quân người Hàn Quốc gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ đã luôn đồng hành cùng đội tuyển, đồng thời thừa nhận sự tiếc nuối sau trận thua Thái Lan. HLV Kim Sang Sik cho biết dù không còn cơ hội tranh suất vào chung kết, đội tuyển Việt Nam vẫn chuẩn bị nghiêm túc cho trận gặp Pakistan. Ban huấn luyện đã nghiên cứu đối thủ qua băng hình và xây dựng phương án thi đấu phù hợp.

“Phía trước vẫn còn trận gặp Pakistan. Chúng tôi sẽ chuẩn bị thật tốt, nỗ lực hết mình để giành chiến thắng”, HLV Kim Sang Sik nói. Theo ông, trận đấu không chỉ nhằm hướng tới kết quả mà còn là cơ hội để các cầu thủ tiếp tục tích lũy kinh nghiệm, hoàn thiện lối chơi và lấy lại sự tự tin sau thất bại trước Thái Lan. Ban huấn luyện cũng để ngỏ khả năng điều chỉnh đội hình và chiến thuật sau khi hoàn tất quá trình phân tích đối thủ.

Bên cạnh công tác chuyên môn, tình trạng của thủ môn Patrik Lê Giang đang được ban huấn luyện theo dõi. Thủ môn này bị đau nhẹ ở khuỷu tay và vẫn cần được kiểm tra thêm trước khi HLV Kim Sang Sik đưa ra quyết định về khả năng ra sân.

“Patrik bị đau nhẹ ở vùng khuỷu tay và hiện vẫn được kiểm tra thể trạng. Sau buổi tập hôm nay và dựa trên tình hình vào ngày mai, tôi sẽ trao đổi với ban huấn luyện để quyết định cậu ấy có thể thi đấu hay chúng tôi sẽ sử dụng phương án khác”, ông cho biết.

HLV Kim Sang Sik nhấn mạnh yêu cầu trước mắt của đội tuyển là giành chiến thắng trước Pakistan. Ông đồng thời đề nghị các cầu thủ sớm gác lại thất bại trước Thái Lan để hướng tới màn trình diễn tích cực hơn.

Trận đấu giữa Việt Nam và Pakistan sẽ diễn ra lúc 16h ngày 2/10.