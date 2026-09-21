Festival Việt Nam Ibaraki 2026 - Nhịp cầu kết nối Việt Nam và Nhật Bản

Các đại biểu cắt băng khai mạc Festival Việt Nam Ibaraki 2026 lần thứ nhất. (Ảnh: Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Nhật Bản cung cấp)

Festival lần này đánh dấu lần đầu tiên một Festival Việt Nam có quy mô lớn được tổ chức tại Ibaraki - địa phương tại Nhật Bản đang có nhiều hợp tác thực chất với Việt Nam. Sự kiện giới thiệu tới người dân Nhật Bản những nét đặc sắc của văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực và con người Việt Nam, đồng thời tạo không gian gặp gỡ giữa cộng đồng người Việt với người dân sở tại, chính quyền, các tổ chức và doanh nghiệp Nhật Bản.

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu nhấn mạnh, Festival Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức tại Ibaraki mang ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Nhật Bản ngày càng phát triển sâu rộng.

Theo Đại sứ Phạm Quang Hiệu, quan hệ giữa hai nước không chỉ được thúc đẩy ở cấp Chính phủ mà đang ngày càng được vun đắp thông qua hợp tác giữa các địa phương, doanh nghiệp và đặc biệt là giao lưu nhân dân.

“Festival không chỉ là dịp giới thiệu tới người dân Ibaraki những nét đẹp của văn hóa, ẩm thực, con người và đất nước Việt Nam, mà còn tạo thêm một không gian gặp gỡ, tăng cường sự hiểu biết và tình cảm hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và Nhật Bản”, Đại sứ Phạm Quang Hiệu nhấn mạnh.

Ibaraki hiện là một trong những địa phương có nền tảng hợp tác đáng chú ý với Việt Nam trong các lĩnh vực nông nghiệp, nguồn nhân lực, đầu tư, thương mại và giao lưu địa phương.

Tỉnh Ibaraki và tỉnh Long An đã thiết lập các khuôn khổ hợp tác về nguồn nhân lực và mở rộng quan hệ hợp tác; ở cấp địa phương, Yachiyo của Ibaraki cũng đã xây dựng quan hệ hữu nghị với Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng. Một yếu tố quan trọng khác là sự phát triển nhanh chóng của cộng đồng người Việt tại Ibaraki. Với hơn 21.000 người, người Việt hiện là cộng đồng người nước ngoài đông nhất tại tỉnh, chiếm khoảng 19,4% tổng số người nước ngoài đang sinh sống tại địa phương.

Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu phát biểu tại Lễ khai mạc sự kiện. ﻿(Ảnh: Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Nhật Bản cung cấp)

Ông Nguyễn Khắc Tùng, Trưởng Ban Tổ chức Festival Việt Nam tại Ibaraki 2026 cho rằng, việc tổ chức Festival lần đầu tiên là kết quả của quá trình chuẩn bị và mong muốn lâu dài của cộng đồng người Việt tại địa phương.

Chúng tôi mong muốn Festival trở thành một ngày hội chung, nơi người Việt có thể giới thiệu những giá trị tốt đẹp của quê hương mình với người dân Nhật Bản, đồng thời tạo cơ hội để cộng đồng người Việt hiểu hơn về địa phương nơi mình đang sinh sống. Thành công mà Ban Tổ chức hướng tới không chỉ nằm ở quy mô hay số lượng người tham dự, mà quan trọng hơn là những kết nối được hình thành sau Festival”, ông Nguyễn Khắc Tùng chia sẻ.

Theo Ban Tổ chức, Festival cũng là dịp để cộng đồng người Việt thể hiện tinh thần hội nhập, trách nhiệm và sự đóng góp đối với xã hội sở tại. Ông Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Nhật Bản, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Ibaraki đánh giá sự ra đời của Festival mang một ý nghĩa lớn đối với cộng đồng người Việt tại tỉnh.

“Với hơn 21.000 người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại Ibaraki, chúng ta không chỉ là một cộng đồng đông đảo mà đang từng bước trở thành một bộ phận tích cực của xã hội địa phương. Festival là cơ hội để cộng đồng người Việt cùng hội tụ, gìn giữ bản sắc văn hóa và quan trọng hơn là chủ động kết nối với người dân Nhật Bản”, ông Nguyễn Hồng Sơn cho biết.

Theo ông Nguyễn Hồng Sơn, mục tiêu lâu dài là xây dựng Festival Việt Nam tại Ibaraki trở thành một hoạt động thường niên và một nền tảng kết nối rộng hơn giữa Việt Nam với Ibaraki. “Từ giao lưu văn hóa, chúng tôi kỳ vọng Festival sẽ mở rộng sang kết nối doanh nghiệp, thương mại, đầu tư, du lịch, nông nghiệp, giáo dục và nguồn nhân lực. Khi người dân hai nước hiểu nhau hơn thì những cơ hội hợp tác mới cũng sẽ được hình thành một cách tự nhiên và bền vững hơn”, Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Nhật Bản bày tỏ.

Đây là lần đầu tiên Festival Việt Nam được tổ chức tại Ibaraki. (Ảnh: Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Nhật Bản cung cấp)

Việc Festival được tổ chức tại thành phố Joso cũng cho thấy các hoạt động giao lưu Việt-Nhật đang ngày càng mở rộng từ những đô thị lớn như Tokyo tới các địa phương - nơi cộng đồng người Việt đang trực tiếp sinh sống, lao động và đóng góp cho nền kinh tế-xã hội Nhật Bản.

Từ một ngày hội văn hóa, Festival Việt Nam tại Ibaraki 2026 đang đặt những viên gạch đầu tiên cho một nhịp cầu mới giữa Việt Nam và Ibaraki. Đó là nhịp cầu được xây dựng từ cộng đồng, từ sự giao lưu giữa người dân với người dân, nhưng có thể mở rộng thành những kết nối thiết thực về kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch và nguồn nhân lực trong tương lai.

Với sự đồng hành của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, chính quyền tỉnh Ibaraki, thành phố Joso cùng các tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng hai nước, Festival Việt Nam tại Ibaraki được kỳ vọng sẽ tiếp tục được duy trì trong những năm tới, trở thành một dấu ấn mới trong quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Nhật Bản ở cấp địa phương.