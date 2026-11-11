Festival Quốc tế Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam lần thứ II sẽ khai mạc ngày 22-11

Các khu vực trưng bày phục vụ Festival tại Công viên Sông Hậu đang được khẩn trương thực hiện

Festival Quốc tế Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam lần thứ II có chủ đề “Gạo xanh Việt Nam - Vươn tầm quốc tế”, sẽ diễn ra từ ngày 22-11 đến ngày 25-11.

Các sự kiện chính của Festival diễn ra tại Công viên Sông Hậu (phường Cái Khế, TP Cần Thơ), trong đó, chương trình khai mạc diễn ra vào 20 giờ ngày 22-11.

Hình ảnh tại đêm khai mạc Festival Quốc tế Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam lần thứ I

Trong 4 ngày diễn ra Festival có nhiều hoạt động như: triển lãm “Con đường lúa gạo từ quá khứ đến tương lai”; triển lãm thành tựu nông nghiệp, lúa gạo quốc tế; trình diễn các thiết bị máy móc tiên tiến phục vụ gieo trồng lúa… Tại sự kiện còn có các hội thi như: Nghệ thuật từ lúa gạo, Hương vị hạt ngọc Việt, Sáng tạo lĩnh vực lúa gạo.

Trong khuôn khổ Festival còn diễn ra các hội thảo “Tương lai hạt gạo xanh - Giải pháp khoa học, công nghệ, số hóa và phát thải thấp”; “Gạo xanh Việt Nam - Kiến tạo giá trị, vươn tầm quốc tế”; diễn đàn xúc tiến đầu tư FDI; các hoạt động gặp gỡ hợp tác.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên phát biểu tại buổi họp báo

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cho biết Festival thu hút hơn 500 gian hàng từ các tổ chức, địa phương, doanh nghiệp trong nước và quốc tế; là cơ hội để giao lưu, hợp tác, tiếp cận với những kiến thức sản xuất, công nghệ mới, các tiến bộ khoa học kỹ thuật hiện đại ứng dụng trong chuyển đổi số ngành nông nghiệp.

Bên cạnh đó, Festival góp phần tăng cường xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu, kết nối doanh nghiệp, nhà đầu tư, nhà khoa học và nông dân trong chuỗi giá trị ngành hàng lúa gạo; thúc đẩy hợp tác quốc tế, quảng bá, tăng sức cạnh tranh ngành hàng lúa gạo của Việt Nam trên thị trường toàn cầu.