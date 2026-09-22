Festival Thăng Long - Hà Nội: Cách tiếp cận mới với di sản

Hơn hai mươi năm gắn bó với ống kính và chiếc micro tại Đài PT-TH tỉnh Sơn La (nay là Báo và Phát thanh, truyền hình Sơn La), tôi đã quen với việc đưa hình ảnh của Đảng đến với đồng bào qua những bản tin tiếng Thái mỗi ngày. Nhưng phải đến khi rời cánh sóng để về với mảnh đất xã Chiềng Sơ trong vai trò Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, tôi mới thực sự hiểu thế nào là sức sống của Đảng giữa lòng dân. Hành trình đưa nghị quyết từ nghị trường vào từng nếp nhà sàn, từng nương ngô trên đỉnh dốc, với tôi, đây không chỉ là một sự điều động công tác, mà là hành trình trở về để tìm thấy Đảng trong chính nhịp thở của đồng bào mình.