Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, Ngành Trung ương và địa phương, đông đảo người dân và du khách tham dự lễ khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam và Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026 (Ảnh: T.N).

Tham dự buổi lễ có các ông: Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Nguyễn Văn Nên, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh; Lê Tiến Châu - Ủy viên BCH TW Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; cùng lãnh đạo các Ban, Bộ, Ngành Trung ương, địa phương, doanh nghiệp, nhà đầu tư và đông đảo người dân.

Diễn ra từ ngày 21 đến 25/11, Festival có chuỗi hoạt động văn hóa, thương mại, du lịch và thể thao, hướng đến quảng bá tiềm năng kinh tế, tôn vinh bản sắc văn hóa, giới thiệu hình ảnh đất và người Cà Mau, đồng thời xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường ngành tôm.

Các hoạt động nổi bật gồm quảng diễn ẩm thực từ tôm, cua; trưng bày sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương; hội chợ thương mại gắn với Ngày hội Bánh dân gian và nhiều chương trình nghệ thuật, thể thao đặc sắc.

Các tiết mục nghệ thuật đặc sắc tại chương trình khai mạc (Ảnh: T.N).

Đưa văn hóa thành nguồn lực phát triển

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh và động lực quan trọng của phát triển. Việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa phải gắn với khai thác hiệu quả tiềm năng, tạo ra sản phẩm đặc trưng và nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân.

Theo Phó Thủ tướng, tại Cà Mau, văn hóa và con tôm có mối quan hệ mật thiết. Các mô hình tôm - rừng, tôm - lúa cùng thương hiệu tôm Cà Mau là kết tinh của tri thức bản địa, kinh nghiệm lao động và quá trình thích ứng, sống hài hòa với thiên nhiên của cư dân vùng đất cực Nam.

Hiện Cà Mau có khoảng 418.000 ha nuôi tôm, chiếm 55% diện tích nuôi tôm nước lợ cả nước. Tuy nhiên, ngành tôm vẫn đối mặt với nhiều khó khăn về chất lượng con giống, chi phí sản xuất, hạ tầng, liên kết chuỗi và ứng dụng khoa học, công nghệ.

Ông Lê Tiến Châu – Ủy viên BCH TW Đảng, Phó thủ tướng chính phủ phát biểu chỉ đạo (Ảnh: T.N).

Để nâng cao sức cạnh tranh, Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị các Bộ, Ngành, địa phương và doanh nghiệp chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo chiều sâu, lấy chất lượng, giá trị gia tăng và thu nhập bền vững của người nuôi làm mục tiêu. Trong đó, cần chú trọng quy hoạch vùng nuôi, nâng cao chất lượng con giống, kiểm soát dịch bệnh và môi trường; tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị, phát triển chế biến sâu, đa dạng hóa thị trường và xây dựng thương hiệu.

Đối với Cà Mau, Phó Thủ tướng đề nghị phát huy lợi thế từng vùng sinh thái, tiên phong ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đồng thời kết hợp phát triển ngành tôm với bảo tồn văn hóa, du lịch và ẩm thực địa phương. Qua đó, biến những giá trị đặc trưng của vùng đất cực Nam thành lợi thế cạnh tranh, tạo thêm sinh kế và nâng cao đời sống người dân.

Phó Thủ tướng tin tưởng, với tiềm năng, lợi thế và tinh thần đoàn kết, Cà Mau sẽ tiếp tục nâng tầm giá trị con tôm, đưa ngành hàng chủ lực phát triển bền vững, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế địa phương và cả nước.

Trước đó, phát biểu khai mạc, ông Lữ Quang Ngời - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau nhấn mạnh, Festival là dịp tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống, quảng bá tiềm năng, thế mạnh và hình ảnh con người Cà Mau đến bạn bè trong nước, quốc tế.

Cà Mau là vùng đất giao thoa văn hóa của các dân tộc Kinh, Hoa, Khmer, với nhiều di sản và giá trị đặc sắc như đờn ca tài tử, cải lương, Dù kê, nhạc Ngũ âm, lễ hội, làng nghề và ẩm thực. Đây không chỉ là tài sản văn hóa quý báu mà còn là nguồn lực nội sinh quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau, tặng hoa cảm ơn nhà tài trợ (Ảnh: T.N).

Bên cạnh lợi thế văn hóa, tỉnh có tiềm năng lớn về kinh tế biển và thủy sản, trong đó con tôm là ngành hàng chủ lực. Năm 2026, sản lượng tôm của Cà Mau ước đạt 636.000 tấn, tăng 6,9% so với cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu thủy sản ước đạt trên 2,8 tỷ USD.

Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường quốc tế, ông Lữ Quang Ngời cho rằng ngành tôm cần chuyển từ tăng trưởng dựa vào sản lượng sang nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh. Tỉnh sẽ tập trung ứng dụng khoa học, công nghệ; phát triển các mô hình nuôi bền vững; kiểm soát chất lượng, truy xuất nguồn gốc; đẩy mạnh chế biến sâu và xây dựng thương hiệu tôm Cà Mau.

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, tỉnh có thêm không gian và dư địa phát triển, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế biển, thủy sản, năng lượng tái tạo, logistics, thương mại và du lịch. Cà Mau tiếp tục ưu tiên đầu tư hạ tầng giao thông trọng điểm, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp và thu hút các nhà đầu tư chiến lược.

Ông Lữ Quang Ngời – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, phát biểu khai mạc (Ảnh: T.N).

Tại sự kiện, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đại diện các Ban, Bộ, Ngành Trung ương và địa phương đã dự lễ cắt băng khánh thành Không gian văn hóa, ẩm thực và làng nghề truyền thống các dân tộc tỉnh Cà Mau nhân Ngày Văn hóa Việt Nam.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, Ngành Trung ương và địa phương thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc các gian hàng OCOP, không gian văn hóa, ẩm thực và làng nghề truyền thống (Ảnh: T.N).

Cà Mau chú trọng phát triển các mô hình nuôi tôm bền vững như tôm sinh thái, tôm – rừng, tôm – lúa, hướng đến nâng cao giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của ngành tôm (Ảnh: T.N).

Với chuỗi hoạt động phong phú, Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026 không chỉ là sự kiện xúc tiến thương mại mà còn là dịp kết nối văn hóa với kinh tế, quảng bá hình ảnh địa phương, khẳng định vị thế ngành tôm và lan tỏa khát vọng phát triển của vùng đất cực Nam Tổ quốc.