Festival Quốc tế ngành hàng Lúa gạo Việt Nam lần thứ II - Cần Thơ năm 2026 với chủ đề “Gạo xanh Việt Nam - Vươn tầm quốc tế,” diễn ra từ ngày 22-25/11 tại công viên Sông Hậu, phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ.

Thông qua các hoạt động, Festival vừa giới thiệu thành tựu, tiềm năng ngành hàng lúa gạo, vừa quảng bá hình ảnh, bản sắc văn hóa và con người Cần Thơ, vùng đất Tây Đô và miền sông nước.

Đặc biệt, đây phải là không gian kết nối thực chất giữa nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp, hợp tác xã, nông dân và đối tác quốc tế; thúc đẩy trao đổi tri thức, chuyển giao công nghệ, kết nối cung cầu và mở rộng thị trường./.