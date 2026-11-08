Festival Trà quốc tế Thái Nguyên thành công, lan tỏa những giá trị văn hóa Trà Việt

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích góp phần cho Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026.

Diễn ra từ ngày 30/10 đến 7/11, gắn với kỷ niệm 195 năm Ngày thành lập tỉnh Thái Nguyên, Festival gồm 16 hoạt động văn hóa, du lịch, thương mại và giao lưu quốc tế. Từ lễ khai mạc với chương trình nghệ thuật "Tráng ca miền gió ngàn - Tinh hoa trà Việt", nghi thức Rước Trà khai hội đến các hoạt động trải nghiệm tại vùng chè, mỗi sự kiện đều góp phần khắc họa bản sắc văn hóa và tiềm năng phát triển của vùng đất xứ Trà.

Điểm nhấn của Festival là không gian văn hóa trà được mở rộng từ trung tâm tỉnh đến các vùng chè nổi tiếng như Tân Cương, La Bằng, Đồng Hỷ, Đồng Phúc, Vô Tranh. Tại Phố Trà, gần 70 gian hàng của các địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã giới thiệu sản phẩm, kết nối giao thương và quảng bá thương hiệu. Các hoạt động thưởng trà, trình diễn nghệ thuật, trải nghiệm văn hóa, ẩm thực từ trà đã tạo nên sức hấp dẫn riêng, giúp du khách cảm nhận rõ hơn câu chuyện về đất chè và con người Thái Nguyên.

Festival cũng tạo dấu ấn khi kết nối văn hóa trà với du lịch và các hoạt động cộng đồng. Sáu chuyến tàu Di sản Hà Nội - Thái Nguyên phục vụ gần 1.500 lượt khách; giải chạy Thái Nguyên Trail thu hút 600 vận động viên đến từ 15 tỉnh, thành phố. Hai chương trình âm nhạc lớn thu hút hơn 58.000 khán giả, góp phần tạo không khí sôi động trong những ngày hội.

Không gian văn hóa trà được mở rộng từ trung tâm tỉnh đến các vùng chè nổi tiếng như Tân Cương, La Bằng, Đồng Hỷ, Đồng Phúc, Vô Tranh.

Du khách trải nghiệm, thưởng thức hương vị trà tại phố Trà

Theo thống kê của tỉnh, tính từ ngày 29/10 đến hết ngày 6/11, lượng khách tham quan, trải nghiệm ước đạt trên 260.000 lượt. Những con số này cho thấy sức hút của Festival, đồng thời mở ra triển vọng kết nối các sản phẩm văn hóa, du lịch với thương hiệu trà Thái Nguyên.

Một dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt trong dịp này là "Tri thức trồng và chế biến chè Thái Nguyên" được ghi danh vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây không chỉ là sự ghi nhận đối với những kinh nghiệm, tri thức được cộng đồng người làm chè gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ, mà còn khẳng định chiều sâu văn hóa của nghề chè Thái Nguyên.

Cùng với đó, Diễn đàn Kinh tế Trà Quốc tế 2026 với chủ đề "Từ di sản trà đến kinh tế trà toàn cầu" đã tạo không gian trao đổi giữa các nhà quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp và đối tác quốc tế về nâng cao giá trị sản phẩm, phát triển thương hiệu, mở rộng thị trường và xây dựng ngành chè bền vững.

Qua đó, đặt ra yêu cầu đưa những giá trị di sản trở thành nguồn lực phát triển, gắn bảo tồn văn hóa với đổi mới sản xuất, phát triển du lịch và nâng cao đời sống người trồng chè.

Thí sinh Lý Thu Hằng đến từ Hà Nội giành danh hiệu Quán quân Cuộc thi World Master Tea Vietnam 2026

Tại chương trình bế mạc, các danh hiệu Cuộc thi World Master Tea Vietnam 2026 cũng được công bố, trao tặng. Thí sinh Lý Thu Hằng đến từ Hà Nội giành danh hiệu Quán quân, góp phần tôn vinh nghệ thuật thưởng trà và lan tỏa văn hóa trà trong đời sống hiện đại.

Có thể thấy, thành công của Festival không chỉ được đo bằng số lượng hoạt động hay lượng khách tham dự, mà còn ở những giá trị kết nối được tạo dựng: giữa di sản với kinh tế, giữa người trồng chè với doanh nghiệp, giữa văn hóa truyền thống với xu hướng hội nhập quốc tế. Hình ảnh Thái Nguyên - vùng đất "Đệ nhất danh trà" được quảng bá rộng rãi hơn; các sản phẩm trà có thêm cơ hội tiếp cận thị trường và du khách có thêm những trải nghiệm về văn hóa bản địa.

Festival đã khép lại, nhưng hành trình lan tỏa hương vị và văn hóa Trà Việt vẫn tiếp tục. Điều quan trọng lúc này là phát huy những kết quả, cơ hội mà sự kiện mang lại; tiếp tục nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm trà, gìn giữ tri thức nghề chè và phát triển du lịch gắn với vùng nguyên liệu. Để mỗi chén trà Thái Nguyên không chỉ mang hương vị đặc trưng của đất trời, mà còn kể câu chuyện về văn hóa, con người Việt Nam trên hành trình hội nhập và vươn xa.

Những công trình, con đường đến với vùng chè di sản luôn rộng mở đón chào du khách đến với Thái Nguyên - Miền chè huyền thoại.