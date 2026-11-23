Hãng xe Fiat, thuộc tập đoàn ô tô Stellantis, đã đưa vào sản xuất phiên bản giới hạn Doblò Panorama Street tại nhà máy Tafraoui ở Algeria, với thiết kế và trang bị được định hướng phù hợp với nhu cầu của các gia đình Algeria.

Mẫu xe mới là phiên bản bổ sung cho dòng Doblò Panorama đang được lắp ráp ở Algeria, bên cạnh các phiên bản Panorama Cult và Panorama Club. Đây không phải mẫu xe hoàn toàn mới mà là phiên bản giới hạn với một số thay đổi về thiết kế ngoại thất và trang bị.

Doblò Panorama Street có ngoại thất màu đen, bổ sung cánh gió phía sau cùng một số trang bị tiện ích khác. Việc đưa phiên bản này vào sản xuất tại Algeria cho thấy Fiat tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm lắp ráp trong nước, hướng tới thị trường tiêu dùng Algeria.

Nhà máy Tafraoui, gần thành phố Oran, là cơ sở sản xuất của Stellantis tại Algeria, được đưa vào hoạt động từ tháng 12/2023. Nhà máy ban đầu được đầu tư hơn 200 triệu euro (khoảng 219 triệu USD), với kế hoạch lắp ráp các mẫu xe Fiat, trong đó có Fiat 500 và Fiat Doblò, phục vụ thị trường trong nước.

Việc ra mắt Doblò Panorama Street diễn ra trong bối cảnh Algeria tiếp tục thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp ô tô trong nước, nhằm tăng tỷ lệ nội địa hóa, tạo việc làm và thu hút các nhà sản xuất quốc tế, dù một số dự án vẫn gặp khó khăn về thủ tục và quy định.

Trong một diễn biến liên quan, Renault Trucks đã từ bỏ kế hoạch khôi phục hoạt động tại nhà máy lắp ráp xe tải ở Meftah, tỉnh Blida sau khi không nhận được sự chấp thuận cần thiết của Bộ Công nghiệp Algeria. Nhà máy này bắt đầu lắp ráp xe tải Renault từ năm 2019, nhưng ngừng hoạt động năm 2020, sau khi Chính phủ Algeria đình chỉ cơ chế nhập khẩu các bộ linh kiện ô tô với mức thuế ưu đãi.

Những diễn biến trái chiều trên cho thấy các cơ hội cũng như thách thức đối với ngành công nghiệp ô tô Algeria trong quá trình mở rộng sản xuất nội địa và thu hút các nhà đầu tư nước ngoài.

Algeria vẫn là một trong những thị trường ô tô lớn tại châu Phi. Theo số liệu của Tổ chức các nhà sản xuất ô tô (OICA), Libya đứng đầu châu lục về tỷ lệ sở hữu ô tô, với 490 xe/1.000 dân; Nam Phi đứng thứ hai, trong khi Algeria đứng thứ ba, với 144 xe/1.000 dân. Đây là một trong những yếu tố góp phần thúc đẩy sự quan tâm của các nhà sản xuất đối với việc mở rộng hoạt động lắp ráp và sản xuất ô tô tại Algeria.