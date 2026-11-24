Highlights U17 Việt Nam 3-3 U17 New Zealand Tối 23/11, U17 Việt Nam hòa U17 New Zealand với tỷ số 3-3 tại lượt trận thứ hai bảng G U17 World Cup 2026.

Rạng sáng 24/11, trang chính thức của FIFA World Cup đăng tải hình ảnh trận đấu giữa U17 Việt Nam và U17 New Zealand, kèm thông điệp: "Việt Nam chiến đấu đến cùng để giành 1 điểm trước New Zealand".

Lời nhận xét ngắn gọn phản ánh đúng tinh thần thi đấu của thầy trò HLV Cristiano Roland. Ba lần bị đối thủ vượt lên dẫn trước, U17 Việt Nam vẫn kiên trì tấn công và tìm được bàn gỡ ở những thời điểm quan trọng.

Trên trang chủ của giải đấu, FIFA cũng nhấn mạnh dấu mốc lịch sử của đại diện Đông Nam Á: "Việt Nam ghi bàn muộn để giành điểm số đầu tiên trong lịch sử tham dự U17 World Cup sau màn rượt đuổi kịch tính với 6 bàn thắng trước New Zealand".

Trận đấu đêm 23/11 chứng kiến màn đôi công hấp dẫn. Jack Clegg mở tỷ số cho New Zealand ở phút 19. Sang hiệp hai, Chu Ngọc Nguyễn Lực gỡ hòa ở phút 49. Tuy nhiên, John Woldegiorgis chỉ mất ba phút để đưa đội bóng châu Đại Dương vượt lên.

Bài đăng dành riêng cho khán giả Việt Nam từ trang Facebook của FIFA World Cup.

U17 Việt Nam không mất tinh thần. Lê Trọng Đại Nhân ghi bàn ở phút 58, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng. FIFA thậm chí đánh giá đây là pha lập công đẹp nhất trận.

Đến phút 66, Ethan Dyer tiếp tục giúp New Zealand dẫn 3-2. Tưởng như thất bại đã cận kề, các học trò của HLV Cristiano Roland vẫn không buông xuôi. Phút 90+2, Trương Nguyễn Duy Khang đánh đầu chính xác, ấn định tỷ số 3-3.

Kết quả này giúp U17 Việt Nam có điểm số đầu tiên trong lịch sử tham dự U17 World Cup. Sau hai lượt trận, đội bóng áo đỏ có 1 điểm, tạm xếp thứ ba bảng G và vẫn còn cơ hội đi tiếp.

Ngày 26/11, U17 Việt Nam sẽ chạm trán Mali lúc 20h. Đây là trận đấu cuối cùng vòng bảng, mang ý nghĩa quyết định đến cơ hội giành vé vào vòng tiếp theo của thầy trò HLV Cristiano Roland.

Highlights U17 Việt Nam 3-3 U17 New Zealand Tối 23/11, U17 Việt Nam hòa U17 New Zealand với tỷ số 3-3 tại lượt trận thứ hai bảng G U17 World Cup 2026.