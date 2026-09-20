Festival Thăng Long - Hà Nội: Khi di sản trở thành nguồn lực sáng tạo

Chương trình bế mạc kết hợp giữa âm hưởng truyền thống và ngôn ngữ nghệ thuật đương đại, gửi gắm thông điệp về sự trao truyền, tiếp nối và sáng tạo các giá trị văn hóa qua các thế hệ. Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN

Tham dự chương trình có lãnh đạo thành phố Hà Nội, đại diện các sở, ban, ngành, cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế; các nghệ sĩ, nghệ nhân cùng đông đảo nhân dân Thủ đô và du khách.

Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026 khép lại với những dấu ấn không chỉ ở quy mô tổ chức, lượng công chúng tham dự mà quan trọng hơn là cách di sản được kết nối với nghệ thuật đương đại, đời sống và hoạt động sáng tạo.

Diễn ra từ ngày 11-20/9/2026, Festival tổ chức hơn 16 hoạt động, quy tụ hơn 3.000 nghệ sĩ, diễn viên, hơn 100 nghệ nhân cùng các đoàn nghệ thuật trong nước và quốc tế đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ và một số địa phương trong nước... thu hút hơn 250.000 lượt người dân và du khách đến trải nghiệm.

Chương trình bế mạc kết hợp giữa âm hưởng truyền thống và ngôn ngữ nghệ thuật đương đại, gửi gắm thông điệp về sự trao truyền, tiếp nối và sáng tạo các giá trị văn hóa qua các thế hệ. Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN

Từ Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Bảo tàng Hà Nội, làng gốm Bát Tràng đến các không gian văn hóa quanh hồ Hoàn Kiếm, Festival đã mở rộng không gian tiếp cận di sản, tạo nên sự kết nối giữa di sản, nghệ thuật và đời sống đương đại.

Điểm đáng chú ý của Festival lần này là sự tham gia đông đảo của công chúng ở nhiều loại hình hoạt động. Đêm khai mạc tại Hoàng thành Thăng Long kết hợp nghệ thuật truyền thống với công nghệ trình diễn hiện đại, thu hút khoảng 5.000 đại biểu, khách mời và khán giả trong nước, quốc tế. Văn Miếu - Quốc Tử Giám đón hơn 22.000 lượt khách chỉ trong 5 ngày đầu; chương trình thời trang “Sắc Màu Hà Nội” thu hút hơn 1.500 khách, trong khi chương trình “Thanh âm Gốm” tại Bát Tràng đón khoảng 1.000 khách mỗi đêm.

Chương trình thu hút đông đảo khán giả. Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN

Những con số này cho thấy sức hút của các hoạt động văn hóa được tổ chức theo hướng mở, trong đó di sản không chỉ được giới thiệu mà còn được cảm nhận thông qua âm nhạc, thời trang, nghệ thuật trình diễn, triển lãm, tọa đàm và trải nghiệm trực tiếp. Đặc biệt, việc nhiều chương trình thu hút đông đảo giới trẻ cho thấy cách tiếp cận mới đang góp phần mở rộng công chúng của di sản, tạo điều kiện để thế hệ trẻ tìm hiểu và hình thành sự gắn kết với những giá trị văn hóa của Hà Nội.

Từ thực tiễn Festival có thể thấy, phát huy di sản thông qua sáng tạo và trải nghiệm văn hóa, góp phần mở rộng công chúng, tăng sự gắn kết của thế hệ trẻ với di sản và tạo thêm sức hút đối với du khách. Khi di sản trở thành nguồn cảm hứng cho nghệ sĩ, nghệ nhân, nhà thiết kế, cộng đồng sáng tạo và các đơn vị văn hóa, những giá trị truyền thống có thêm cơ hội được diễn giải bằng ngôn ngữ gần gũi với công chúng hôm nay.

Chương trình bế mạc kết hợp giữa âm hưởng truyền thống và ngôn ngữ nghệ thuật đương đại, gửi gắm thông điệp về sự trao truyền, tiếp nối và sáng tạo các giá trị văn hóa qua các thế hệ. Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN

Festival cũng tạo ra sự kết nối giữa nhiều chủ thể cùng tham gia vào đời sống văn hóa của Thủ đô. Nghệ sĩ, nghệ nhân, các đơn vị văn hóa, doanh nghiệp, cộng đồng sáng tạo và người dân cùng hiện diện trong một không gian chung, qua đó hình thành những tương tác mới giữa bảo tồn và phát huy giá trị di sản, giữa văn hóa và du lịch, giữa truyền thống và sáng tạo.

Đây cũng là một trong những ý nghĩa nổi bật của Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II: tạo thêm thực tiễn cho việc phát triển các sản phẩm văn hóa, nghệ thuật gắn với du lịch, đồng thời góp phần hình thành những cách thức mới để khai thác giá trị di sản trong phát triển công nghiệp văn hóa của Thủ đô.

Chương trình bế mạc kết hợp giữa âm hưởng truyền thống và ngôn ngữ nghệ thuật đương đại, gửi gắm thông điệp về sự trao truyền, tiếp nối và sáng tạo các giá trị văn hóa qua các thế hệ. Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN

Chương trình bế mạc tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục khép lại hành trình 10 ngày bằng sự kết hợp giữa âm hưởng truyền thống và ngôn ngữ nghệ thuật đương đại, nhấn mạnh câu chuyện trao truyền, tiếp nối và sáng tạo các giá trị văn hóa qua các thế hệ.

Nếu đêm khai mạc mở ra hành trình khám phá di sản bằng sự kết hợp giữa truyền thống và công nghệ, thì chương trình bế mạc như một điểm nối, khẳng định rằng hành trình ấy không kết thúc cùng Festival. Những giá trị được khơi dậy, những mối liên kết được hình thành và những thử nghiệm sáng tạo trong 10 ngày qua tiếp tục đặt ra khả năng phát triển các sản phẩm văn hóa mới, mở rộng hoạt động trải nghiệm di sản và gia tăng sức hấp dẫn của Hà Nội đối với du khách.

Chương trình nhận được sự yêu thích của đông đảo khán giả. Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN

Với hơn 250.000 lượt người tham dự, sự góp mặt của hàng nghìn nghệ sĩ, nghệ nhân và các đoàn nghệ thuật trong nước, quốc tế, Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II đã cho thấy sức sống của di sản khi được đặt trong mối quan hệ với sáng tạo và đời sống đương đại. Qua đó, Festival tiếp tục góp phần khẳng định vai trò của văn hóa, di sản trong xây dựng hình ảnh một Hà Nội văn hiến, năng động, sáng tạo và hội nhập.

Festival khép lại nhưng “Dòng chảy di sản” vẫn tiếp tục được nối dài trong đời sống văn hóa Thủ đô - từ những giá trị được trao truyền qua các thế hệ đến những cách thức sáng tạo mới đang được hình thành hôm nay. Đây cũng chính là nền tảng để di sản không chỉ được gìn giữ mà tiếp tục tạo ra giá trị mới, góp phần đưa văn hóa Hà Nội lan tỏa rộng hơn trong đời sống xã hội và đến với bạn bè quốc tế.