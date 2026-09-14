Festival Thăng Long Hà Nội lần thứ II – Di sản chuyển động cùng đời sống hiện đại
Festival Thăng Long – Hà Nội lần thứ II đang diễn ra, mang đến một hành trình kết nối các giá trị di sản trong không gian văn hóa đa dạng của Thủ đô. Từ phố cổ, di tích lịch sử đến làng nghề truyền thống, nhiều hoạt động nghệ thuật, trải nghiệm và giao lưu được tổ chức, góp phần đưa di sản đến gần hơn với người dân và du khách.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/festival-thang-long-ha-noi-lan-thu-ii-di-san-chuyen-dong-cung-doi-song-hien-dai-417687.htm