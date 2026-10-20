Festival Tôm Cà Mau lần thứ 2 sẽ diễn ra vào cuối tháng 11

Biểu tượng con tôm, sản phẩm OCOP Cà Mau, tại Festival Tôm Cà Mau lần thứ nhất. (Ảnh: Kim Há/TTXVN)

Festival Tôm Cà Mau lần thứ 2 năm 2026 với chủ đề “Tôm Cà Mau - Vươn tầm thế giới” sẽ diễn ra từ ngày 21-23/11 tại Quảng trường Phan Ngọc Hiển, phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau.

Sự kiện dự kiến có khoảng 350 gian hàng, thu hút từ 8.000-10.000 lượt khách, góp phần quảng bá thương hiệu tôm Cà Mau, thúc đẩy kết nối giao thương, thu hút đầu tư và phát triển du lịch địa phương.

Theo lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau, Festival Tôm năm nay tập trung giới thiệu những thành tựu nổi bật của ngành tôm, các sản phẩm OCOP, mô hình nuôi tôm sinh thái, tôm-lúa và ứng dụng công nghệ cao.

Thông qua hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm và kết nối doanh nghiệp, sự kiện hướng đến nâng cao giá trị ngành hàng tôm, mở rộng thị trường tiêu thụ và tăng cường khả năng cạnh tranh của sản phẩm địa phương.

Trong khuôn khổ Festival, tỉnh Cà Mau phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Hội nghị phát triển ngành hàng tôm Việt Nam, nhằm định hướng phát triển ngành tôm theo hướng xanh, bền vững.

Cùng với đó là Hội nghị kết nối cung cầu và giao thương, dự kiến có sự tham gia của hàng trăm doanh nghiệp, nhà nhập khẩu trong và ngoài nước, tạo cơ hội mở rộng hợp tác, kết nối thị trường và thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị ngành tôm.

Song hành với các hoạt động kinh tế, Festival Tôm còn gắn với chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, mang chủ đề “Bừng sáng bản sắc văn hóa - Tôm Cà Mau vươn tầm thế giới,” diễn ra từ ngày 21-25/11.

Điểm nhấn của chuỗi sự kiện là chương trình nghệ thuật khai mạc kết hợp bắn pháo hoa nghệ thuật tầm thấp, được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV10 ngày 21/11.

Ngoài ra, chương trình còn có Đêm hội Văn hóa các dân tộc Kinh-Hoa-Khmer, diễu hành xe tuyên truyền đường phố, Liên hoan Đờn ca tài tử Nam Bộ, Liên hoan Múa và nhạc Ngũ âm Khmer.

Các hoạt động thể thao như Giải Marathon Cà Mau 2026 Cúp PETROVIETNAM và Giải Đua Vỏ máy Composite mở rộng cũng góp phần tạo không khí sôi động, thu hút người dân và du khách, đồng thời quảng bá cảnh quan, văn hóa và con người vùng đất cực Nam Tổ quốc.

Đáng chú ý, công tác quảng bá hình ảnh và thương hiệu Cà Mau được mở rộng ra ngoài tỉnh thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại, du lịch. Cụ thể, Không gian xúc tiến thương mại, du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra từ ngày 13-18/11 tại phường Bình Đông; sự kiện “Xin chào Cà Mau 2026” được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 24-29/11 tại Royal City.

Theo ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, chuỗi sự kiện trong tháng 11 không chỉ tạo động lực thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị ngành tôm, thu hút đầu tư và phát triển du lịch, mà còn góp phần tôn vinh, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống. Đây cũng là dịp để địa phương khẳng định vị thế “thủ phủ tôm,” quảng bá hình ảnh con người Đất Mũi-Cà Mau năng động, nghĩa tình, qua đó tạo thêm động lực phát triển kinh tế-xã hội.

Thông qua Festival Tôm và các hoạt động đồng hành, Cà Mau kỳ vọng tăng cường kết nối giữa sản xuất, chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu, từng bước nâng cao giá trị thương hiệu tôm trên thị trường trong nước và quốc tế.

Sự kiện cũng được kỳ vọng góp phần thúc đẩy các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt hai con số trong năm 2026./.