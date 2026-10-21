Festival Tôm Cà Mau hướng đến mở rộng thị trường trong và ngoài nước

Cà Mau tổ chức Festival Tôm, thúc đẩy kết nối giao thương. (Ảnh minh họa)

Festival Tôm Cà Mau lần thứ 2 năm 2026 với chủ đề “Tôm Cà Mau - Vươn tầm thế giới” sẽ diễn ra tại Quảng trường Phan Ngọc Hiển, phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau.

Theo kế hoạch, sự kiện tập trung giới thiệu những thành tựu nổi bật của ngành tôm, các sản phẩm OCOP, mô hình nuôi tôm sinh thái, tôm-lúa và ứng dụng công nghệ cao. Thông qua hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm và kết nối doanh nghiệp, địa phương hướng đến nâng cao giá trị ngành hàng tôm, mở rộng thị trường tiêu thụ và tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm.

Trong khuôn khổ Festival, tỉnh Cà Mau phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Hội nghị phát triển ngành hàng tôm Việt Nam, nhằm định hướng phát triển ngành theo hướng xanh, bền vững. Hội nghị kết nối cung cầu và giao thương cũng dự kiến có sự tham gia của hàng trăm doanh nghiệp, nhà nhập khẩu trong và ngoài nước, tạo cơ hội mở rộng hợp tác và thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị ngành tôm.

Song song với hoạt động giao thương, chuỗi sự kiện chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc diễn ra từ ngày 21-25/11, với chủ đề “Bừng sáng bản sắc văn hóa - Tôm Cà Mau vươn tầm thế giới”. Chương trình có các hoạt động nghệ thuật, thể thao và quảng bá văn hóa địa phương, góp phần thu hút người dân, du khách.

Công tác xúc tiến thương mại, du lịch cũng được mở rộng ra ngoài tỉnh. Không gian xúc tiến thương mại, du lịch tại TP.HCM diễn ra từ ngày 13-18/11 tại phường Bình Đông; sự kiện “Xin chào Cà Mau 2026” được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 24-29/11 tại Royal City.

Chuỗi sự kiện trong tháng 11 góp phần thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị ngành tôm, thu hút đầu tư, phát triển du lịch và quảng bá hình ảnh địa phương.

Thông qua Festival và các hoạt động đồng hành, Cà Mau kỳ vọng tăng cường kết nối giữa sản xuất, chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu, đồng thời thúc đẩy thương mại, dịch vụ, du lịch, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt hai con số trong năm 2026.