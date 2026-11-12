Festival Quốc tế ngành lúa gạo sẽ tổ chức tại Cần Thơ vào cuối tháng 11

Toàn cảnh buổi họp báo. Ảnh: VGP

Chiều 11/11, UBND TP Cần Thơ phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức họp báo thông tin về Festival Quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam lần thứ II – Cần Thơ năm 2026, với chủ đề “Gạo xanh Việt Nam – Vươn tầm quốc tế”.

Sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 22 – 25/11 tại Công viên Sông Hậu, phường Cái Khế, TP Cần Thơ. Năm nay, lễ khai mạc sẽ diễn ra vào tối 22/11, dự kiến có sự tham gia của khoảng 1.000 đại biểu, gồm đại diện các quốc gia Đông Nam Á, những quốc gia xuất nhập khẩu gạo lớn, đối tác thương mại và tổ chức quốc tế liên quan đến ngành hàng lúa gạo.

Theo ban tổ chức, không gian trưng bày của Festival dự kiến có hơn 500 gian hàng, giới thiệu thành quả sản xuất, chế biến lúa gạo, các sản phẩm gạo đặc sản, gạo hữu cơ, gạo chất lượng cao cùng công nghệ, máy móc nông nghiệp hiện đại và giải pháp chuyển đổi số.

Điểm nhấn của Festival là triển lãm “Con đường lúa gạo từ quá khứ đến tương lai”, tái hiện quá trình phát triển nghề trồng lúa Việt Nam với việc kết hợp mô hình thực tế với công nghệ 3D mapping...

Festival còn có các hội thảo chuyên sâu như hội thảo tương lai hạt gạo xanh, ứng dụng khoa học công nghệ, số hóa và giảm phát thải; diễn đàn xúc tiến đầu tư nước ngoài, hoạt động gặp gỡ song phương và kết nối thương mại giữa doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác quốc tế.

Phát biểu tại họp báo, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên cho rằng, thành công của Festival không chỉ đo bằng quy mô hay số lượng gian hàng, mà quan trọng hơn là những cơ hội hợp tác và giá trị thiết thực được tạo ra cho người sản xuất, doanh nghiệp và toàn ngành hàng.

Thông qua Festival, Cần Thơ mong muốn phát huy vai trò đầu mối kết nối nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, xúc tiến thương mại và thu hút đầu tư cho ngành lúa gạo Đồng bằng sông Cửu Long. Đây cũng là cơ hội quảng bá thương hiệu gạo Việt Nam, thúc đẩy hợp tác quốc tế và phát triển chuỗi giá trị lúa gạo theo hướng xanh, bền vững.

Lê Hồng Nhung