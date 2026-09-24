Festival Thu Hà Nội dời lịch sang tháng 10, hé lộ loạt không gian đặc sắc

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội vừa thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức Festival Thu Hà Nội năm 2026 theo Kế hoạch số 56/KH-SVHTT&DL. Theo đó, sự kiện sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 16 đến 18/10/2026. Các nội dung khác tiếp tục được triển khai theo kế hoạch đã ban hành.

Trước đó, Festival Thu Hà Nội 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 25 đến 27/9 tại Công viên Thống Nhất, phường Hai Bà Trưng và một số địa điểm khác trên địa bàn thành phố.

Với chủ đề "Thu Hà Nội - Hành trình cảm xúc", Festival được tổ chức nhằm giới thiệu những nét đặc trưng của Hà Nội trong mùa thu, đồng thời khai thác giá trị văn hóa, lịch sử của Thủ đô nghìn năm văn hiến thông qua các hoạt động về di sản, nghệ thuật, ẩm thực và trải nghiệm văn hóa.

Sự kiện được kỳ vọng góp phần quảng bá hình ảnh, điểm đến du lịch Hà Nội, kích cầu du lịch và thúc đẩy tăng trưởng ngành du lịch. Thông qua việc xây dựng thêm các sản phẩm trải nghiệm, chương trình hướng tới gia tăng lượng khách, kéo dài thời gian lưu trú và nâng mức chi tiêu của du khách.

Festival dự kiến được tổ chức trên diện tích khoảng 5.000m², gồm hệ thống gian hàng, không gian lễ hội, khu vực trải nghiệm, tiểu cảnh trang trí và các hạng mục phụ trợ. Song song với hoạt động chính, các xã, phường trên địa bàn thành phố cũng sẽ triển khai những chương trình hưởng ứng.

Trình diễn điệu múa cổ "Con Đĩ Đánh Bồng" tại Festival Thu Hà Nội 2025 (Ảnh: VGP).

Điểm nhấn của Festival là 9 không gian trải nghiệm, được xây dựng theo các chủ đề về di sản, du lịch, làng nghề, văn hóa, ẩm thực, nghệ thuật và giao lưu quốc tế.

Tại Không gian Di sản Hà Nội, hình ảnh Hà Nội mùa thu được tái hiện qua những biểu tượng quen thuộc như phố cổ, Hồ Gươm, hàng cây lá vàng. Các tiểu cảnh mái ngói, tường vàng, cửa gỗ mang đặc trưng kiến trúc truyền thống được kết hợp với khu vực trưng bày tư liệu, hình ảnh về các di sản văn hóa, di tích lịch sử và danh thắng tiêu biểu của Thủ đô.

Không gian Du lịch và trải nghiệm tập trung giới thiệu các sản phẩm, tour, tuyến du lịch đặc trưng của Hà Nội, trong đó có những hành trình khám phá mùa thu gắn với Hoàn Kiếm - phố cổ, Hồ Tây, Ba Vì, Hương Sơn và Sóc Sơn. Công nghệ số được ứng dụng thông qua bản đồ du lịch thông minh, mã QR, màn hình LED và các trải nghiệm thực tế ảo VR/AR. Không gian này cũng hướng tới kết nối doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú, hãng hàng không với du khách.

Trong khi đó, Không gian Làng nghề và Văn hóa cộng đồng giới thiệu các làng nghề tiêu biểu của Hà Nội như Bát Tràng, Vạn Phúc, Đường Lâm. Du khách có thể trực tiếp theo dõi các nghệ nhân trình diễn, đồng thời tham gia trải nghiệm làm gốm, dệt lụa, nặn tò he, làm quạt và làm nón.

Các giá trị văn hóa, thể thao và du lịch Thủ đô được giới thiệu tại Không gian Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thông qua hệ thống ấn phẩm, tư liệu, hình ảnh và sản phẩm truyền thông.

Nội dung trưng bày tập trung quảng bá di sản văn hóa, khu di tích, điểm đến, làng nghề và các sự kiện tiêu biểu của Hà Nội.

Không gian triển lãm tranh giới thiệu các tác phẩm tranh, ảnh nghệ thuật với chủ đề "Thu Hà Nội", kết hợp workshop tô màu và các hoạt động sáng tạo dành cho thiếu nhi, du khách. Trong khi đó, Không gian Nghệ thuật và Sáng tạo bố trí sân khấu trung tâm, phục vụ chương trình khai mạc, bế mạc và các hoạt động biểu diễn nghệ thuật trong khuôn khổ Festival.

Bên cạnh các hoạt động tại khu vực tổ chức chính, Festival còn có chương trình trải nghiệm tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam và hoạt động chạy đồng hành Hanoi Autumn Run. Ban tổ chức cũng dự kiến phát động phong trào thu gom rác, qua đó kết nối cộng đồng yêu chạy bộ với các hoạt động bảo vệ môi trường.

Trong 3 ngày diễn ra Festival nhiều chương trình nghệ thuật truyền thống và hiện đại, mini show, nghệ thuật đường phố, trò chơi dân gian, workshop văn hóa, hoạt động check-in và trải nghiệm sáng tạo sẽ được tổ chức, tạo thêm không gian để người dân và du khách khám phá văn hóa, du lịch Hà Nội qua nhiều hình thức.