Festival Thu Hà Nội 2026 mở rộng hành trình trải nghiệm

Tết Trung thu là dịp đặc biệt dành cho trẻ em được vui chơi, đón nhận những món quà và sự quan tâm của mọi người. Với mong muốn không trẻ em nào bị bỏ lại phía sau, phường Hoàng Mai cùng các nhà tài trợ đã dành cho những em có hoàn cảnh đặc biệt một mùa Trung thu ấm áp, sẻ chia.