Festival Trà mở thêm cơ hội cho chè Thái Nguyên

Từ không gian phố trà đến những hành trình về vùng nguyên liệu, Festival năm nay đưa trà Thái Nguyên đến với công chúng bằng nhiều cách: thưởng thức, tìm hiểu nghề, trải nghiệm cảnh quan và kết nối kinh doanh. Ngày cuối của chuỗi hoạt động cũng mở ra câu chuyện tiếp nối làm sao để sức hút của xứ trà được duy trì khi lễ hội khép lại?

Diễn ra từ ngày 30/10 đến 7/11, với chủ đề “Thái Nguyên – Đệ nhất danh trà”, Festival gắn hoạt động tôn vinh cây chè, người làm chè với quảng bá văn hóa, xúc tiến thương mại và du lịch. Những hướng tiếp cận ấy đặt cây chè vào một không gian phát triển rộng hơn, nơi giá trị sản phẩm có thể được bồi đắp từ chính câu chuyện của vùng đất.

Những đồi chè bát úp đặc trưng của Thái Nguyên. Ảnh: Nguyễn Mạnh

Hội tụ tinh hoa văn hóa trà

Tối 4/11, tại Phố đi bộ trung tâm tỉnh, Đêm hội thưởng trà với chủ đề “Hương trà hội tụ” mang đến một điểm nhấn văn hóa của Festival. Trên nền nhạc dân tộc, 30 trà nương trình diễn pha trà, dâng trà và mời trà đại biểu, du khách, mở đầu hành trình giao lưu bằng nét đẹp trong văn hóa tiếp khách.

Chương trình kết hợp công nghệ 3D mapping với hát Then, múa Tắc Xình và các loại hình nghệ thuật truyền thống của nhiều vùng miền. Những nét văn hóa trà của Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc cũng được giới thiệu, tạo nên không gian giao lưu giữa văn hóa trà Việt Nam với các quốc gia.

Trà sư Dương Ngân (phải)- người sáng lập Ngân Nghiêm Trà, giao lưu nghệ thuật trà tại không gian HTX Trà Búp Ngọc trong khuôn khổ Festival Trà Thái Nguyên 2026. Ảnh: Nguyễn Mạnh.

Cùng với phần biểu diễn, hoạt động giao lưu, thưởng trà cộng đồng tạo dịp để nghệ nhân, nghệ sĩ, người dân và du khách gặp gỡ, chia sẻ những câu chuyện về trà. Qua đó, sản phẩm của Thái Nguyên đến với công chúng bằng cả hương vị lẫn sự gần gũi trong cách mời trà, tiếp chuyện.

Một dấu mốc khác là việc công bố quyết định ghi danh “Tri thức trồng và chế biến chè Thái Nguyên” vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia tại chương trình khai mạc tối 30/10. Di sản thuộc loại hình tri thức dân gian, được ghi danh tại Tân Cương, La Bằng, Đồng Hỷ, Vô Tranh và Đồng Phúc.

Sự ghi nhận ấy làm nổi bật giá trị của những kinh nghiệm được gìn giữ, trao truyền qua nhiều thế hệ, từ trồng, chăm sóc đến thu hái, chế biến chè. Đằng sau hương vị mỗi chén trà là tri thức của cộng đồng, kỹ năng của người làm nghề và sự gắn bó với vùng đất.

Đây cũng là chất liệu để phát triển những trải nghiệm tìm hiểu nghề chè. Khi người dân trực tiếp giới thiệu cách chăm sóc, thu hái, chế biến sản phẩm, du khách có thêm cơ hội hiểu về di sản qua những công việc vẫn diễn ra hằng ngày.

Từ chén trà đến hành trình khám phá

Một trong những dấu ấn của Festival là việc kết nối hoạt động tại trung tâm với các vùng chè. Tân Cương, Đồng Hỷ, La Bằng, Vô Tranh, Đồng Phúc được đưa vào chương trình trải nghiệm, giới thiệu văn hóa trà, mở thêm cơ hội để du khách tìm đến nơi làm nên sản phẩm.

Với người mua, một gói trà mang về có thể là điểm bắt đầu của sự quan tâm. Khi được tìm hiểu nơi cây chè sinh trưởng, cách người dân chăm sóc, chế biến và thưởng trà, họ có thêm căn cứ để nhận biết, lựa chọn sản phẩm. Còn với người làm chè, đón khách là cơ hội kể câu chuyện nghề bằng chính công việc hằng ngày.

Sức hấp dẫn của du lịch vùng chè nằm ở những điều gần gũi ấy. Một buổi tìm hiểu cách hái chè, một lần xem sao chè hay chén trà được pha ngay tại nơi sản xuất đều có thể trở thành trải nghiệm đáng nhớ, nếu được tổ chức chu đáo.

Chuyến tàu di sản Hà Nội – Thái Nguyên, khai trương ngày 30/10, bổ sung một cách tiếp cận xứ trà. Việc kết nối hành trình đường sắt với các điểm đến văn hóa, du lịch cộng đồng tạo điều kiện để du khách khám phá nhiều hơn trong một chuyến đi.

Tuyến tàu được định hướng tiếp tục khai thác vào cuối tuần sau lễ hội. Đây là cơ sở để kỳ vọng những hành trình về xứ trà được nối dài, đồng thời đặt ra yêu cầu phối hợp giữa vận chuyển, lữ hành và các điểm đón khách. Thái Nguyên năm 2026

Khi hành trình thuận tiện, dịch vụ phù hợp và trải nghiệm có bản sắc, một chuyến đi dịp hội có thể trở thành lý do để du khách quay lại. Từ đó, vùng chè có thêm cơ hội phát triển dịch vụ hướng dẫn, ẩm thực, lưu trú và bán sản phẩm tại chỗ.

Những vùng chè nổi tiếng của Thái Nguyên. Ảnh: Nguyễn Mạnh.

Nối những cuộc gặp thành cơ hội làm ăn

Cùng với trải nghiệm văn hóa, Festival dành không gian cho câu chuyện thị trường. Ngày 31/10, Diễn đàn kinh tế Trà Quốc tế được tổ chức tại Thái Nguyên; trong khuôn khổ diễn đàn đã diễn ra việc ký kết các thỏa thuận hợp tác giữa doanh nghiệp, tổ chức trong nước và quốc tế.

Những kết nối này mở ra triển vọng cho ngành trà. Để đi đến kết quả cụ thể, các bên cần tiếp tục trao đổi về nhu cầu, tiêu chuẩn sản phẩm, năng lực cung ứng và phương thức hợp tác. Đó là chặng đường tiếp theo để những cuộc gặp tại Festival có thể chuyển thành đơn hàng và quan hệ kinh doanh lâu dài.

Với các cơ sở sản xuất, cơ hội mở rộng thị trường cũng gắn với khả năng giữ chất lượng ổn định. Câu chuyện vùng chè giúp sản phẩm được chú ý; thông tin rõ ràng về xuất xứ, quy trình sản xuất và chất lượng giúp người mua có thêm cơ sở lựa chọn.

Du lịch trải nghiệm kết hợp thưởng thức văn hóa trà. Ảnh: UBND tỉnh Thái Nguyên.

Ở góc độ du lịch, mỗi hợp tác xã, làng nghề có thể trở thành một điểm giới thiệu thương hiệu. Khách đến tham quan, hiểu sản phẩm và có cách đặt mua thuận tiện sau chuyến đi sẽ tạo thêm khả năng duy trì quan hệ giữa người sản xuất với người tiêu dùng.

Tại cuộc họp báo giới thiệu Festival ngày 1/10, lãnh đạo UBND tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh mong muốn kết nối di sản với phát triển, văn hóa trà với kinh tế trà; đồng thời mở rộng hợp tác về sản xuất, chế biến, công nghệ, thương mại và du lịch.

Kỳ vọng ấy cần được tiếp nối từ những việc cụ thể sau lễ hội, duy trì liên hệ với đối tác, hoàn thiện sản phẩm trải nghiệm, nâng chất lượng phục vụ và tạo điều kiện để người làm chè tham gia sâu hơn vào hoạt động du lịch.

Festival khép lại, nhịp lao động ở các vùng chè vẫn tiếp diễn. Giá trị lâu dài của ngày hội sẽ được bồi đắp qua những chuyến khách trở lại, những mối hợp tác được duy trì và những sản phẩm tìm được thêm thị trường. Khi ấy, hương trà mang theo từ lễ hội có thể trở thành lời hẹn cho một hành trình tiếp theo.