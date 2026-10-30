Festival Trà quốc tế - Thái Nguyên năm 2026 mang chủ đề “Thái Nguyên - Đệ nhất danh trà,” chính thức diễn ra từ ngày 30/10 đến ngày 7/11/2026 tại tỉnh Thái Nguyên.

Sự kiện được tổ chức quy mô lớn nhằm khẳng định vai trò, vị thế của cây chè và ngành chè Việt Nam, tôn vinh giá trị lịch sử, văn hóa, kinh tế chè, quảng bá thương hiệu "Chè Thái Nguyên," đồng thời thúc đẩy định hướng sản xuất chè hữu cơ, chất lượng cao, bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường toàn cầu.

Chuỗi sự kiện được gắn kết chặt chẽ với Lễ kỷ niệm 195 năm ngày thành lập tỉnh Thái Nguyên (4/11/1831-4/11/2026).