Festival Trà Quốc tế 2026: Cơ hội quảng bá hình ảnh địa phương ra thế giới

Xã viên Hợp tác xã nông sản an toàn Liên Minh, xã Tràng Xá (Thái Nguyên) thu hái chè. (Ảnh: Hoàng Nguyên/TTXVN)

Đông đảo nghệ sỹ, người nổi tiếng, nhà sáng tạo nội dung sẽ tham gia quảng bá văn hóa trà Việt tại các vùng chè nổi tiếng Tân Cương, La Bằng, Vô Tranh (Khe Cốc), Đồng Hỷ (Trại Cài) và Đồng Phúc.

Đó là một trong những điểm nhấn đáng chú ý của Festival Trà Quốc tế-Thái Nguyên năm 2026 từ ngày 30/10 đến ngày 7/11.

Ngày 1/10, Bộ Ngoại giao và Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên phối hợp tổ chức họp báo quốc tế giới thiệu Festival Trà Quốc tế-Thái Nguyên năm 2026.

Sự kiện được tổ chức gắn với kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh Thái Nguyên (4/11/1831-4/11/2026).

Festival có chủ đề “Thái Nguyên-Đệ nhất danh trà,” nhằm khẳng định vai trò, vị thế của cây chè và ngành chè trong phát triển kinh tế, văn hóa và du lịch; tôn vinh những giá trị lịch sử, văn hóa, sinh thái và kinh tế của trà; quảng bá thương hiệu “Chè Thái Nguyên.”

Qua đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên định hướng phát triển ngành chè theo hướng giá trị cao, hữu cơ, an toàn và bền vững nâng cao giá trị gia tăng, năng lực cạnh tranh và từng bước khẳng định vị thế của trà Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thị Loan, Trưởng Ban Tổ chức Festival, thông tin giới thiệu Festival Trà quốc tế-Thái Nguyên năm 2026. (Ảnh: Việt Đức/TTXVN)

“Tỉnh Thái Nguyên mong muốn Festival không chỉ là một sự kiện văn hóa, mà còn là cầu nối giữa di sản và phát triển, địa phương và quốc tế, văn hóa trà và kinh tế trà. Qua đây, chúng tôi kỳ vọng mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực sản xuất, chế biến trà, chuyển giao công nghệ, xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại, phát triển du lịch và nông nghiệp bền vững,” bà Nguyễn Thị Loan, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức, nêu rõ.

Lễ khai mạc diễn ra tối 30/10 tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp, kết hợp chương trình nghệ thuật, diễu hành văn hóa trà và các hoạt động kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh, công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ghi danh Tri thức trồng và chế biến chè Thái Nguyên vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh sóng của Đài Truyền hình Việt Nam, kênh truyền hình của Báo và Phát thanh, truyền hình Thái Nguyên. Lễ khai mạc kết thúc bằng 10 phút bắn pháo hoa tầm cao.

Diễn đàn Trà Quốc tế với chủ đề “Từ di sản Trà đến kinh tế Trà toàn cầu,” tập trung trao đổi về phát triển vùng nguyên liệu bền vững, ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường và nâng cao giá trị chuỗi trà Việt Nam.

Cuộc thi “Vietnam Master Tea” tôn vinh nghệ thuật pha trà đỉnh cao, kết nối văn hóa trà của Việt Nam với các quốc gia có truyền thống trà lâu đời trên thế giới.

Các chương trình trải nghiệm tại những vùng chè tiêu biểu như Tân Cương, La Bằng, Vô Tranh, Đồng Hỷ và Đồng Phúc, giúp du khách, phóng viên, chuyên gia và đối tác quốc tế trực tiếp tìm hiểu vùng nguyên liệu, kỹ thuật chế biến, văn hóa và đời sống của người làm chè.

Các không gian trưng bày, thưởng trà, giao lưu văn hóa, ẩm thực, xúc tiến thương mại, đầu tư và quảng bá du lịch sẽ tạo điều kiện để các doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà đầu tư và đối tác quốc tế gặp gỡ, kết nối và tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Lễ bế mạc diễn ra vào 19h30 ngày 7/11 tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên. Nếu Lễ khai mạc là lời mời gọi bạn bè trong nước và quốc tế đến với xứ trà, thì Lễ bế mạc là dịp nhìn lại những dấu ấn của Festival và mở ra những kết nối tiếp theo trong văn hóa, du lịch, thương mại, đầu tư và phát triển ngành chè.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng phát biểu tại họp báo. (Ảnh: Việt Đức/TTXVN)

Phát biểu tại Họp báo, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng nhấn mạnh điều quan trọng của một festival quốc tế là tạo ra sự kết nối về văn hóa, con người, chuỗi giá trị và hợp tác cùng phát triển. Bộ Ngoại giao sẽ đồng hành cùng Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên để lan tỏa ý nghĩa sự kiện, góp phần tăng cường hợp tác đầu tư, quảng bá hình ảnh địa phương, thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa.

Chia sẻ với phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus, bà Hà Thị Bích Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên cho hay Festival gồm 12 hoạt động chính trải dài các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, thương mại, nông nghiệp… Bên cạnh ý nghĩa xúc tiến đầu tư, phát triển nông nghiệp địa phương thì đây cũng là một điểm nhấn văn hóa hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam lần thứ nhất (24/11) theo tinh thần Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam./.