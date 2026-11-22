Trong quân ngũ, văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần mà còn là sức mạnh nội sinh góp phần hun đúc bản lĩnh, nhân cách và phẩm chất người quân nhân cách mạng. Do đó, việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, văn hóa quân sự chính là xây dựng nền tảng vững chắc để cán bộ, chiến sĩ rèn luyện, trưởng thành, xứng đáng với phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ. Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11, LLVT Quân khu 9 đã và đang tích cực triển khai nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm giáo dục, truyền truyền, tạo khí thế sôi nổi tại các cơ quan, đơn vị.