Festival Thăng Long - Hà Nội: Cách tiếp cận mới với di sản
Sau 10 ngày diễn ra tại nhiều không gian văn hóa, di sản của Thủ đô, Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026 đã khép lại tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Với chủ đề “Dòng chảy di sản - Heritage Flow”, Festival không chỉ đưa công chúng đến gần hơn với những giá trị văn hóa của Hà Nội mà còn cho thấy cách di sản có thể trở thành chất liệu cho nghệ thuật, sáng tạo và du lịch.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/festival-thang-long-ha-noi-cach-tiep-can-moi-voi-di-san-418782.htm