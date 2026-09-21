Festival Thăng Long-Hà Nội 2026: Để di sản tiếp tục được trao truyền và sáng tạo

Các tiết mục biểu diễn tại Festival Thăng Long-Hà Nội năm 2026 cho thấy sức hấp dẫn của việc phát huy chất liệu di sản thông qua sáng tạo và trải nghiệm văn hóa. (Ảnh: Ban Tổ chức)

Di sản trong dòng chảy quá khứ, hiện tại và tương lai

Sau 10 ngày diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo người dân và khách du lịch quan tâm, Festival Thăng Long-Hà Nội lần thứ II năm 2026 đã để lại nhiều dấu ấn trong đời sống văn hóa, cộng đồng sáng tạo của Thủ đô.

Với chủ đề "Dòng chảy di sản", nhiều hoạt động của Festival ghi nhận sức hút với công chúng. Văn Miếu-Quốc Tử Giám đã đón hơn 22.000 lượt khách chỉ trong 5 ngày đầu diễn ra sự kiện. Chương trình thời trang "Sắc màu Hà Nội" thu hút hơn 1.500 khách. Show diễn "Thanh âm Gốm" đón khoảng 1.000 khách mỗi đêm. Nhiều chương trình nghệ thuật truyền thống, triển lãm, tọa đàm và trải nghiệm cũng thu hút đông đảo công chúng tham gia.

Kết quả trên cho thấy sức hấp dẫn của việc phát huy di sản thông qua sáng tạo và trải nghiệm văn hóa. Từ đó, góp phần lan tỏa đến đông đảo công chúng, tăng sự gắn kết của thế hệ trẻ với di sản và tạo thêm sức hút đối với du khách thập phương.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội Lê Thị Ánh Mai chia sẻ: "Tiếp tục lấy di sản làm nền tảng, mùa này, Festival nhấn mạnh hơn vào quá trình di sản được trao truyền, sáng tạo và lan tỏa trong đời sống đương đại. Chương trình đã đặt di sản trong một dòng chảy liên tục giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Qua đó, Festival không chỉ giới thiệu, tôn vinh di sản mà còn tạo điều kiện để di sản được tiếp cận bằng những cách thức mới, phù hợp hơn với công chúng hôm nay".

Sự kiện "Nét Kinh kỳ" trong khuôn khổ Festival đưa công chúng trở về Hà Nội xưa qua ký ức 36 phố phường, tạo nên hành trình trải nghiệm di sản đầy sắc màu.

Mùa thứ hai tổ chức, không gian Festival Thăng Long-Hà Nội cũng được mở rộng và đa dạng hơn, gắn với nhiều địa điểm văn hóa, di sản và không gian công cộng của Thủ đô như: Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Bảo tàng Hà Nội, Bát Tràng, khu vực hồ Hoàn Kiếm... Việc mở rộng, đa dạng hóa không gian sân khấu trên đã góp phần kiến tạo cho du khách một hành trình trải nghiệm văn hóa liền mạch, thú vị ngay giữa lòng Hà Nội.

Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội Lê Thị Ánh Mai, tính quốc tế và giao lưu văn hóa được tăng cường trong Festival 2026. Chương trình năm nay có sự tham gia của các đoàn nghệ thuật quốc tế cùng các đoàn nghệ thuật đến từ nhiều tỉnh, thành phố trong nước. Cộng đồng, nghệ nhân, nghệ sĩ và các lực lượng sáng tạo cũng được tăng cường.

Thông qua việc kết nối di sản với nghệ thuật, sáng tạo, du lịch và các hoạt động văn hóa đương đại, Festival góp phần phát huy giá trị di sản, thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa và từng bước xây dựng thương hiệu văn hóa của Thủ đô, phù hợp với định hướng xây dựng Hà Nội là Thành phố sáng tạo của UNESCO. Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội Lê Thị Ánh Mai

Đặc biệt, người dân không chỉ là đối tượng thưởng thức chương trình mà còn trực tiếp tham gia vào quá trình tạo dựng và lan tỏa các giá trị văn hóa. Qua đó, thúc đẩy kết nối di sản với sáng tạo, văn hóa với du lịch, bảo tồn với phát huy giá trị.

"Nếu Festival lần thứ nhất đặt những viên gạch đầu tiên cho việc hình thành một sự kiện văn hóa thường niên của Thủ đô, thì Festival lần thứ hai được kỳ vọng sẽ tiếp tục củng cố thương hiệu, nâng cao chất lượng và mở rộng sức lan tỏa của Festival Thăng Long-Hà Nội", Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội Lê Thị Ánh Mai thông tin.

Góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà bày tỏ, Thủ đô Hà Nội là nơi có bề dày lịch sử và nền tảng di sản văn hóa phong phú, với sự hòa nhập của văn hóa Thăng Long với các vùng văn hóa xứ Đoài, xứ Đông, Kinh Bắc, Sơn Nam Thượng. Sự hòa nhập của các di sản văn hóa đặc trưng này đã kết nối, bồi đắp nên một Hà Nội bản sắc.

Từ đây, tạo ra nền tảng vững chắc để văn hóa Thủ đô phát triển theo định hướng "Văn hiến-bản sắc-sáng tạo-hội nhập-kết nối", gắn kết giữa bảo tồn và phát huy giá trị nghìn năm văn hiến, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, nhân văn và giàu ký ức.

"Việc chuyển hóa di sản thành tài sản sống tạo động lực phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hoá mang đậm bản sắc, năng động và sáng tạo", Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà nhận định.

Festival Thăng Long-Hà Nội năm 2026 có sự tham gia của hơn 3.000 nghệ sĩ, diễn viên, cùng sự góp mặt của hơn 100 nghệ nhân, cộng đồng thực hành di sản đến từ các địa phương của Thủ đô trực tiếp tham gia trình diễn, thực hành, gìn giữ và trao truyền các di sản trong cộng đồng. Bên cạnh đó, màn biểu diễn từ các đoàn nghệ thuật, nhóm nhạc đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản và Ấn Độ đã tạo nên không gian giao lưu văn hóa đặc sắc.

Thành công của Festival Thăng Long-Hà Nội năm 2026 đã tiếp tục khẳng định vai trò của văn hóa, di sản trong xây dựng hình ảnh Hà Nội văn hiến, năng động, sáng tạo và hội nhập. Đồng thời, tạo thêm thực tiễn cho việc phát triển các sản phẩm văn hóa, nghệ thuật gắn với du lịch và định hướng phát triển công nghiệp văn hóa của Thủ đô.

Festival khép lại, nhưng "Dòng chảy di sản" tiếp tục được nối dài trong đời sống văn hóa Hà Nội. Những giá trị được khơi dậy, những kết nối được hình thành và những sáng tạo được thử nghiệm sẽ tiếp tục góp phần phát huy di sản, nuôi dưỡng sức sáng tạo, phát triển sản phẩm văn hóa gắn với du lịch và đưa văn hóa Hà Nội lan tỏa rộng hơn. Từ di sản hôm qua đến sáng tạo hôm nay, “Dòng chảy di sản” tiếp tục được nối dài bằng sức sống của một Hà Nội văn hiến, hiện đại và sáng tạo.

"Thông qua việc kết nối di sản với nghệ thuật, sáng tạo, du lịch và các hoạt động văn hóa đương đại, Festival góp phần phát huy giá trị di sản, thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa và từng bước xây dựng thương hiệu văn hóa của Thủ đô, phù hợp với định hướng xây dựng Hà Nội là Thành phố sáng tạo của UNESCO", Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội Lê Thị Ánh Mai cho biết thêm.

Diễn ra từ ngày 11-20/9 vừa qua, Festival Thăng Long-Hà Nội năm 2026 đã tổ chức hơn 16 hoạt động tại nhiều không gian văn hóa, di sản tiêu biểu của Hà Nội, thu hút hơn 250 nghìn lượt khách, với sự tham gia của hơn 3.000 nghệ sĩ, diễn viên, hơn 100 nghệ nhân và các đoàn nghệ thuật trong nước, quốc tế đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Thành phố Hồ Chí Minh, Điện Biên và Đắk Lắk.