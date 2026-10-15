Festival Thanh niên quốc tế lần thứ IV, năm 2026: Hà Nội - Điểm hẹn thế giới

Các đại biểu chụp ảnh cùng sinh viên Trường Đại học Hà Nội. Ảnh: Linh Phan

Phát biểu khai mạc chương trình, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng cho biết, Festival Thanh niên quốc tế năm nay với chủ đề "Hà Nội - Điểm hẹn thế giới" là hoạt động thiết thực nhằm tiếp nối và lan tỏa tinh thần giao lưu, hợp tác văn hóa quốc tế. Đồng thời tạo cơ hội để thanh niên, sinh viên Việt Nam và các nước gặp gỡ, trải nghiệm, chia sẻ những nét đẹp văn hóa đặc trưng của mỗi quốc gia, dân tộc.

Hoạt động trải nghiệm tại chương trình hướng đến nét đẹp truyền thống văn hóa, lịch sử và con người bốn phương. Ảnh: Linh Phan

Đây không chỉ là dịp để tuổi trẻ Thủ đô giới thiệu với bạn bè quốc tế về truyền thống văn hóa, lịch sử và con người Hà Nội, mà còn là cơ hội để thế hệ trẻ tăng cường sự thấu hiểu, tôn trọng những khác biệt, xây dựng tình đoàn kết và cùng chia sẻ khát vọng về một thế giới hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.

Đánh giá cao vai trò tiên phong của tuổi trẻ Thủ đô trong hội nhập quốc tế, thời gian qua, Thành đoàn Hà Nội đã chủ động mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức thanh niên trên thế giới, đặc biệt chú trọng tham mưu các phương thức nâng cao hiệu quả đào tạo, hỗ trợ học sinh, sinh viên quốc tế đang sinh sống và học tập tại Hà Nội. Qua đó giúp bạn bè quốc tế hiểu thêm về truyền thống văn hóa, con người Việt Nam và thắt chặt tình hữu nghị giữa các quốc gia.

Diễn ra trong bối cảnh kỷ niệm 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO (1976 - 2026), Festival Thanh niên quốc tế lần thứ IV tiếp tục khẳng định vai trò cầu nối văn hóa và tinh thần hội nhập của tuổi trẻ Thủ đô, góp phần lan tỏa hình ảnh Hà Nội - "Thành phố vì hòa bình" và là nhịp cầu kết nối quan trọng của Việt Nam với bạn bè quốc tế trong dòng chảy hội nhập sâu rộng.

Điểm nhấn của sự kiện năm nay là không gian giao lưu văn hóa đa quốc gia sôi động, nổi bật với hệ thống hội trại trải nghiệm của 13 nước (Anh, Pháp, Đức, Italia, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, Thái Lan, Việt Nam và Lào).

Tại các trạm thử thách, các khách mời sẽ vượt qua các thử thách văn hóa để thu thập dấu mộc và từng bước hoàn thiện “Hộ chiếu Công dân toàn cầu”. Ảnh: Linh Phan

Tại Festival, người tham gia bước vào hành trình “chu du thế giới thu nhỏ” qua 4 trạm trải nghiệm, vượt qua các thử thách văn hóa để thu thập dấu mộc và từng bước hoàn thiện “Hộ chiếu Công dân toàn cầu”. Đặc biệt, hoạt động xuyên suốt “Connection Mission - Nhiệm vụ kết nối” đóng vai trò là đòn bẩy khuyến khích sinh viên Việt Nam chủ động tìm hiểu và trải nghiệm với văn hóa quốc tế qua các thử thách ngắn, sự kiện góp phần xóa mờ rào cản ngôn ngữ, địa lý, lan tỏa tinh thần cởi mở và đoàn kết trong thế hệ trẻ toàn cầu.

Bên cạnh đó, các nội dung thi đấu kéo co, cướp cờ và trải nghiệm nhảy sạp góp phần tạo không khí sôi nổi, đồng thời lan tỏa tinh thần đồng đội và sự phối hợp giữa các sinh viên. Carnaval văn hóa “Sắc màu thế giới - Hội tụ Hà Nội” khép lại ngày hội với các màn trình diễn trang phục, âm nhạc, vũ đạo và diễu hành, lan tỏa tinh thần hữu nghị và tôn trọng sự đa dạng văn hóa.