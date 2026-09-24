Festival Thu Hà Nội 2026 lùi thời gian tổ chức sang tháng 10

Ảnh minh họa: Sở VHTTDL HN.

Theo thông báo của Sở VH,TT&DL Hà Nội, Festival Thu Hà Nội năm 2026 với chủ đề “Thu Hà Nội - Hành trình cảm xúc” sẽ được điều chỉnh thời gian tổ chức, từ ngày 16 – 18/10, thay vì thời gian dự kiến 25 – 27/9 như kế hoạch ban đầu.

Việc điều chỉnh nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng và các yêu cầu tổ chức sự kiện. Các nội dung khác của Festival tiếp tục được triển khai theo Kế hoạch số 56/KH-SVHTTDL ngày 27/8/2026.

Festival dự kiến tổ chức tại Công viên Thống Nhất, phường Hai Bà Trưng và một số địa điểm khác trên địa bàn thành phố. Sự kiện hướng tới giới thiệu những nét đặc trưng của Hà Nội trong mùa thu, gắn với các giá trị văn hóa, lịch sử, di sản, nghệ thuật, ẩm thực và trải nghiệm văn hóa.

Với quy mô khoảng 5.000m2, Festival gồm hệ thống 9 không gian chính, tạo thành hành trình trải nghiệm về di sản, du lịch, làng nghề, văn hóa, ẩm thực, nghệ thuật và giao lưu quốc tế. Trong đó, Không gian Di sản Hà Nội tái hiện hình ảnh “Hà Nội xưa” qua những nét đặc trưng của mùa thu, đồng thời giới thiệu tư liệu, hình ảnh về các di sản, di tích, danh thắng tiêu biểu của Thủ đô.

Không gian Du lịch và trải nghiệm giới thiệu các sản phẩm, tour, tuyến du lịch mùa thu gắn với Hoàn Kiếm - phố cổ, Hồ Tây, Ba Vì, Hương Sơn, Sóc Sơn, kết hợp các ứng dụng như bản đồ du lịch thông minh, mã QR, VR/AR. Không gian Làng nghề và Văn hóa cộng đồng giới thiệu các làng nghề Bát Tràng, Vạn Phúc, Đường Lâm cùng hoạt động trải nghiệm làm gốm, dệt lụa, nặn tò he, làm quạt, làm nón.

Festival còn có các không gian văn hóa, thể thao, triển lãm tranh, nghệ thuật và sáng tạo; chương trình trải nghiệm tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Hanoi Autumn Run cùng các hoạt động nghệ thuật, trò chơi dân gian, workshop văn hóa và hoạt động cộng đồng.