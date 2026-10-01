Festival Trà quốc tế - Thái Nguyên năm 2026 với chuỗi các hoạt động quy mô lớn

Toàn cảnh Họp báo Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026. Ảnh: Phạm Thắng

Năm 2026, nhân dịp kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh Thái Nguyên (4/11/1831 - 4/11/2026), tỉnh tổ chức Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026 với chủ đề “Thái Nguyên - Đệ nhất danh trà”, diễn ra từ ngày 30/10 đến ngày 7/11/2026. Festival nhằm tôn vinh cây chè, người làm chè, nghệ nhân, hợp tác xã và doanh nghiệp ngành trà; quảng bá thương hiệu chè Thái Nguyên; đồng thời giới thiệu những giá trị lịch sử, văn hóa, kinh tế và tiềm năng du lịch của địa phương đến bạn bè trong nước và quốc tế. Đây cũng là dịp thúc đẩy kết nối, hợp tác trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm trà, chuyển giao công nghệ, xúc tiến thương mại và phát triển du lịch xanh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thị Loan phát biểu. Ảnh: Phạm Thắng

Phát biểu tại cuộc họp báo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thị Loan, Trưởng ban Tổ chức Festival khẳng định, Festival là cơ hội tri ân và tôn vinh công sức của các nghệ nhân, nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp đã dành nhiều thế hệ gìn giữ, phát triển thương hiệu "Đệ nhất danh trà". Sự kiện là cầu nối đưa di sản trà gắn với phát triển kinh tế, thúc đẩy du lịch xanh và quảng bá hình ảnh tỉnh Thái Nguyên năng động, giàu bản sắc văn hóa tới cộng đồng quốc tế.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng phát biểu. Ảnh: Phạm Thắng

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng nhấn mạnh, Festival Trà quốc tế Thái Nguyên 2026 là sự kiện đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa thiết thực trong việc thúc đẩy ngoại giao văn hóa và tôn vinh các di sản văn hóa Việt Nam. Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, thông qua sự kiện này, Việt Nam giới thiệu tới bạn bè quốc tế truyền thống canh tác, tri thức bản địa, văn hóa cộng đồng cùng những tiến bộ trong sản xuất xanh, bền vững; khẳng định hình ảnh một Việt Nam không chỉ là quốc gia xuất khẩu nông sản hàng đầu mà còn sở hữu di sản văn hóa độc đáo, hòa bình và giàu lòng hiếu khách.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên Hà Thị Bích Hồng phát biểu. Ảnh: Phạm Thắng

Bên cạnh giá trị văn hóa, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng cho rằng, Festival còn là hoạt động đẩy mạnh ngoại giao kinh tế và hội nhập quốc tế. Sự kiện tạo cơ hội thúc đẩy sản phẩm trà Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị và chuỗi cung ứng xanh toàn cầu, mở ra không gian hợp tác với các đối tác quốc tế trong xúc tiến xuất khẩu, chuyển giao công nghệ, thu hút đầu tư phát triển ngành trà ứng dụng công nghệ cao và du lịch xanh.

Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Thái Nguyên Đỗ Xuân Hòa phát biểu. Ảnh: Phạm Thắng

Tại Họp báo, lãnh đạo Báo và Phát thanh, Truyền hình Thái Nguyên đã cung cấp thông tin về các hoạt động trong khuôn khổ Festival. Theo đó, lễ khai mạc Festival Trà quốc tế - Thái Nguyên năm 2026 sẽ diễn ra vào tối 30/10 tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp (tỉnh Thái Nguyên). Trước giờ khai mạc cùng ngày, chương trình diễu hành nghệ thuật đường phố "Rước Trà khai hội" sẽ diễn ra qua các tuyến phố trung tâm. Lễ bế mạc sự kiện vào tối 7/11.

Các đại biểu và đại diện cơ quan thông tấn, báo chí dự họp báo. Ảnh: Phạm Thắng

Trong khuôn khổ 9 ngày diễn ra sự kiện, Ban Tổ chức triển khai chuỗi nhóm hoạt động phong phú. Triển lãm "Thái Nguyên 195 năm - Thành tựu hội nhập và phát triển" diễn ra xuyên suốt từ ngày 30/10 đến ngày 7/11 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh, cùng với sự kiện khai trương "Chuyến tàu di sản" kết nối tuyến Ga Hà Nội – Ga Thái Nguyên, khởi hành chuyến đầu tiên tại Ga Hà Nội. Ngày 31/10 sẽ diễn ra Diễn đàn Trà quốc tế với chủ đề "Từ di sản trà đến kinh tế trà toàn cầu".

Từ ngày 10/10 đến ngày 7/11, chương trình thưởng trà cùng người nổi tiếng sẽ được tổ chức tại 5 vùng trà danh tiếng gồm Tân Cương, La Bằng, Vô Tranh, Đồng Hỷ, Đồng Phúc.