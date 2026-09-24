Festival Thu Hà Nội 2026 diễn ra từ ngày 16 đến 18/10

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội vừa thông báo thời gian tổ chức Festival Thu Hà Nội năm 2026 theo Kế hoạch số 56/KH-SVHTT&DL ngày 27/8/2026. Theo đó, Festival diễn ra trong 3 ngày, từ 16 đến 18/10, thay cho thời gian dự kiến trước đó từ ngày 25 đến 27/9.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, việc điều chỉnh nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng và yêu cầu tổ chức, đồng thời tiếp tục tạo điểm nhấn quảng bá hình ảnh Thủ đô trong mùa thu.

Trước đó, Festival dự kiến tổ chức tại Công viên Thống Nhất, phường Hai Bà Trưng và một số địa điểm khác trên địa bàn thành phố. Với chủ đề “Thu Hà Nội - Hành trình cảm xúc”, sự kiện hướng tới quảng bá vẻ đẹp đặc trưng của Hà Nội mùa thu, gắn với chiều sâu văn hóa, lịch sử nghìn năm của Thủ đô thông qua các không gian di sản, nghệ thuật, ẩm thực và trải nghiệm.

Trình diễn điệu múa cổ "Con đĩ đánh bồng" tại Festival Thu Hà Nội 2025. Ảnh: VGP

Festival dự kiến có quy mô khoảng 5.000m², gồm hệ thống gian hàng, không gian lễ hội, khu vực trải nghiệm, tiểu cảnh trang trí và các khu vực phụ trợ. Điểm nhấn là 9 không gian trải nghiệm về di sản, du lịch, làng nghề, văn hóa, ẩm thực, nghệ thuật và giao lưu quốc tế.

Tại không gian Di sản Hà Nội, hình ảnh “Hà Nội xưa” được tái hiện qua những nét đặc trưng của mùa thu như phố cổ, Hồ Gươm, hàng cây lá vàng, cùng các tiểu cảnh mang dấu ấn kiến trúc truyền thống. Khu vực này đồng thời giới thiệu tư liệu, hình ảnh về di sản văn hóa, di tích lịch sử và danh thắng tiêu biểu của Thủ đô.

Không gian Du lịch và trải nghiệm giới thiệu các sản phẩm, tour, tuyến du lịch đặc trưng, trong đó có các sản phẩm mùa thu gắn với Hoàn Kiếm - phố cổ, Hồ Tây, Ba Vì, Hương Sơn, Sóc Sơn. Công nghệ số được ứng dụng thông qua bản đồ du lịch thông minh, mã QR, màn hình LED và trải nghiệm VR/AR, tạo điều kiện kết nối doanh nghiệp du lịch với du khách.

Không gian làng nghề và văn hóa cộng đồng giới thiệu các làng nghề tiêu biểu như Bát Tràng, Vạn Phúc, Đường Lâm, đồng thời tổ chức trình diễn và trải nghiệm làm gốm, dệt lụa, nặn tò he, làm quạt, làm nón.

Bên cạnh đó là không gian văn hóa, thể thao và du lịch; triển lãm tranh, ảnh nghệ thuật với chủ đề “Thu Hà Nội”; khu vực nghệ thuật và sáng tạo phục vụ các chương trình biểu diễn. Trong khuôn khổ Festival còn có các hoạt động trải nghiệm tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Hanoi Autumn Run, chương trình thu gom rác bảo vệ môi trường, cùng nhiều hoạt động nghệ thuật, trò chơi dân gian, workshop văn hóa và trải nghiệm sáng tạo.

Thông qua chuỗi hoạt động, Festival Thu Hà Nội 2026 hướng tới quảng bá điểm đến, kích cầu du lịch, thu hút du khách và góp phần nâng cao sức hấp dẫn của Hà Nội trong mùa thu.