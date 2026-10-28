Festival Tinh hoa ẩm thực miền Bắc 2026: Kết nối ẩm thực với phát triển du lịch

Festival Tinh hoa ẩm thực miền Bắc 2026 sẽ thúc đẩy quảng bá đặc sản vùng miền và phát triển du lịch. (Ảnh: Đức Thọ/TTXVN)

Từ những món ăn truyền thống đến các đặc sản địa phương, ẩm thực không chỉ phản ánh bản sắc văn hóa mà còn là nguồn tài nguyên để phát triển du lịch.

Dự kiến diễn ra từ ngày 25-29/11 tại Quảng trường 26/3, phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang, Festival “Tinh hoa ẩm thực miền Bắc” năm 2026 sẽ giới thiệu những nét đặc sắc trong văn hóa ẩm thực các địa phương, đồng thời tạo cơ hội kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy quảng bá đặc sản vùng miền và phát triển du lịch.

Với chủ đề “Giao lưu kết nối cụm du lịch miền Bắc,” Festival do Hiệp hội Du lịch tỉnh Tuyên Quang chủ trì, phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Hà Giang 1 và các đơn vị liên quan tổ chức.

Sự kiện dự kiến quy tụ gần 100 gian hàng, với sự tham gia của 19 địa phương thuộc Cụm Hiệp hội Du lịch các tỉnh phía Bắc, từ Quảng Trị trở ra.

Festival hướng tới tôn vinh giá trị ẩm thực truyền thống, giới thiệu những sản phẩm đặc trưng gắn với văn hóa, tập quán và đời sống của người dân từng vùng miền. Thông qua đó, ẩm thực không chỉ được giới thiệu như một sản phẩm văn hóa mà còn trở thành cầu nối quảng bá điểm đến, góp phần đa dạng hóa trải nghiệm và gia tăng sức hấp dẫn cho các chương trình du lịch.

Trong khuôn khổ sự kiện, các hoạt động trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm ẩm thực, đặc sản vùng miền, sản phẩm OCOP sẽ tạo không gian để các địa phương, doanh nghiệp quảng bá sản phẩm tới người dân và du khách.

Bên cạnh đó, khách tham quan có thể trực tiếp trải nghiệm chế biến, thưởng thức món ăn, tìm hiểu cách lựa chọn nguyên liệu, phương pháp chế biến và những câu chuyện văn hóa gắn với từng món ăn.

Các chương trình giao lưu văn hóa, nghệ thuật và hội thi ẩm thực cũng dự kiến được tổ chức, góp phần làm phong phú hoạt động trải nghiệm tại Festival.

Đáng chú ý, ban tổ chức dự kiến mời các chuyên gia và đại diện tổ chức kỷ lục Việt Nam tham gia tìm hiểu, xem xét những sản phẩm ẩm thực có nét độc đáo, qua đó góp phần nhận diện và quảng bá các giá trị ẩm thực đặc trưng.

Một trong những mục tiêu của Festival là tăng cường kết nối giữa các cơ sở sản xuất, chế biến ẩm thực với doanh nghiệp lữ hành. Thông qua hoạt động trình diễn, giới thiệu sản phẩm, các đơn vị lữ hành có điều kiện trực tiếp tìm hiểu món ăn, xác định địa chỉ cơ sở sản xuất, chế biến để nghiên cứu xây dựng chương trình đưa khách đến tham quan, trải nghiệm. Cách tiếp cận này góp phần mở rộng khả năng khai thác ẩm thực thành sản phẩm du lịch, đồng thời tạo thêm cơ hội tiêu thụ đặc sản địa phương.

Dự kiến ngày 27/11, chương trình trao giải và hội thảo về ẩm thực gắn kết du lịch sẽ diễn ra trong khuôn khổ Festival. Đây là dịp để các nhà cung cấp, đơn vị kinh doanh dịch vụ và doanh nghiệp lữ hành trao đổi thông tin, tìm kiếm cơ hội hợp tác, hướng tới đưa những giá trị ẩm thực đặc sắc vào các tuyến, điểm và chương trình du lịch.

Thông qua Festival “Tinh hoa ẩm thực miền Bắc” năm 2026, tỉnh Tuyên Quang kỳ vọng tăng cường liên kết du lịch giữa các địa phương phía Bắc, phát huy giá trị văn hóa ẩm thực và thúc đẩy quảng bá sản phẩm đặc trưng.

Sự kiện cũng góp phần tạo thêm không gian giao lưu, xúc tiến thương mại và kết nối thị trường, từng bước nâng cao vai trò của ẩm thực trong phát triển du lịch địa phương và liên vùng./.