Đây là một trong chuỗi các hoạt động của Festival Quốc tế Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam lần thứ II, Cần Thơ 2026.

Thực hiện nghi thức khai mạc Con đường lúa gạo.

Đại diện Ban Tổ chức cho biết, Việt Nam là đất nước có truyền thống nông nghiệp lâu đời, nơi nền văn minh lúa nước đã hình thành và phát triển qua hàng ngàn năm lịch sử. Từ những cánh đồng phù sa màu mỡ của đồng bằng Bắc Bộ đến những vùng đất trù phú nơi miền Tây Nam Bộ, cây lúa, hạt gạo đã gắn bó mật thiết với đời sống, văn hóa, tâm hồn của bao thế hệ người Việt. Hạt gạo không chỉ nuôi dưỡng con người, mà còn là kết tinh của mồ hôi, công sức, trí tuệ, bản sắc văn hóa và khát vọng vươn lên của cả dân tộc.

Các đại biểu tham quan Con đường lúa gạo.

Theo kế hoạch của UBND TP.Cần Thơ về việc tổ chức Festival Quốc tế Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam lần thứ II, Ban Tổ chức thực hiện triển lãm Con đường lúa gạo với chủ đề “Từ quá khứ đến tương lai”, kể lại một hành trình đặc biệt - nơi quá khứ được tái hiện, hiện tại được tôn vinh và tương lai được khơi mở.

Con đường lúa gạo nhìn từ trên cao.

Con đường lúa gạo năm nay có chiều dài gần 300m, được bố trí dọc theo trục đường Trần Văn Khéo - lối đi từ cổng chính lễ hội đến sân khấu tại công viên Sông Hậu. Toàn bộ khu triển lãm là một không gian tái hiện hành trình của hạt gạo Việt được chia thành 4 giai đoạn: sơ khai, kinh tế tiểu nông, công nghiệp hóa, nông nghiệp 4.0, kết hợp với 12 tiểu cảnh được lồng ghép truyền tải những thông điệp ý nghĩa. Khu triển lãm sử dụng gần 25.000 chậu lúa để trưng bày theo từng giai đoạn, mang đến không gian thực sự đặc biệt, thu hút sự quan tâm và yêu thích của người dân trong và ngoài thành phố.

Tại đây, các đồng chí lãnh đạo đã cùng thực hiện nghi thức khai mạc. Ngay sau lễ khai mạc, các đại biểu đã cùng tham quan, trải nghiệm Con đường lúa gạo, khám phá hành trình của lúa, gạo Việt Nam từ những giá trị truyền thống đến những thành tựu và khát vọng phát triển trong tương lai, hướng tới nền nông nghiệp xanh, hiện đại, bền vững và vươn tầm thương hiệu lúa, gạo Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Tham quan con đường lúa gạo.

Con đường lúa gạo hứa hẹn sẽ là một trong những điểm nhấn đặc sắc nhất của Festival năm nay, là nơi bà con và quý du khách gần xa khi đến với Cần Thơ trong mùa lễ hội có thêm một không gian check-in, tìm hiểu và tự hào về hành trình của hạt gạo Việt.

Theo kế hoạch, 20 giờ ngày 22/11, Festival Quốc tế Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam lần thứ II, Cần Thơ 2026 sẽ chính thức khai mạc.