Fideco (FDC): Nữ cổ đông đăng ký mua 1,85 triệu cổ phiếu, nâng sở hữu lên hơn 8%

Nữ cổ đông đăng ký mua 1,85 triệu cổ phiếu

CTCP Ngoại thương và Phát triển Đầu tư TP.HCM (Fideco, mã ck: FDC) vừa công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

Theo đó, bà Lê Ngân Nhi đăng ký mua 1,85 triệu cổ phiếu FDC với mục đích đầu tư. Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 22/10 đến 20/11/2026 thông qua phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận. Nếu hoàn tất giao dịch, bà Ngân Nhi sẽ nâng lượng cổ phiếu FDC nắm giữ từ 1,35 triệu đơn vị lên 3,2 triệu đơn vị, tỷ lệ sở hữu theo đó tăng từ 3,49% lên 8,28% vốn điều lệ Fideco.

Đây không phải lần đầu bà Ngân Nhi đăng ký mua lượng lớn cổ phiếu FDC. Trước đó, bà Nhi từng đăng ký mua 1,85 triệu cổ phiếu FDC, tương đương 4,79% vốn, trong thời gian từ ngày 4/9 đến 3/10/2026. Tuy nhiên, hết thời hạn đăng ký, bà Nhi không mua được cổ phiếu nào với lý do thị trường diễn biến không thuận lợi.

Bà Ngân Nhi hiện nằm trong nhóm cổ đông lớn sở hữu tổng cộng 10,63% vốn Fideco. Nếu giao dịch lần này hoàn tất, tỷ lệ sở hữu của nhóm cổ đông này dự kiến tăng lên 15,42%.

Fideco được thành lập năm 1989 với tên gọi ban đầu là Công ty Phát triển Thủy hải sản TP.HCM. Đến cuối năm 1993, doanh nghiệp được UBND TP.HCM chấp thuận đổi tên thành CTCP Ngoại thương và Phát triển Đầu tư TP.HCM, tên gọi được sử dụng đến nay. Theo giới thiệu, bất động sản là lĩnh vực trọng tâm trong chiến lược phát triển của Fideco, với 3 nhóm chính gồm bất động sản đô thị, bất động sản du lịch và bất động sản thương mại - dịch vụ.

Lợi nhuận bán niên sụt giảm mạnh

Về bức tranh tài chính, trong quý II/2026, Fideco ghi nhận doanh thu đạt hơn 18 tỷ đồng, giảm 4,2% so với cùng kỳ năm trước. Sau khi khấu trừ giá vốn, lợi nhuận gộp giảm 8%, lùi về mức hơn 13 tỷ đồng.

Các chỉ số tài chính khác cũng cho thấy sự đi xuống rõ rệt khi doanh thu hoạt động tài chính giảm 72%, đi kèm sự gia tăng của các loại chi phí vận hành. Kết quả kinh doanh quý II ghi nhận lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 4 tỷ đồng, giảm mạnh 64% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu của Fideco đạt 36 tỷ đồng, giảm 3,7% so với nửa đầu năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 10,8 tỷ đồng, ghi nhận mức sụt giảm 51%.

Năm 2026, Fideco đặt chỉ tiêu tổng doanh thu 72,72 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 27,85 tỷ đồng. Đối chiếu với kết quả đạt được sau nửa đầu năm, doanh nghiệp mới hoàn thành được 39% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.