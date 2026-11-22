Tiết mục biểu diễn tại đêm khai mạc.

Tham dự có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bộ ngành và các tỉnh khu vực ĐBSCL cùng hàng ngàn người dân.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bộ ngành và các tỉnh, thành khu vực ĐBSCL cùng hàng ngàn người dân tham dự lễ khai mạc.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho biết: Ngày 24/11 được chọn là “Ngày Văn hóa Việt Nam” gắn với dấu mốc “Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất năm 1946”. Đây là dịp để chúng ta tiếp tục khẳng định vị trí của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tôn vinh các giá trị truyền thống, khơi dậy sức mạnh đoàn kết, tinh thần sáng tạo và khát vọng phát triển của dân tộc.

Ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau phát biểu tại lễ khai mạc.

Cà Mau là nơi hội tụ, giao thoa và lan tỏa những sắc màu văn hóa đặc trưng của cộng đồng các dân tộc Kinh, Hoa, Khmer. Đờn ca tài tử Nam Bộ, nghệ thuật cải lương, dù kê, nhạc ngũ âm, những lễ hội, làng nghề, ẩm thực và nếp sống nghĩa tình đã làm nên bản sắc của vùng đất sông nước, rừng và biển.

Theo ông Lữ Quang Ngời, Cà Mau kỳ vọng chuỗi hoạt động lần này không chỉ giới thiệu vẻ đẹp văn hóa Cà Mau đến bạn bè, du khách, mà còn tạo thêm cơ hội để nhân dân trực tiếp tham gia, sáng tạo và thụ hưởng văn hóa; để những giá trị truyền thống tiếp tục được gìn giữ, trao truyền, phát huy trong đời sống hôm nay và mai sau.

Cùng với bản sắc văn hóa phong phú, Cà Mau có lợi thế nổi bật về kinh tế biển và thủy sản. Với ba mặt giáp biển, có chiều dài bờ biển 310km, hệ sinh thái mặn, ngọt, lợ đa dạng và những vùng rừng ngập mặn đặc trưng, con tôm đã trở thành ngành hàng chủ lực, gắn bó với sinh kế của đông đảo người dân và là một trong những biểu tượng kinh tế tiêu biểu của tỉnh.

Tôm được chế biến để cung ứng ra thị trường.

Theo lãnh đạo tỉnh Cà Mau, tôm Cà Mau vươn tầm thế giới không chỉ bằng sản lượng, mà trước hết bằng chất lượng, uy tín, trách nhiệm với môi trường và khả năng mang lại giá trị cao hơn cho người nuôi tôm, doanh nghiệp và cộng đồng. Festival lần này vì thế không chỉ là dịp để quảng bá sản phẩm, mà còn là cơ hội kết nối thị trường, công nghệ, đầu tư và hợp tác thực chất, tạo động lực phát triển lâu dài cho ngành tôm.

Bên cạnh đó, tỉnh Cà Mau cam kết, sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, chủ động tháo gỡ khó khăn, đồng hành cùng doanh nghiệp; đồng thời, coi trọng việc bảo tồn văn hóa, bảo vệ môi trường và nâng cao đời sống nhân dân trong từng bước phát triển.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu đánh giá cao tỉnh Cà Mau cùng các bộ, ngành, hiệp hội cũng như doanh nghiệp đã phối hợp tổ chức chuỗi hoạt động có ý nghĩa cả về văn hóa và kinh tế để chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Phó Thủ tướng cho biết, văn hóa là hồn cốt của dân tộc, nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh và động lực quan trọng của sự phát triển. Đồng thời, văn hóa không chỉ là những giá trị truyền thống được giữ gìn, trao truyền qua các thế hệ mà còn thể hiện trong nếp sống, cách ứng xử, tinh thần sáng tạo và khát vọng vươn lên. “Ở Cà Mau văn hóa và tôm có mối quan hệ mật thiết. Nghề nuôi tôm là một phần của văn hóa sông nước, rừng và biển của dân cư vùng đất địa đầu cực Nam của Tổ quốc. Các mô hình tôm – rừng, tôm – lúa và thương hiệu tôm Cà Mau là kết tinh của tri thức bản địa, kinh nghiệm lao động và cách người dân Đất Mũi sống hài hòa với thiên nhiên”-Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh.

Theo Phó Thủ tướng, Việt Nam có tiềm năng, lợi thế lớn về phát triển thủy sản với tôm là ngành hàng xuất khẩu quan trọng trong tổng thể chiến lược phát triển của vùng ĐBSCL và cả nước. Trong đó, ngành tôm của Cà Mau có vị trí đặc biệt quan trọng với diện tích vùng nuôi khoảng 418.000ha, chiếm hơn 55% diện tích nuôi tôm nước lợ của cả nước; nhiều mô hình đặc trưng và hệ thống doanh nghiệp chế biến xuất khẩu có năng lực cạnh tranh ngang tầm khu vực và quốc tế.

Tuy nhiên, ngành tôm của Cà Mau nói riêng và cả nước nói chung còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Trong khi đó, thị trường ngày càng đòi hỏi cao về chất lượng, truy xuất nguồn gốc, môi trường và trách nhiệm xã hội, cạnh tranh không chỉ về giá mà còn về năng suất, công nghệ, thương hiệu và khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn.

Đảm bảo công tác an ninh trật tự tại đêm khai mạc.

Trước những thách thức trên, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu đề nghị các bộ, ngành, địa phương phải chuyển mạnh sang phát triển chiều sâu lấy chất lượng, giá trị gia tăng và thu nhập bền vững của người nuôi tôm làm mục tiêu và phải tập trung vào các nội dung như: Tổ chức lại không gian sản xuất theo hướng tổng thể để tối ưu hóa nguồn lực phát triển; nâng cao chất lượng tôm giống và vật tư đầu vào để giảm chi phí sản xuất; đổi mới phương thức tổ chức sản xuất để thúc đẩy liên kết bền vững theo chuỗi giá trị; chủ động phòng tránh dịch bệnh, bảo về môi trường và đảm bảo an toàn thực phẩm; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; phát triển chế biến sâu, đa dạng hóa thị trường và nâng cao giá trị thương hiệu.

Đối với tỉnh Cà Mau, Phó Thủ tướng đề nghị tập trung xác định rõ định hướng phát triển ngành tôm theo từng vùng sinh thái, lựa chọn các mô hình hiệu quả, cách làm hay để tập trung nguồn lực đầu tư phát triển; tiên phong ứng dụng KHCN, chuyển đổi số để giải các bài toán lớn của ngành tôm và nâng cao giá trị của chuỗi cung ứng; gắn phát triển ngành tôm với phát triển văn hóa, du lịch, hình thành các sản phẩm du lịch trải nghiệm, ẩm thực và lễ hội…

Năm 2026, sản lượng tôm Cà Mau ước đạt 636 ngàn tấn, kim ngạch xuất khẩu thủy sản ước đạt trên 2,8 tỷ USD. Những kết quả này thể hiện nỗ lực của người nuôi tôm, hợp tác xã, doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu và người lao động trong toàn chuỗi giá trị. Tỉnh chú trọng phát triển các mô hình nuôi bền vững như tôm - rừng, tôm - lúa, nuôi công nghệ cao; nâng cao chất lượng con giống, kiểm soát dịch bệnh, truy xuất nguồn gốc, chế biến sâu, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường.