Festival Thăng Long Hà Nội - điểm nhấn văn hóa năm 2026
Tiếp nối đêm khai mạc rực rỡ sắc màu, nhiều chương trình nghệ thuật đặc biệt trong khuôn khổ Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026 tiếp tục đưa công chúng đến với những câu chuyện về di sản, văn hóa và con người. Đêm nghệ thuật “Khai Văn” tại Vườn Giám thuộc Khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã mở ra một không gian đặc biệt cho công chúng.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/festival-thang-long-ha-noi-diem-nhan-van-hoa-nam-2026-417667.htm