Festival Thăng Long-Hà Nội 2026 tạo dấu ấn đậm nét trong đời sống văn hóa Thủ đô

Chương trình biểu diễn trong lễ bế mạc Festival Thăng Long-Hà Nội năm 2026. (Ảnh: Khánh Huy)

Sau 10 ngày diễn ra sôi nổi, Festival Thăng Long-Hà Nội lần thứ II năm 2026 với chủ đề “Dòng chảy di sản - Heritage Flow” đã khép lại, thu hút đông đảo người dân, du khách và cộng đồng sáng tạo, tạo dấu ấn trong đời sống văn hóa của Thủ đô.

Diễn ra từ ngày 11/9 đến ngày 20/9 tại nhiều không gian văn hóa, di sản tiêu biểu, Festival bao gồm hơn 16 hoạt động, thu hút hơn 250.000 lượt khách, với sự tham gia của hơn 3.000 nghệ sỹ, diễn viên, hơn 100 nghệ nhân và các đoàn nghệ thuật từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Thành phố Hồ Chí Minh, Điện Biên và Đắk Lắk.

Từ Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Bảo tàng Hà Nội, Làng Gốm Bát Tràng đến các không gian văn hóa quanh hồ Hoàn Kiếm, Festival đã tạo nên sự kết nối giữa di sản, nghệ thuật và đời sống đương đại.

Đông đảo người dân và du khách có mặt tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm để dự lễ bế mạc. (Ảnh: Khánh Huy)

Đêm khai mạc tại Hoàng thành Thăng Long kết hợp nghệ thuật truyền thống với công nghệ trình diễn hiện đại, thu hút khoảng 5.000 đại biểu, khách mời và khán giả trong nước, quốc tế.

Nhiều hoạt động ghi nhận sức hút với công chúng: Văn Miếu-Quốc Tử Giám đón hơn 22.000 lượt khách trong 5 ngày đầu; chương trình thời trang “Sắc màu Hà Nội” thu hút hơn 1.500 khách; chương trình “Thanh âm Gốm” đón khoảng 1.000 khách mỗi đêm. Các chương trình nghệ thuật truyền thống, triển lãm, tọa đàm và trải nghiệm tiếp tục thu hút đông đảo người dân, du khách, đặc biệt là giới trẻ.

Kết quả trên cho thấy sức hấp dẫn của việc phát huy di sản thông qua sáng tạo và trải nghiệm văn hóa, góp phần mở rộng công chúng, tăng sự gắn kết của thế hệ trẻ với di sản và tạo thêm sức hút đối với du khách.

Ban Tổ chức vinh danh những đơn vị, cá nhân tham gia Festival Thăng Long-Hà Nội 2026. (Ảnh: Khánh Huy)

Festival cũng tạo không gian để nghệ sỹ, nghệ nhân, các đơn vị văn hóa, doanh nghiệp và cộng đồng sáng tạo cùng tham gia, thúc đẩy kết nối di sản với sáng tạo, văn hóa với du lịch, bảo tồn với phát huy giá trị.

Chương trình Bế mạc tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục khép lại hành trình 10 ngày bằng sự kết hợp giữa âm hưởng truyền thống và ngôn ngữ nghệ thuật đương đại, gửi gắm thông điệp về sự trao truyền, tiếp nối và sáng tạo các giá trị văn hóa qua các thế hệ.

Festival bế mạc nhưng “Dòng chảy di sản” tiếp tục được nối dài trong đời sống văn hóa của Thủ đô; những giá trị được khơi dậy, những kết nối được hình thành và những sáng tạo được thử nghiệm sẽ tiếp tục góp phần phát huy di sản, nuôi dưỡng sức sáng tạo, phát triển sản phẩm văn hóa gắn với du lịch và đưa văn hóa Hà Nội lan tỏa rộng hơn.

Từ di sản hôm qua đến sáng tạo hôm nay, “Dòng chảy di sản” tiếp tục được nối dài bằng sức sống của một Hà Nội văn hiến, hiện đại và sáng tạo./.