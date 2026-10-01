Festival Trà quốc tế - Thái Nguyên năm 2026 sẽ diễn ra từ 30-10 đến 7-11

Festival Trà quốc tế Thái Nguyên năm 2026 mang chủ đề "Thái Nguyên - Đệ nhất danh trà” sẽ diễn ra từ ngày 30-10 đến ngày 7-11 tại tỉnh Thái Nguyên.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng phát biểu tại họp báo. Ảnh: QUANG PHÚC

Phát biểu tại cuộc họp báo, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng nhấn mạnh, Festival Trà quốc tế Thái Nguyên 2026 là sự kiện quan trọng, có ý nghĩa thiết thực trong việc thúc đẩy ngoại giao văn hóa và tôn vinh các di sản văn hóa Việt Nam.

Thông qua sự kiện này, Việt Nam giới thiệu tới bạn bè quốc tế truyền thống canh tác, tri thức bản địa, văn hóa cộng đồng cùng những tiến bộ trong sản xuất xanh, bền vững; khẳng định hình ảnh một Việt Nam không chỉ là quốc gia xuất khẩu nông sản hàng đầu mà còn sở hữu di sản văn hóa độc đáo, hòa bình và giàu lòng hiếu khách.

Bên cạnh giá trị văn hóa, sự kiện còn tạo cơ hội thúc đẩy sản phẩm trà Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị và chuỗi cung ứng xanh toàn cầu; mở ra không gian hợp tác với các đối tác quốc tế trong xúc tiến xuất khẩu, chuyển giao công nghệ, thu hút đầu tư phát triển ngành trà ứng dụng công nghệ cao và du lịch xanh.

Ban tổ chức cho biết, đêm 30-10, trong lễ khai mạc Festival Trà quốc tế Thái Nguyên năm 2026, nhiều sự kiện sẽ được tổ chức, bao gồm: chương trình nghệ thuật kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh Thái Nguyên; lễ trao Huân chương Lao động hạng nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên; lễ công bố quyết định của Bộ VH-TT-DL ghi danh "Tri thức trồng và chế biến trà Thái Nguyên" vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Trong dịp này, triển lãm "Thái Nguyên 195 năm - Thành tựu hội nhập và phát triển" cũng sẽ được tổ chức. Đồng thời, "Chuyến tàu di sản" kết nối tuyến ga Hà Nội - ga Thái Nguyên dự kiến sẽ khởi hành chuyến đầu tiên tại ga Hà Nội trong tháng 10. Chương trình thưởng trà cùng người nổi tiếng sẽ diễn ra tại 5 vùng trà danh tiếng gồm: Tân Cương, La Bằng, Vô Tranh, Đồng Hỷ, Đồng Phúc từ ngày 10-10 đến 7-11.