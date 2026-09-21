Festival Thăng Long - Hà Nội 2026 thu hút hơn 250.000 lượt khách. Ảnh: BTC

Tối 20/9, Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026 với chủ đề “Dòng chảy di sản - Heritage Flow” đã chính thức bế mạc tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, khép lại hành trình 10 ngày sôi nổi tại nhiều địa điểm văn hóa, di sản tiêu biểu của Thủ đô.

Tham dự chương trình có Lãnh đạo thành phố Hà Nội; đại diện các sở, ban, ngành, cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế; các nghệ sĩ, nghệ nhân cùng đông đảo người dân và du khách.

Diễn ra từ ngày 11-20/9, Festival quy tụ hơn 3.000 nghệ sĩ, diễn viên, hơn 100 nghệ nhân cùng các đoàn nghệ thuật trong nước và quốc tế. Chuỗi hoạt động được tổ chức tại Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Bảo tàng Hà Nội, làng gốm Bát Tràng và khu vực hồ Hoàn Kiếm, tạo nên hành trình trải nghiệm đa dạng, trong đó di sản vừa là không gian tổ chức, vừa trở thành chất liệu sáng tạo.

Đáng chú ý, Festival đã thu hút hơn 250.000 lượt người dân và du khách trong 10 ngày tổ chức. Riêng Văn Miếu - Quốc Tử Giám, một trong những địa điểm trọng tâm của sự kiện, đón hơn 22.000 lượt khách trong 5 ngày đầu. Chương trình thời trang “Sắc màu Hà Nội” tại đền Bà Kiệu thu hút hơn 1.500 người, trong khi “Thanh âm Gốm” tại làng gốm Bát Tràng đón khoảng 1.000 lượt khách mỗi đêm.

Trước đó, đêm khai mạc tại Hoàng thành Thăng Long thu hút khoảng 5.000 đại biểu, khách mời và khán giả trong nước, quốc tế. Việc kết hợp âm hưởng truyền thống với công nghệ trình diễn hiện đại đã mang đến cách kể mới về lịch sử, văn hóa Thăng Long - Hà Nội.

Festival năm nay còn có sự tham gia của các nghệ sĩ, nghệ nhân và đoàn nghệ thuật đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ cùng nhiều địa phương trong nước như Thành phố Hồ Chí Minh, Điện Biên, Đắk Lắk... Qua đó, sự kiện không chỉ mở ra không gian giao lưu văn hóa mà còn tăng cường sự kết nối giữa Hà Nội với các vùng miền và bạn bè quốc tế.

Theo ông Phạm Hoàng Giang, đạo diễn chương trình Festival Thăng Long - Hà Nội 2026, chuỗi sự kiện trong khuôn khổ Festival đã góp phần đưa những giá trị truyền thống và các yếu tố di sản đậm bản sắc Thủ đô đến gần hơn với đông đảo người dân, du khách quốc tế.

“Có thể nói, tất cả các không gian được chúng tôi xây dựng đều gắn với những yếu tố di sản, bản sắc của Hà Nội. Đặc biệt, sự kiện ‘Thanh âm Gốm’ năm nay được xây dựng gắn với di sản của làng gốm Bát Tràng. Từ thành công đó, mỗi năm, chúng tôi sẽ lựa chọn địa điểm để xây dựng những chương trình nghệ thuật mang tinh thần của các làng nghề”, ông Phạm Hoàng Giang chia sẻ.

Thông qua sự kết hợp giữa những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ với cách thể hiện mới của nghệ thuật đương đại, di sản Hà Nội đã được giới thiệu tới công chúng từ nhiều góc độ. Những kết nối được hình thành cùng các mô hình sáng tạo được thử nghiệm tại Festival có thể tiếp tục trở thành chất liệu để phát triển các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và du lịch của Thủ đô trong thời gian tới./.