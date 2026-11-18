Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau, Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026 có chủ đề “Tôm Cà Mau – Vươn tầm thế giới”, là hoạt động trọng tâm trong chuỗi sự kiện quảng bá tiềm năng, lợi thế kinh tế, văn hóa, du lịch và xúc tiến thương mại của địa phương.

Festival dự kiến thu hút khoảng 500 - 700 đại biểu tham dự lễ khai mạc, cùng 8.000 - 10.000 lượt người tham quan, dự khai mạc. Các hoạt động chính diễn ra tại Quảng trường Phan Ngọc Hiển, đường Lê Duẩn, phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau và một số địa điểm khác trong, ngoài tỉnh.

Điểm nhấn của Festival là không gian trưng bày, triển lãm với khoảng 350 gian hàng, gồm 150 gian hàng ngành tôm, 136 gian hàng sản phẩm OCOP, 20 gian hàng ẩm thực, 24 gian hàng tư vấn việc làm và 20 gian hàng giới thiệu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Quang cảnh buổi họp báo thông tin về sự kiện “Xin chào Cà Mau 2026” và Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026, chiều 18/11 tại Hà Nội.

Tại đây, các doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất sẽ giới thiệu sản phẩm tôm, công nghệ nuôi trồng, chế biến, bảo quản, máy móc, thiết bị và các sản phẩm có giá trị gia tăng. Không gian OCOP và ẩm thực góp phần quảng bá đặc sản địa phương, đồng thời giới thiệu tiềm năng du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng của vùng đất cực Nam Tổ quốc.

Bên cạnh hoạt động triển lãm, Festival tổ chức nhiều hội nghị, diễn đàn chuyên ngành nhằm thúc đẩy liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ thủy sản.

Ngày 21/11, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp UBND tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị tổng kết phát triển ngành tôm nước lợ năm 2026, triển khai kế hoạch sản xuất năm 2027. Hội nghị tập trung đánh giá tình hình sản xuất, tiêu thụ, nhận diện khó khăn và dự báo những thách thức từ biến đổi khí hậu, dịch bệnh, chi phí sản xuất cũng như yêu cầu của thị trường.

Tiếp đó, ngày 22/11, Diễn đàn “Tôm Việt Nam năm 2026” với chủ đề “Định vị ngành tôm Việt Nam” dự kiến quy tụ khoảng 230 đại biểu là đại diện cơ quan quản lý, doanh nghiệp, hiệp hội, nhà khoa học, hợp tác xã và người nuôi tôm. Diễn đàn tập trung thảo luận các giải pháp nâng cao lợi thế cạnh tranh, tháo gỡ điểm nghẽn và định hướng phát triển ngành tôm theo hướng hiệu quả, bền vững.

Cùng ngày, Hội nghị kết nối cung cầu ngành thủy sản sẽ tạo cơ hội để các doanh nghiệp cung ứng vật tư, cơ sở nuôi tôm, hợp tác xã và doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu gặp gỡ, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường và thúc đẩy hình thành chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi truòng tỉnh Cà Mau Phạm Văn Muòi thông tin về Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026.

Một hoạt động đáng chú ý khác là chương trình tham quan, khảo sát thực tế tại các vùng nuôi tôm thâm canh, siêu thâm canh, vùng sản xuất tôm giống và các mô hình nuôi tôm – cua sinh thái đạt tiêu chuẩn quốc tế, hữu cơ. Qua đó, giới thiệu những mô hình ứng dụng khoa học, công nghệ trong sản xuất, đồng thời mở ra cơ hội hợp tác, đầu tư vào chuỗi giá trị ngành tôm Cà Mau.

Không chỉ tập trung vào hoạt động kinh tế, Festival còn mang đến nhiều chương trình văn hóa, ẩm thực và trải nghiệm dành cho người dân, du khách.

Từ ngày 21 đến 23/11, hoạt động quảng diễn chế biến món ăn từ tôm, cua Cà Mau dự kiến có sự tham gia của 27 nhóm đầu bếp đến từ các địa phương trên cả nước. Mỗi đêm có 9 nhóm đầu bếp trình diễn, mỗi nhóm chế biến 3 món ăn từ đặc sản tôm, cua.

Các hoạt động trải nghiệm như bắt tôm nhanh, câu tôm càng xanh, phân loại tôm, xếp mô hình “Con tôm Cà Mau” và biểu diễn hóa trang “Tôm vui” cũng được tổ chức, góp phần tạo không khí sôi động, quảng bá hình ảnh ngành tôm đến cộng đồng.

Trong khuôn khổ Festival, Ngày hội việc làm tỉnh Cà Mau lần thứ II năm 2026 diễn ra từ ngày 21 đến 25/11, với 24 gian hàng tư vấn, giới thiệu việc làm, cung cấp thông tin tuyển dụng, đào tạo nghề và cơ hội làm việc trong nước, ngoài nước theo hợp đồng.

Phó Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu phát biểu tại chương trình.

Song song với Festival, tỉnh Cà Mau triển khai sự kiện “Xin chào Cà Mau 2026” tại Hà Nội nhằm giới thiệu tiềm năng đầu tư, thương mại, du lịch, sản phẩm OCOP, nông sản, thủy sản và bản sắc văn hóa địa phương. Đây là cơ hội tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp Cà Mau với các nhà đầu tư, đối tác và thị trường tiêu dùng phía Bắc.

Tại TP Hồ Chí Minh, chương trình Tuần lễ kết nối cung cầu sản phẩm nông thủy sản đặc sản gắn với Festival cũng được triển khai, với không gian dự kiến khoảng 1.440 m², tương đương 160 gian hàng. Chương trình hướng đến kết nối doanh nghiệp với hệ thống phân phối, nhà bán lẻ, nhà hàng, khách sạn và các đơn vị tiêu thụ.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau, thông qua chuỗi hoạt động, địa phương mong muốn tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; thúc đẩy các mô hình nuôi tôm xanh, sinh thái, tuần hoàn, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Gắn với các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026 không chỉ là dịp quảng bá sản phẩm chủ lực mà còn góp phần giới thiệu văn hóa, con người, ẩm thực và tiềm năng du lịch địa phương.

Với thông điệp “Tôm Cà Mau – Vươn tầm thế giới”, Festival được kỳ vọng tạo thêm cơ hội hợp tác, mở rộng thị trường, nâng cao giá trị sản phẩm và sức cạnh tranh của thương hiệu tôm Cà Mau trên thị trường trong nước và quốc tế.