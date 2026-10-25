Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026: Kết nối chuỗi giá trị, nâng tầm thương hiệu tôm Việt

Quảng bá sản phẩm - kết nối thị trường

Thông tin từ Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau Phạm Văn Mười, Festival Tôm lần thứ 2 với không gian trưng bày khoảng 350 gian hàng, trong đó có150 gian hàng trưng bày, triển lãm và thương mại ngành tôm; 156 gian hàng giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP; 20 gian hàng ẩm thực và 24 gian hàng tư vấn, giới thiệu việc làm. Sự kiện dự kiến đón khoảng 500–700 đại biểu tham dự khai mạc và thu hút khoảng 8.000–10.000 lượt người tham quan

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp- Môi trường Phạm Văn Mười thông tin về Festival tôm 2026

Không gian ngành tôm sẽ giới thiệu những thành tựu, mô hình nuôi tôm sinh thái, tôm – lúa, nuôi thâm canh, siêu thâm canh và ứng dụng công nghệ cao; đồng thời trưng bày máy móc, thiết bị, vật tư phục vụ nuôi trồng, công nghệ chế biến, bảo quản và các sản phẩm tôm giá trị gia tăng, qua đó, góp phần giới thiệu năng lực sản xuất, chế biến và tiềm năng phát triển của ngành tôm Cà Mau.

Trong thời gian diễn ra sự kiện, UBND tỉnh Cà Mau sẽ tổ chức hai hội nghị quan trọng: Hội nghị kết nối cung cầu và giao ngày 21/11/2026, tại Hội trường Khách sạn Mường Thanh nhằm kết nối doanh nghiệp sản xuất, chế biến, xuất khẩu thủy sản; đơn vị cung ứng giống, thức ăn, chế phẩm sinh học, vật tư, logistics; nhà phân phối, hệ thống siêu thị, sàn thương mại điện tử, nhà nhập khẩu với hợp tác xã, cơ sở nuôi và doanh nghiệp trong tỉnh, thúc đẩy trao đổi thông tin thị trường, tiêu chuẩn chất lượng, truy xuất nguồn gốc, chuyển đổi số và hình thành các thỏa thuận hợp tác.

Hội nghị phát triển ngành hàng tôm Việt Nam năm 2026 Bộ Nông nghiệp và Môi trường và UBND tỉnh Cà Mau đồng chủ trì với chủ đề định vị lại ngành tôm, dự kiến diễn ra ngày 22/11/2026 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Cà Mau. Nội dung tập trung đánh giá tình hình phát triển ngành tôm năm 2026; phân tích thực trạng sản xuất, chế biến, xuất khẩu và liên kết chuỗi giá trị; đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ; định hướng phát triển đến năm 2030 theo hướng hiện đại, xanh, bền vững và hội nhập quốc tế.

Mở rộng không gian xúc tiến thương mại, thúc đẩy phát triển bền vững

Để các đối tác tìm hiểu quy trình sản xuất, ứng dụng khoa học – công nghệ, trao đổi kinh nghiệm và nghiên cứu khả năng đầu tư, hợp tác trong chuỗi giá trị ngành tôm, tỉnh Cà Mau sẽ tổ chức các đoàn đại biểu, doanh nghiệp và đối tác khảo sát vùng nuôi tôm thâm canh, siêu thâm canh; vùng sản xuất tôm giống; mô hình tôm – cua sinh thái đạt tiêu chuẩn quốc tế, hữu cơ; vùng cung ứng, bảo quản nguyên liệu và cơ sở thu mua, chế biến trên địa bàn

Festival cũng kết hợp các hoạt động văn hóa, ẩm thực và trải nghiệm nhằm tăng sức hấp dẫn đối với người dân, du khách. Dự kiến có 27 nhóm đầu bếp đến từ các địa phương trong cả nước tham gia quảng diễn chế biến món ăn từ tôm, cua Cà Mau; mỗi đêm có 9 nhóm, mỗi nhóm chế biến 3 món ăn. Các hoạt động trải nghiệm như bắt tôm trong hồ, câu tôm càng xanh, phân loại tôm nhanh, xếp hình mô hình “Con tôm Cà Mau” và biểu diễn hóa trang “Tôm vui” góp phần đưa sản phẩm đặc trưng đến gần hơn với công chúng.

Trong khuôn khổ sự kiện, Ngày hội việc làm tỉnh Cà Mau lần thứ II năm 2026 cũng dự kiến diễn ra từ ngày 21–23/11, với 24 gian hàng giới thiệu việc làm. Chương trình cung cấp thông tin tuyển dụng, đào tạo nghề, việc làm trong và ngoài tỉnh, cơ hội làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp tuyển dụng, kết nối đào tạo với nhu cầu sử dụng lao động.

Festival hứa hẹn quy tụ nhiều đầu bếp tài ba, góp phần lan tỏa giá trị đặc sản tôm Cà Mau

Với chủ đề “Tôm Cà Mau – Vươn tầm thế giới”, Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026 không chỉ là dịp giới thiệu sản phẩm, quảng bá hình ảnh địa phương mà còn hướng đến tăng cường liên kết giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp, hợp tác xã, người nuôi tôm, nhà khoa học, nhà đầu tư và các đối tác trong nước, quốc tế.

Festival Tôm Cà Mau là sự kiện chính trong chuỗi sự kiện chào mừng ngày văn hóa Việt Nam của tỉnh Cà Mau. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Thông qua chuỗi hoạt động trưng bày, hội nghị, giao thương, khảo sát vùng nuôi và trải nghiệm văn hóa, ẩm thực, Cà Mau kỳ vọng thúc đẩy ứng dụng khoa học – công nghệ, mở rộng thị trường, thu hút đầu tư và nâng cao giá trị thương hiệu tôm. Đây cũng là hướng đi nhằm phát huy lợi thế ngành hàng chủ lực, tạo nền tảng cho ngành tôm phát triển theo hướng xanh, hiện đại, bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu.