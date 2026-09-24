Festival Thu Hà Nội 2026 điều chỉnh thời gian tổ chức

Việc điều chỉnh thời gian nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng và các yêu cầu tổ chức sự kiện. Các nội dung khác của Festival tiếp tục được triển khai theo Kế hoạch số 56/KH-SVHTTDL ngày 27.8.2026.

Festival góp phần giới thiệu hình ảnh Hà Nội mùa thu tới người dân và du khách

Trước đó, Festival dự kiến tổ chức tại Công viên Thống Nhất, phường Hai Bà Trưng và một số địa điểm khác trên địa bàn thành phố. Với chủ đề “Thu Hà Nội - Hành trình cảm xúc”, sự kiện hướng tới quảng bá những nét đặc trưng của Hà Nội trong mùa thu, gắn với chiều sâu văn hóa, lịch sử của Thủ đô thông qua các không gian di sản, nghệ thuật, ẩm thực và trải nghiệm văn hóa.

Festival có quy mô khoảng 5.000m², gồm các gian hàng, không gian lễ hội, trải nghiệm, tiểu cảnh trang trí và khu vực phụ trợ; đồng thời có các hoạt động hưởng ứng tại các xã, phường. Hệ thống 9 không gian chính được xây dựng nhằm tạo thành hành trình trải nghiệm về di sản, du lịch, làng nghề, văn hóa, ẩm thực, nghệ thuật và giao lưu quốc tế.

Trong đó, Không gian Di sản Hà Nội tái hiện hình ảnh “Hà Nội xưa” qua những nét đặc trưng của mùa thu như phố cổ, Hồ Gươm, hàng cây lá vàng; kết hợp trưng bày tư liệu, hình ảnh về các di sản văn hóa, di tích lịch sử, danh thắng tiêu biểu của Thủ đô.

Không gian Du lịch và trải nghiệm giới thiệu các sản phẩm, tour, tuyến du lịch đặc trưng, trong đó có những sản phẩm du lịch mùa thu gắn với Hoàn Kiếm - phố cổ, Hồ Tây, Ba Vì, Hương Sơn, Sóc Sơn. Các ứng dụng công nghệ số như bản đồ du lịch thông minh, mã QR, màn hình LED, trải nghiệm thực tế ảo (VR/AR) được sử dụng để tăng tính tương tác và kết nối giữa doanh nghiệp du lịch với du khách.

Không gian Làng nghề và Văn hóa cộng đồng giới thiệu các làng nghề tiêu biểu như Bát Tràng, Vạn Phúc, Đường Lâm, cùng hoạt động trình diễn, trải nghiệm làm gốm, dệt lụa, nặn tò he, làm quạt, làm nón.

Bên cạnh đó là Không gian Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Không gian triển lãm tranh với chủ đề “Thu Hà Nội”; Không gian Nghệ thuật và Sáng tạo với sân khấu trung tâm phục vụ các chương trình khai mạc, bế mạc và biểu diễn nghệ thuật.

Trong khuôn khổ Festival còn có chương trình trải nghiệm tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, hoạt động chạy đồng hành Hanoi Autumn Run, cùng các hoạt động kết nối cộng đồng và tuyên truyền bảo vệ môi trường.

Các chương trình nghệ thuật truyền thống, hiện đại, mini show, nghệ thuật đường phố, trò chơi dân gian, workshop văn hóa, hoạt động check-in và trải nghiệm sáng tạo dự kiến được tổ chức xuyên suốt Festival, góp phần giới thiệu hình ảnh Hà Nội mùa thu tới người dân và du khách.