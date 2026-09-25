Festival Thu Hà Nội 2026 mở rộng hành trình trải nghiệm
Festival Thu Hà Nội năm 2026 với chủ đề “Thu Hà Nội - Hành trình cảm xúc” được điều chỉnh thời gian tổ chức từ ngày 16 - 18/10/2026, thay cho thời gian dự kiến trước đó từ ngày 25 - 27/9/2026. Việc điều chỉnh nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng và yêu cầu tổ chức sự kiện, đồng thời tiếp tục tạo điểm nhấn quảng bá hình ảnh Hà Nội trong mùa thu.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/festival-thu-ha-noi-2026-mo-rong-hanh-trinh-trai-nghiem-419356.htm