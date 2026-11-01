Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên 2026: Lan tỏa văn hóa trà, kết nối di sản với kinh tế và du lịch

Không gian Festival không chỉ tập trung tại khu vực trung tâm tỉnh mà còn lan tỏa đến các vùng chè, làng nghề và những điểm du lịch đặc trưng. Qua đó, từng bước giới thiệu chiều sâu văn hóa trà Thái Nguyên, đồng thời mở ra những hướng kết nối mới để nâng tầm giá trị và thương hiệu trà Việt.

Tân Cương tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm ngày Thành lập xã

Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường và lãnh đạo tỉnh tặng hoa của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh chúc mừng xã Tân Cương. Ảnh TNGOV

Tại vùng chè Tân Cương, chuỗi hoạt động hưởng ứng Festival được tổ chức gắn với dấu mốc 100 năm hình thành và phát triển của địa phương (18/12/1926 - 18/12/2026).

Tối 31/10, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Tân Cương long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm thành lập xã. Dự buổi lễ có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường, cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành và đại diện các địa phương, doanh nghiệp.

Một thế kỷ đi qua, Tân Cương đã trải qua nhiều biến đổi về lịch sử và địa giới hành chính, nhưng những giá trị truyền thống, tinh thần đoàn kết, cần cù, sáng tạo của các thế hệ người dân vẫn được gìn giữ và bồi đắp.

Đặc biệt, cây chè đã trở thành sinh kế, niềm tự hào và làm nên danh tiếng của vùng đất này. Lễ kỷ niệm không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường xây dựng, trưởng thành của địa phương mà còn khơi dậy trách nhiệm gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa, kinh tế đặc sắc của vùng chè trong giai đoạn phát triển mới.

Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Tân Cương - Hành trình xây dựng và phát triển”. Ảnh TNGOV

Tiếp nối dấu mốc ý nghĩa đó, sáng 1/11, chương trình "Tân Cương - Tinh hoa Trà Việt" được tổ chức tại Không gian Văn hóa trà Tân Cương, với các nội dung xuyên suốt: "Mở hương Tân Cương", "Dấu ấn 100 năm danh trà", "Sắc trà Tân Cương", "Hội tụ hương trà" và "Theo dấu búp trà".

Chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ, nghệ nhân, hoa hậu, người mẫu; trong đó có NSƯT Mai Nguyên, NSƯT Chiều Xuân, NSƯT Thúy Hà và Hoa hậu Nông Thúy Hằng. Trình diễn nghệ thuật, bộ sưu tập áo dài "Sắc trà Tân Cương", giao lưu và thưởng trà góp phần đưa những câu chuyện về vùng danh trà đến gần hơn với công chúng.

Điểm đáng chú ý là các hoạt động không chỉ dừng ở trình diễn, giới thiệu sản phẩm mà còn hướng tới quảng bá thương hiệu, kết nối du lịch trải nghiệm, xúc tiến thương mại và ứng dụng công nghệ số trong truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Qua đó, Tân Cương mong muốn chuyển hóa lợi thế của vùng chè truyền thống thành những giá trị phát triển lâu dài, để danh tiếng Đệ nhất danh trà không chỉ được nhắc đến bởi chất lượng sản phẩm mà còn bởi chiều sâu văn hóa và sức hấp dẫn của một điểm đến du lịch đặc trưng.

Diễn đàn Kinh tế Trà Quốc tế: Mở hướng phát triển từ di sản đến chuỗi giá trị toàn cầu

Một trong những hoạt động có ý nghĩa chuyên sâu và mang tầm chiến lược của Festival là Diễn đàn Kinh tế Trà Quốc tế 2026, diễn ra ngày 31/10 với chủ đề "Từ di sản trà đến kinh tế trà toàn cầu".

Diễn đàn có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp; lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên; đại diện các bộ, ngành Trung ương, tổ chức quốc tế, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp, hợp tác xã và đối tác trong nước, quốc tế.

Các thỏa thuận hợp tác được ký kết tại Diễn đàn tạo nền tảng cho những bứt phá quan trọng của ngành trà Việt Nam nói chung và ngành trà Thái Nguyên nói riêng trong thời gian tới. Ảnh TNGOV

Không chỉ là dịp quảng bá sản phẩm, thương hiệu trà, diễn đàn đặt ra một vấn đề có ý nghĩa lâu dài đối với ngành chè: làm thế nào để chuyển hóa những giá trị văn hóa, lịch sử và lợi thế vùng nguyên liệu thành giá trị kinh tế thực chất, giúp trà Thái Nguyên nói riêng, trà Việt Nam nói chung tham gia sâu hơn vào thị trường quốc tế.

Tại Diễn đàn, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh mục tiêu đưa Thái Nguyên trở thành một trong những trung tâm sản xuất, chế biến, văn hóa và kinh tế trà có uy tín của Việt Nam.

Để đạt mục tiêu đó, tỉnh định hướng đẩy mạnh hợp tác quốc tế, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển các chuỗi giá trị trà theo hướng hiện đại, bền vững.

Tại diễn đàn, các chuyên gia, diễn giả quốc tế chia sẻ kinh nghiệm phát triển ngành trà ở những quốc gia có truyền thống lâu đời; phân tích xu hướng tiêu dùng, yêu cầu ngày càng cao của thị trường và khả năng nâng giá trị sản phẩm thông qua công nghệ, xây dựng thương hiệu, đa dạng hóa sản phẩm.

Những vấn đề được đặt ra không chỉ nằm ở khâu trồng và chế biến chè, mà còn mở rộng đến chất lượng vùng nguyên liệu, công nghệ sau thu hoạch, bảo quản, logistics, thương mại điện tử, tiêu chuẩn xuất khẩu và truy xuất nguồn gốc.

Chuyên gia trà đến từ Nhật Bản Tetsuo Ohashi cùng các diễn giả đã góp thêm góc nhìn quốc tế về cơ hội và hướng phát triển của ngành trà trong bối cảnh hội nhập.

Các diễn giả tham gia Phiên tọa đàm "Kinh tế trà Thái Nguyên - Từ di sản đến kinh tế trà toàn cầu". Ảnh TNGOV

Điểm đáng chú ý là diễn đàn không dừng lại ở trao đổi kinh nghiệm mà hướng tới những kết nối và hợp tác cụ thể. Trong khuôn khổ sự kiện đã diễn ra lễ ký kết các thỏa thuận giữa doanh nghiệp, tổ chức trong nước và quốc tế, tập trung vào đầu tư dây chuyền sản xuất Tencha, Matcha; chuyển giao công nghệ, hỗ trợ kỹ thuật, xây dựng vùng nguyên liệu và chuỗi liên kết bao tiêu sản phẩm.

Một số nội dung hợp tác hướng tới đưa trà vào lĩnh vực ẩm thực, nhà hàng, khách sạn; phát triển thương hiệu, hệ thống phân phối và mở rộng xuất khẩu sang các thị trường như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc và Bắc Mỹ.

Đây là những hướng đi có ý nghĩa thiết thực, bởi chế biến sâu, đa dạng hóa sản phẩm và tiếp cận các phân khúc thị trường có giá trị cao sẽ góp phần giảm phụ thuộc vào cách tiêu thụ trà nguyên liệu, trà thành phẩm truyền thống.

Một điểm nhấn khác là việc giới thiệu Bản đồ số hóa hệ sinh thái trà Thái Nguyên. Thông qua nền tảng số, thông tin về vùng chè, cơ sở sản xuất, kinh doanh và sản phẩm được kết nối, tạo thêm kênh quảng bá, tiếp cận khách hàng, đối tác và nhà đầu tư.

Khi được khai thác hiệu quả, bản đồ số không chỉ hỗ trợ xúc tiến thương mại mà còn có thể kết nối các vùng chè với hoạt động du lịch trải nghiệm, văn hóa trà và dịch vụ ẩm thực, qua đó mở rộng không gian phát triển của ngành chè.

Từ những nội dung trao đổi và các thỏa thuận được ký kết, có thể thấy Diễn đàn Kinh tế Trà Quốc tế đã góp phần gợi mở hướng chuyển dịch quan trọng: không chỉ sản xuất và kinh doanh một sản phẩm nông nghiệp, mà từng bước hình thành hệ sinh thái kinh tế trà, trong đó sản xuất, chế biến, công nghệ, thương mại, văn hóa và du lịch cùng bổ trợ cho nhau.

Đây cũng là cơ hội để Thái Nguyên phát huy lợi thế của vùng chè nổi tiếng, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm và đưa giá trị trà địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng quốc tế.

Từ không gian Phố Trà đến những trải nghiệm văn hóa đặc sắc

Không gian Phố Trà trong khuôn khổ Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên 2026 thu hút du khách đến tham quan. Ảnh TNGOV

Ngay sau lễ khai mạc gắn với kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh, không khí Festival tiếp tục được nối dài tại khu vực phố đi bộ trung tâm. Không gian Phố Trà trở thành một trong những điểm đến thu hút người dân và du khách.

Tại đây, các doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất giới thiệu sản phẩm, trình diễn, quảng bá những nét đặc trưng của văn hóa trà, từ phương thức chế biến, pha trà truyền thống đến những cách tiếp cận mới với thị trường tiêu dùng hiện đại.

Đáng chú ý, Liên hoan trình diễn, giới thiệu ẩm thực về trà với chủ đề "Tinh hoa ẩm thực xứ Trà - Hội tụ và lan tỏa" diễn ra chiều 30/10 đã mang đến những trải nghiệm mới lạ.

Từ nguyên liệu trà quen thuộc, các nghệ nhân và đơn vị tham gia giới thiệu những cách sáng tạo trong chế biến món ăn, đồ uống, góp phần mở rộng không gian ứng dụng của trà trong đời sống.

Đông đảo Nhân dân và học sinh đến thăm quan Triển lãm. Ảnh TNGOV

Cùng với đó, triển lãm "Thái Nguyên 195 năm - Thành tựu, hội nhập và phát triển" tại Trung tâm Văn hóa tỉnh là dịp để người dân, du khách nhìn lại hành trình lịch sử, những dấu mốc và thành tựu nổi bật của vùng đất Thái Nguyên qua các thời kỳ.

Triển lãm giới thiệu 221 hình ảnh, 146 hiện vật, tư liệu lịch sử, 80 đầu sách, tạp chí cùng hàng trăm sản phẩm tiêu biểu trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, công nghiệp, nông nghiệp và khoa học, công nghệ.

Khánh thành Phố đi bộ trung tâm tỉnh Thái Nguyên

Tối 31/10, UBND tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Công ty cổ phần Đầu tư bất động sản Taseco tổ chức Lễ khánh thành Phố đi bộ trung tâm tỉnh Thái Nguyên (Central Square Thái Nguyên).

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng tặng hoa chúc mừng chủ đầu tư. Ảnh TNGOV

Dự buổi Lễ có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng; cùng lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành, địa phương, đại diện chủ đầu tư và đông đảo Nhân dân.

Toàn cảnh Phố đi bộ rực rỡ ánh đèn trong đêm khánh thành, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm. Ảnh TNGOV

Phố đi bộ trung tâm tỉnh được kỳ vọng trở thành điểm hẹn văn hóa, không gian sinh hoạt cộng đồng và điểm đến hấp dẫn đối với du khách; góp phần làm phong phú đời sống tinh thần, tạo thêm sức sống cho khu vực trung tâm tỉnh.

Công trình cũng mở ra cơ hội kết nối các hoạt động văn hóa, nghệ thuật với thương mại, dịch vụ và du lịch; giới thiệu sản phẩm đặc trưng, ẩm thực địa phương, từng bước phát triển kinh tế ban đêm phù hợp với điều kiện thực tế.

Đặc biệt, việc khánh thành công trình trong dịp Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026 có ý nghĩa thiết thực trong quảng bá văn hóa trà và bản sắc địa phương, để nơi đây không chỉ là không gian dạo phố, vui chơi mà còn là nơi người dân, du khách cảm nhận những giá trị văn hóa và nhịp sống của Thái Nguyên.

Festival lan tỏa đến các vùng chè, đánh thức tiềm năng du lịch địa phương

Nếu không gian Phố Trà là nơi hội tụ, giới thiệu những sản phẩm và sắc thái văn hóa trà thì các hoạt động tại vùng chè lại mang đến cho du khách cơ hội cảm nhận trực tiếp đời sống, cảnh quan và câu chuyện của người làm chè.

Chương trình thu hút đông đảo đại biểu và Nhân dân đến tham dự. Ảnh TNGOV

Ngày 31/10, xã La Bằng tổ chức chương trình "Danh trà đất Việt - Rạng rỡ La Bằng", thu hút đông đảo đại biểu, người dân và du khách. Điểm nhấn của chương trình là tọa đàm "Kết nối di sản", với sự tham gia giao lưu của các nghệ sĩ NSND Tự Long, Trung Ruồi, Đỗ Duy Nam cùng đại diện các hợp tác xã chè.

Những câu chuyện về nghề làm chè, văn hóa thưởng trà và hướng phát triển kinh tế chè bền vững được chia sẻ, góp phần kết nối giá trị truyền thống với yêu cầu phát triển du lịch nông thôn trong giai đoạn mới.

Tại xã Đại Phúc, chuỗi hoạt động văn hóa, du lịch hưởng ứng Festival được tổ chức ở khu vực sân golf Tân Thái với nhiều nội dung phong phú. Hội thi "Bàn tay vàng chế biến chè" có 12 đội tham gia; hoạt động đấu giá sản phẩm trà đặc sắc, trình diễn văn hóa, nghệ thuật và giao lưu các loại hình dân ca, dân vũ như hát Then - đàn Tính, hát Soọng cô, múa Tắc Xình đã tạo nên không gian văn hóa đa sắc màu.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Sân golf Tân Thái giai đoạn 1. Ảnh TNGOV

Đặc biệt, chương trình nghệ thuật "Đại Phúc - Hồ trên núi, trà trong mây" tối 31/10 kết hợp trình diễn nghệ thuật pha trà, thưởng trà trong không gian cảnh quan hồ Núi Cốc, góp phần giới thiệu tiềm năng du lịch xanh của địa phương. Cũng trong ngày này, Sân golf Tân Thái giai đoạn 1 được khánh thành, bổ sung một sản phẩm dịch vụ thể thao, du lịch cho khu vực.

Cùng với La Bằng, Đại Phúc, những hoạt động hưởng ứng tại các vùng chè Tân Cương, Đồng Hỷ, Vô Tranh và Đồng Phúc tiếp tục góp phần khắc họa sự đa dạng của văn hóa trà Thái Nguyên. Đáng chú ý, Đồng Phúc với thế mạnh chè Shan tuyết mang đến một sắc thái riêng, góp phần làm phong phú thêm bức tranh các vùng trà của tỉnh.

Kết nối hành trình di sản, mở rộng giao lưu quốc tế

Một điểm nhấn khác của Festival là việc khai trương Chuyến tàu Di sản Hà Nội - Thái Nguyên. Ngày 30/10, chuyến tàu đầu tiên đã đón gần 100 đại biểu là phu nhân, phu quân các Đại sứ và Trưởng các cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam, cùng đại diện các đơn vị thuộc Bộ Ngoại giao và du khách.

Đón Đoàn tại Ga Hà Nội và tham dự Chuyến tàu có lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên và các sở, ban, ngành liên quan. Ảnh TNGOV

Trong hành trình, đoàn đã tham quan Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, tìm hiểu đời sống văn hóa các dân tộc và trải nghiệm quy trình hái, chế biến chè tại Hợp tác xã Trà và Du lịch cộng đồng Tiến Yên. Các hoạt động văn nghệ, ẩm thực và thưởng thức sản phẩm địa phương ngay trên chuyến tàu cũng tạo nên trải nghiệm khác biệt.

Việc đưa vào khai thác tuyến tàu di sản không đơn thuần phục vụ nhu cầu đi lại trong dịp Festival mà còn hướng tới hình thành một sản phẩm du lịch kết nối Thủ đô với vùng đất xứ Trà, đưa du khách đến gần hơn với những giá trị văn hóa, lịch sử và cảnh quan đặc trưng của Thái Nguyên.

Tiếp tục mở rộng các hoạt động trong những ngày tới

Từ ngày 1 đến 4/11, cuộc thi World Master Tea Vietnam 2026 sẽ diễn ra với 6 vòng thi, tìm kiếm và tôn vinh những cá nhân có tài năng, sáng tạo trong lĩnh vực pha chế và sáng tạo đồ uống từ trà. Riêng ngày 1/11, vòng thi thứ hai với chủ đề "Trải nghiệm văn hóa Trà Thái Nguyên" được tổ chức tại vùng chè Búp Ngọc, Hợp tác xã chè La Bằng và cơ sở chè Hà Thái, xã La Bằng.

Các chương trình nghệ thuật đường phố, biểu diễn văn hóa, nghệ thuật tại khu vực trung tâm tiếp tục được tổ chức trong những ngày tiếp theo. Đêm hội thưởng trà "Hương trà hội tụ" dự kiến diễn ra tối 4/11, đúng dịp kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh, cùng các hoạt động trưng bày, quảng bá sản phẩm, giao lưu và xúc tiến thương mại.

Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026 đang tạo nên một không gian văn hóa, kinh tế và du lịch có tính kết nối rộng mở. Ảnh TNGOV

Với 16 sự kiện, hoạt động chính diễn ra từ ngày 30/10 đến 7/11, Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026 đang tạo nên một không gian văn hóa, kinh tế và du lịch có tính kết nối rộng mở. Từ đồi chè, làng nghề đến phố thị; từ người trồng chè, nghệ nhân đến doanh nghiệp, chuyên gia và bạn bè quốc tế, mỗi hoạt động đều góp phần kể câu chuyện về cây chè và con người xứ Trà.

Điều đáng kỳ vọng không chỉ là sức lan tỏa của một tuần lễ Festival mà còn là những giá trị được tạo dựng sau sự kiện. Đó là khả năng hình thành các sản phẩm du lịch đặc trưng, mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao giá trị sản phẩm và xây dựng thương hiệu trà Thái Nguyên trên thị trường trong nước, quốc tế.

Khi những giá trị di sản được kết nối với tư duy đổi mới và yêu cầu phát triển bền vững, cây chè sẽ tiếp tục là một nguồn lực quan trọng, góp phần tạo dựng hình ảnh và vị thế của Thái Nguyên trong giai đoạn phát triển mới.